Entenda por que a Copa do Mundo 2026 terá 48 seleções

A partir de 11 de junho, o futebol entra oficialmente em uma nova era. A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história com 48 seleções, um salto drástico em relação às 32 que participavam desde 1998. Mais do que um número, essa mudança representa uma reformulação completa na dinâmica do espetáculo, transformando o clássico torneio em um evento de proporções inéditas.

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➡️ Entenda por que a Copa do Mundo acontecerá em 3 países

📈 O fim da exclusividade: por que expandir?

A decisão da Fifa, capitaneada pelo presidente Gianni Infantino, fundamenta-se em três pilares: inclusão global, democratização do esporte e potencial financeiro. Com o aumento das vagas, confederações menores ganham chances reais de disputar a elite do futebol, diluindo o domínio de Europa e América do Sul.

Na prática, o torneio ganha em diversidade e em volume de entretenimento: o formato agora contará com 104 partidas (em vez das tradicionais 64. Essa expansão visa impulsionar a paixão pelo futebol em novos mercados e, consequentemente, gerar recordes de arrecadação com direitos de transmissão e patrocínios.

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➡️ Seis estádios da Copa do Mundo não serão nas cidades-sede

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🤔 Como funcionará o novo regulamento?

Para acomodar as 16 novas equipes, a estrutura de grupos mudou:

Fase de Grupos: 12 grupos de 4 seleções. Classificação: avançam os dois melhores de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados. Nova Etapa:pela primeira vez, haverá uma fase de 16 avos de final (mata-mata antes das oitavas).

🌎 Logística de gigantes: três sedes, uma copa

Para suportar tamanha demanda física e estrutural, a FIFA recorreu a uma solução logística inédita: a divisão do torneio entre três países. Estados Unidos, México e Canadá compartilharão a responsabilidade de acolher as seleções e os milhões de torcedores.

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Ao todo, 16 cidades-sede foram escolhidas estrategicamente para utilizar estádios de ponta já existentes, reduzindo custos de construção e aproveitando a infraestrutura urbana de metrópoles como Nova York, Cidade do México e Toronto. O pontapé inicial será dado no icônico Estádio Azteca, no México, onde os anfitriões enfrentam a África do Sul.

Estadio Azteca, no México, que sediará a Copa do Mundo (Foto: Divulgação/ Fifa)

🗺️ Mapa da Copa 2026

Estados Unidos (11): Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle. México (3): Cidade do México, Guadalajara e Monterrey.

Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. Canadá (2): Toronto e Vancouver.

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

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