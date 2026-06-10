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'Weather delay': protocolo de condições climáticas ameaça atrasar jogos da Copa do Mundo

Assim como no Mundial de Clubes de 2025, é provável que partidas tenham início tardio na Copa

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 17:31
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Condições climáticas adiaram o amistoso pré-Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)
Condições climáticas adiaram o amistoso pré-Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

Uma das grandes preocupações da Fifa e dos torcedores para a Copa do Mundo de 2026 é o possível atraso por condições climáticas. O protocolo climático adotado pela entidade em jogos nos Estados Unidos precisou ser acionado em seis patidas do Mundial de Clubes de 2025, também sediado no país, e promete causar também no torneio de seleções.

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    O "weather delay" é a nomenclatura em inglês utilizada para alertar o atraso em um evento devido condições climáticas adversas, anuncia geralmente a chegada de grandes tempestades. Nesta quarta-feira (10), véspera do jogo de abertura da Copa do Mundo, o protocolo precisou ser acionado no amistoso entre Inglaterra e Costa Rica, em em Orlando, (EUA).

    O protocolo da Fifa para eventos climáticos extremos

    Em resposta ao Lance!, a Fifa detalhou o protocolo que será adotado durante a Copa do Mundo de 2026 para lidar com calor extremo e outros eventos climáticos. A entidade informou que haverá monitoramento meteorológico em tempo real nos Estados Unidos, Canadá e México. Em caso de temperaturas elevadas, medidas extras poderão ser acionadas nos estádios, incluindo áreas de resfriamento, distribuição ampliada de água e reforço das equipes médicas.

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    Além do calor, a Fifa afirmou que monitora outros riscos meteorológicos. A equipe de preparação para emergências realiza reuniões frequentes com autoridades dos Estados Unidos, Canadá e México. Os estádios são obrigados a manter planos de evacuação e protocolos específicos para tempestades, raios e outros eventos climáticos severos, seguindo legislações locais e práticas internacionais.

    Embora a entidade não tenha detalhado publicamente quais seriam os critérios para adiamentos ou interrupções de partidas, informou que continuará monitorando indicadores como o Índice de Calor e o Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), ferramenta utilizada internacionalmente para medir o estresse térmico. Segundo a Fifa, protocolos de contingência poderão ser acionados em caso de condições climáticas extremas.

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    Segundo a Fifa, os riscos climáticos fazem parte do planejamento do torneio e são avaliados em conjunto com cidades-sede, administradores dos estádios e órgãos nacionais responsáveis pela meteorologia e gestão de emergências.

    Por fim, a entidade declarou que o calendário da competição também foi elaborado levando em consideração fatores climáticos. Segundo a entidade, houve um estudo de risco para cada cidade-sede, com limitação de partidas ao ar livre nos horários de maior calor, ajustes de horários de início em alguns mercados e priorização de estádios cobertos para jogos previstos em períodos mais quentes.

    Telão do Bank of America Stadium alerta para risco de tempestade no jogo entre Benfica e Chelsea, pelo Mundial de Clubes Copa do Mundo (Foto: Angela Weiss/AFP)
    Telão do Bank of America Stadium alerta para risco de tempestade no jogo entre Benfica e Chelsea, pelo Mundial de Clubes; protocolo também será adotado na Copa do Mundo (Foto: Angela Weiss/AFP)

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