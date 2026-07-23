Especulado no Real Madrid, Rodri será submetido a cirurgia nas costas
O melhor jogador da Copa do Mundo vira baixa para o Manchester City
Rodri será submetido a cirurgia para tratar uma lesão nas costas e não tem previsão para retornar ao futebol. A intervenção cirúrgica no capitão da seleção espanhola ocorre logo após a conquista do bicampeonato mundial na América do Norte, torneio no qual atuou em todas as oito partidas e recebeu o prêmio de melhor jogador da competição.
Herói da Espanha, Ferran Torres pode estar de saída do Barcelona; PSG monitora
O problema físico coincide com um período de indefinição sobre o futuro do atleta no Manchester City. Vencedor da Bola de Ouro em 2024, o meio-campista possui contrato com o clube inglês até junho de 2027 e recebeu uma oferta de renovação em abril. No entanto, segundo o portal The Athletic, as conversas para a extensão do vínculo não avançaram após o Mundial, e o nome do jogador é especulado no Real Madrid.
O histórico clínico de Rodri apresenta interrupções frequentes nas últimas duas temporadas. O atleta sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho que o afastou da maior parte da jornada 2024/25. Na sequência, durante o período 2025/26, o jogador enfrentou problemas musculares na coxa e na virilha.
Minutagem reduzida
Em função dessas baixas médicas, o volante somou 2.201 minutos em campo pelo Manchester City na última temporada, com participação em 33 jogos, dos quais iniciou 26 como titular.
O ápice de Rodri
Apesar do histórico recente de lesões, sua importância para a equipe comandada por Pep Guardiola foi inegável na temporada 2022/23, quando desempenhou papel fundamental na conquista da tríplice coroa. Rodri marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões e disputou 56 partidas na campanha que também terminou com os títulos da Premier League e da Copa da Inglaterra.
O meio-campista voltou a exercer o papel de organizador das jogadas em altíssimo nível, como se espera de um dos principais nomes da posição, ao conduzir a seleção espanhola à conquista do título mundial. Agora, o camisa 16 de La Roja precisará concentrar-se na recuperação de mais uma lesão, que o afasta novamente dos gramados e interrompe a sequência de atuações que evidenciam sua maestria.
👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Real Madrid aposta em uniforme verde para a temporada 2026/27; vejaHá 2 minutos
Futebol Internacional
De volta ao Brighton, Igor Júlio prioriza sequência de jogos e sonha com SeleçãoHá 13 minutos
Futebol Internacional
Espanhóis comparam joia do Palmeiras a Eto'o: 'Garantiu o futuro'Há 24 minutos
Futebol Internacional
Newcastle acerta contratação e tira joia do Monaco de Filipe Luís por R$ 260 milhõesHá 52 minutos
Fora de Campo
Estrangeiros se impressionam com Evander, ex-Vasco: 'Surpreso que Ancelotti não chamou'Há 1 hora
Futebol Internacional
Barcelona contrata Adeyemi, ex-Borussia Dortmund, por pechinchaHá 2 horas
Mais LANCE!