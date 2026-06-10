Messi vai jogar a Copa do Mundo de 2026 pela Argentina? Craque levantou o troféu da Copa do Mundo em 2022

Lionel Messi está na lista dos 26 convocados da Argentina e disputará a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Atual campeão do torneio, o camisa 10 lutará para conquistar o bicampeonato.

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Aos 38 anos, Messi se prepara para disputar a sexta Copa do Mundo de sua carreira e se tornar o jogador com mais Mundiais disputados ao lado de Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa. O veterano também busca outros recordes, como a chance de ser o atleta com mais gols na história da competição.

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Nos últimos dias, Messi vem se recuperando de uma sobrecarga muscular na região posterior da coxa esquerda e desfalcou a Argentina no amistoso contra Honduras. No entanto, o camisa 10 retornou no último teste da equipe de Scaloni antes da Copa do Mundo diante da Islândia.

Nesse momento, Messi não preocupa para a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia, na terça-feira (16). A expectativa é de que o jogador seja titular em um dos jogos mais difíceis da Albiceleste na fase de grupos do torneio.

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O que vem por aí para a Argentina?

Com o fim dos amistosos, a Argentina se prepara para a estreia da Copa do Mundo contra a Argélia, na terça-feira (16). Na sequência, a equipe de Scaloni enfrenta a Áustria, no dia 22 de junho, enquanto a Albiceleste encerra sua participação na fase de grupos contra a Jordânia, no dia 27.

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