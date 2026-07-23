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Ferran Torres, autor do gol decisivo na final da Copa, dispara em interesse na internet

Levantamento mostra que espetáculo da final também reuniu picos de atenção para astros pop e lendas do futebol mundial

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
23/07/2026 08:30
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Ferran Torres celebrando o título da Copa do Mundo, após apito final contra a Argentina.
Ferran Torres celebrando o título da Copa do Mundo, após apito final contra a Argentina - (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A Copa do Mundo, que chegou ao fim no último domingo (19), levou a Espanha à conquista do bicampeonato mundial, após 16 anos. Um dos nomes principais do encerramento do torneio, Fernan Torres, responsável por marcar o gol decisivo para a seleção espanhola vencer a final contra a Argentina, impactou a internet brasileira, com grandes focos de engajamento.

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Segundo um levantamento exclusivo da Taboola, líder global em oferecer performance em escala para anunciantes, o interesse pelo nome "Ferran Torres" registrou um salto de 27.980% na Open Web durante o fim de semana da final, concentrando praticamente todo o seu volume recente de acessos no dia do título e somando 14 mil pageviews na plataforma.

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Outros nomes que movimentaram o engajamento

Esse engajamento reativo acompanhou uma movimentação sobre os grandes nomes da decisão em ambas as seleções. Do lado campeão, Lamine Yamal acumulou 560 mil pageviews e um crescimento explosivo de 4.426% em interesse, enquanto o volante Rodri, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo pela Fifa, anotou uma alta de 1.385%.

Outras figuras essenciais no esquema de Luis de la Fuente também viram a atenção do público disparar: Nico Williams saltou 2.850% em interesse, enquanto os laterais Marc Cucurella e Pedro Porro e o goleiro Unai Simón, premiado com a Luva de Ouro do torneio, registraram um crescimento de 100% no ecossistema digital.

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Por outro lado, na Argentina, o efeito pós-jogo manteve Lionel Messi no topo isolado de acessos, com 2,3 milhões de pageviews (+1.072%), acompanhado por um salto de 100% de interesse em peças mais intensas defensivamente, como Lisandro Martínez, Leandro Paredes e Rodrigo De Paul.

— O ecossistema da Open Web mostra que a decisão do Mundial funciona sob a lógica do impacto imediato. Muitos desses atletas mantinham uma presença mais discreta no ecossistema de conteúdo brasileiro antes do torneio. A partir do momento em que um nome como o Ferran Torres decide uma final de Copa do Mundo, ou quando Rodri e Unai Simón recebem os prêmios individuais da FIFA, o interesse do torcedor explode instantaneamente. Esses jogadores passam a existir com força total para o público e acumulam volumes altíssimos de pageviews em questão de horas — analisa José Luiz de Genova, Managing Director LATAM da Taboola.

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O clima do espetáculo chamou a atenção

Além do protagonismo dos atletas no campo, o clima de espetáculo da final expandiu as atenções para o ambiente do entretenimento. O interesse pelo termo "Show do Intervalo" avançou 100% no período, impulsionado por grandes nomes da música global, como Shakira (4,1 milhões de pageviews), Madonna (680 mil pageviews), BTS (269 mil pageviews) e Justin Bieber (93 mil pageviews).

Essa convergência entre esporte e cultura pop dividiu espaço com a presença de ícones do futebol brasileiro durante a apresentação: Ronaldinho Gaúcho registrou uma alta de 200% em interesse (2 milhões de pageviews), enquanto Ronaldo Fenômeno viu o engajamento pelo seu nome subir 746%, acumulando 726 mil visualizações de páginas.

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Rodri ao lado dos jogadores espanhóis comemorando a conquista da Copa do Mundo.
Rodri ao lado dos jogadores espanhóis comemorando a conquista da Copa do Mundo - (Foto: Odd ANDERSEN / AFP).

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