Especulado no Real Madrid, Rodri será submetido a cirurgia nas costas O melhor jogador da Copa do Mundo vira baixa para o Manchester City

Rodri será submetido a cirurgia para tratar uma lesão nas costas e não tem previsão para retornar ao futebol. A intervenção cirúrgica no capitão da seleção espanhola ocorre logo após a conquista do bicampeonato mundial na América do Norte, torneio no qual atuou em todas as oito partidas e recebeu o prêmio de melhor jogador da competição.

O problema físico coincide com um período de indefinição sobre o futuro do atleta no Manchester City. Vencedor da Bola de Ouro em 2024, o meio-campista possui contrato com o clube inglês até junho de 2027 e recebeu uma oferta de renovação em abril. No entanto, segundo o portal The Athletic, as conversas para a extensão do vínculo não avançaram após o Mundial, e o nome do jogador é especulado no Real Madrid.

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O histórico clínico de Rodri apresenta interrupções frequentes nas últimas duas temporadas. O atleta sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho que o afastou da maior parte da jornada 2024/25. Na sequência, durante o período 2025/26, o jogador enfrentou problemas musculares na coxa e na virilha.

Minutagem reduzida

Em função dessas baixas médicas, o volante somou 2.201 minutos em campo pelo Manchester City na última temporada, com participação em 33 jogos, dos quais iniciou 26 como titular.

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O ápice de Rodri

Apesar do histórico recente de lesões, sua importância para a equipe comandada por Pep Guardiola foi inegável na temporada 2022/23, quando desempenhou papel fundamental na conquista da tríplice coroa. Rodri marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões e disputou 56 partidas na campanha que também terminou com os títulos da Premier League e da Copa da Inglaterra.

O meio-campista voltou a exercer o papel de organizador das jogadas em altíssimo nível, como se espera de um dos principais nomes da posição, ao conduzir a seleção espanhola à conquista do título mundial. Agora, o camisa 16 de La Roja precisará concentrar-se na recuperação de mais uma lesão, que o afasta novamente dos gramados e interrompe a sequência de atuações que evidenciam sua maestria.

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Rodri com o troféu de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Odd Andersen / AFP)

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