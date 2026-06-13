Agenda da Copa do Mundo: veja todos os duelos organizados por grupo
Confira datas, horários e transmissões de todos os 72 jogos da primeira fase do Mundial, com a programação completa dia a dia até o encerramento da fase de grupos
A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho e terá uma fase de grupos histórica, com 48 seleções distribuídas em 12 grupos. Ao todo, serão 72 partidas disputadas antes do início do mata-mata, reunindo algumas das principais potências do futebol mundial em busca de uma vaga nas fases eliminatórias.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Para ajudar os torcedores a acompanharem o torneio, o Lance! reuniu todos os jogos da fase de grupos em uma agenda completa, organizada por chave. Confira abaixo as datas, os horários e onde assistir a cada confronto da primeira fase da Copa do Mundo.
Agenda da Copa do Mundo: veja todos os jogos da fase de grupos divididos por grupo
GRUPO A (México, África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia)
|Data
|Horário
|Confronto
|Transmissão
11/06
16h
México x África do Sul
Globo / SporTV / CazéTV / SBT
11/06
23h
Coreia do Sul x Tchéquia
CazéTV
18/06
13h
Tchéquia x África do Sul
CazéTV
18/06
22h
México x Coreia do Sul
Globo / SporTV / CazéTV
24/06
22h
Tchéquia x México
CazéTV
24/06
22h
África do Sul x Coreia do Sul
CazéTV
GRUPO B (Canadá, Bósnia, Catar e Suíça)
|Data
|Horário
|Confronto
|Transmissão
12/06
16h
Canadá x Bósnia
CazéTV
13/06
16h
Catar x Suíça
CazéTV
18/06
16h
Suíça x Bósnia
Globo / SporTV / CazéTV / SBT
18/06
19h
Canadá x Catar
CazéTV
24/06
16h
Suíça x Canadá
CazéTV
24/06
16h
Bósnia x Catar
CazéTV
GRUPO C (Brasil, Haiti, Escócia e Marrocos)
|Data
|Horário
|Confronto
|Transmissão
13/06
19h
Brasil x Marrocos
Globo / SporTV / CazéTV / SBT
13/06
22h
Haiti x Escócia
CazéTV
19/06
19h
Escócia x Marrocos
CazéTV
19/06
21h30
Brasil x Haiti
Globo / SporTV / CazéTV / SBT
24/06
19h
Escócia x Brasil
Globo / SporTV / CazéTV / SBT
24/06
19h
Marrocos x Haiti
CazéTV
GRUPO D (Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia)
|Data
|Horário
|Confronto
|Transmissão
12/06
22h
Estados Unidos x Paraguai
Globo / SporTV / CazéTV / SBT
14/06
1h
Austrália x Turquia
Globo / SporTV / CazéTV
19/06
16h
Estados Unidos x Austrália
CazéTV
20/06
0h
Turquia x Paraguai
Globo / SporTV / CazéTV
25/06
23h
Turquia x Estados Unidos
CazéTV
25/06
23h
Paraguai x Austrália
CazéTV
GRUPO E (Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador)
|Data
|Horário
|Confronto
|Transmissão
14/06
14h
Alemanha x Curaçao
CazéTV
14/06
20h
Costa do Marfim x Equador
Globo / SporTV / CazéTV
20/06
17h
Alemanha x Costa do Marfim
Globo / SporTV / CazéTV / SBT
20/06
21h
Equador x Curaçao
CazéTV
25/06
17h
Curaçao x Costa do Marfim
CazéTV
25/06
17h
Equador x Alemanha
CazéTV
GRUPO F (Holanda, Japão, Suécia e Tunísia)
|Data
|Horário
|Confronto
|Transmissão
14/06
17h
Holanda x Japão
Globo / SporTV / CazéTV / SBT
14/06
23h
Suécia x Tunísia
Globo / SporTV / CazéTV
20/06
14h
Holanda x Suécia
CazéTV
21/06
1h
Tunísia x Japão
Globo / SporTV / CazéTV
25/06
20h
Japão x Suécia
CazéTV
25/06
20h
Tunísia x Holanda
CazéTV
GRUPO G (Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia)
|Data
|Horário
|Confronto
|Transmissão
15/06
16h
Bélgica x Egito
Globo / SporTV / CazéTV
15/06
22h
Irã x Nova Zelândia
CazéTV
21/06
16h
Bélgica x Irã
CazéTV
21/06
22h
Nova Zelândia x Egito
Globo / SporTV / CazéTV
27/06
0h
Egito x Irã
CazéTV
27/06
0h
Nova Zelândia x Bélgica
CazéTV
GRUPO H (Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai)
|Data
|Horário
|Confronto
|Transmissão
15/06
13h
Espanha x Cabo Verde
CazéTV
15/06
19h
Arábia Saudita x Uruguai
Globo / SporTV / CazéTV / SBT
21/06
13h
Espanha x Arábia Saudita
CazéTV
21/06
19h
Uruguai x Cabo Verde
Globo / SporTV / CazéTV / SBT
26/06
21h
Cabo Verde x Arábia Saudita
CazéTV
26/06
21h
Uruguai x Espanha
CazéTV
GRUPO I (França, Senegal, Iraque e Noruega)
|Data
|Horário
|Confronto
|Transmissão
16/06
16h
França x Senegal
Globo / SporTV / CazéTV / SBT
16/06
19h
Iraque x Noruega
CazéTV
22/06
18h
França x Iraque
CazéTV
22/06
21h
Noruega x Senegal
Globo / SporTV / CazéTV
26/06
16h
Noruega x França
CazéTV
26/06
16h
Senegal x Iraque
CazéTV
GRUPO J (Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia)
|Data
|Horário
|Confronto
|Transmissão
16/06
22h
Argentina x Argélia
CazéTV
17/06
1h
Áustria x Jordânia
Globo / SporTV / CazéTV
22/06
14h
Argentina x Áustria
Globo / SporTV / CazéTV / SBT
23/06
0h
Jordânia x Argélia
Globo / SporTV / CazéTV
27/06
23h
Argélia x Áustria
CazéTV
27/06
23h
Jordânia x Argentina
CazéTV
GRUPO K (Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia)
|Data
|Horário
|Confronto
|Transmissão
17/06
14h
Portugal x RD Congo
CazéTV
17/06
23h
Uzbequistão x Colômbia
Globo / SporTV / CazéTV
23/06
14h
Portugal x Uzbequistão
CazéTV
23/06
23h
Colômbia x RD Congo
Globo / SporTV / CazéTV
27/06
20h30
Colômbia x Portugal
CazéTV
27/06
20h30
RD Congo x Uzbequistão
CazéTV
GRUPO L (Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá)
|Data
|Horário
|Confronto
|Transmissão
17/06
17h
Inglaterra x Croácia
Globo / SporTV / CazéTV / SBT
17/06
20h
Gana x Panamá
CazéTV
23/06
17h
Inglaterra x Gana
Globo / SporTV / CazéTV / SBT
23/06
20h
Panamá x Croácia
CazéTV
27/06
18h
Panamá x Inglaterra
CazéTV
27/06
18h
Croácia x Gana
CazéTV
🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre