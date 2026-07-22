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Joia do Palmeiras é cotada para brilhar na Copa do Mundo de 2030

Veículo internacional aponta joia do Palmeiras entre as promessas globais para o próximo ciclo mundial

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 17:10
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Eduardo Conceição assinou primeiro contrato profissional com o Palmeiras
Destaque da base do Palmeiras, o atacante Eduardo Conceição, de 16 anos, foi escalado na seleção de promessas para a Copa do Mundo de 2030 (Foto: Fabio Menotti / Palmeiras / by Canon)

A era das descobertas surpresas na Copa do Mundo ficou definitivamente para trás. Em recente análise publicada pelo portal internacional The Athletic, o veículo destacou como o avanço das ferramentas digitais de inteligência esportiva passou a prever o surgimento de novos astros anos antes de suas estreias profissionais. Como prova dessa transformação, o jornal trouxe um levantamento feito pela plataforma Eyeball, especializada no monitoramento de futebol juvenil em 42 países, que projetou a seleção ideal de jovens promessas cotadas para liderar suas seleções na Copa do Mundo de 2030.

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Eduardo Conceição, jogador do Palmeiras
Destaque da base do Palmeiras, o atacante Eduardo Conceição, de 16 anos, foi escalado na seleção de promessas para a Copa do Mundo de 2030 (Foto: Reprodução)

Entre os destaques globais mapeados na publicação do The Athletic, o futebol brasileiro ganhou posição de relevância com a inclusão de Eduardo Conceição, atacante de 16 anos do time sub-20 do Palmeiras. Conhecido como Dudu, o ponta-esquerda teve sua formação inicial no futsal e se destaca pela explosão física e agressividade no um contra um, registrando média de cinco dribles por 90 minutos. Em um cenário onde a Seleção Brasileira projeta renovações para os lados do campo — considerando a aposentadoria de Neymar após a edição de 2026 e a maturidade de Vini Jr. —, a joia alviverde é apontada como um dos nomes do setor para o próximo ciclo mundial.

A ferramenta de scout, utilizada por mais de 150 clubes profissionais ao redor do mundo, monitora atletas dos 13 aos 23 anos e já previa o sucesso de promessas que brilharam no torneio de 2026, como o senegalês Ibrahim Mbaye, o marroquino Gessime Yassine e o marfinense Bazoumana Touré, recém-contratado pelo Newcastle por 42 milhões de libras.

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O time ideal do futuro segundo a análise

A pedido do The Athletic, a plataforma escalou uma equipe formada por atletas das categorias de base globais que ainda não atuaram por suas seleções principais, mas possuem potencial técnico para protagonizar a Copa do Mundo de 2030:

Goleiro: Valentin Reigia (16 anos) — Argentina / Argentinos Juniors
Lateral-direito: Vaboue Doumbia (18 anos) — Costa do Marfim / Nordsjaelland
Zagueiro: Mor Talla Ndiaye (18 anos) — Senegal / Liverpool
Zagueiro: Elie Mbavu (16 anos) — Bélgica / Genk
Lateral-esquerdo: Leon Jakirovic (18 anos) — Croácia / Inter de Milão
Meio-campista: Abdellah Ouazane (17 anos) — Marrocos / Ajax
Meio-campista: Ebrima Tunkara (16 anos) — Espanha / Barcelona
Meio-campista: Alexander Andersson (16 anos) — Suécia / Djurgarden
Meia-atacante: José Escorcia (17 anos) — Colômbia / Atlético Nacional
Atacante: Samba Konate (17 anos) — França / RB Leipzig
Ponta-esquerda: Eduardo Conceição (16 anos) — Brasil / Palmeiras

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A democratização do scout no futebol

A mudança no perfil do mercado de transferências impulsionou a busca antecipada por talentos em ligas menores e categorias amadoras. Conforme detalhou a reportagem, clubes vendedores buscam faturamento precoce, enquanto equipes de elite tentam se antecipar à concorrência, tornando o monitoramento de dados em vídeo indispensável.

Com uma base que ultrapassa 400 mil jogadores cadastrados desde os 13 anos de idade, o modelo busca mapear promessas independentemente de sua localização geográfica. Segundo executivos citados pela publicação, cerca de 500 a 1.000 atletas presentes no banco de dados realizam a transição do futebol amador para o profissional a cada ano, garantindo que as estrelas do futuro sejam identificadas muito antes de chegarem aos grandes palcos mundiais.

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