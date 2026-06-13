logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Agenda da Copa do Mundo: veja todos os duelos organizados por grupo

Confira datas, horários e transmissões de todos os 72 jogos da primeira fase do Mundial, com a programação completa dia a dia até o encerramento da fase de grupos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 17:13
Favorite o Lance! no Google
Agenda de jogos da Copa do Mundo (Foto: ChatGPT)
Agenda de jogos da Copa do Mundo (Foto: ChatGPT)

A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho e terá uma fase de grupos histórica, com 48 seleções distribuídas em 12 grupos. Ao todo, serão 72 partidas disputadas antes do início do mata-mata, reunindo algumas das principais potências do futebol mundial em busca de uma vaga nas fases eliminatórias.

continua após a publicidade
  • Taça / Troféu da Copa do Mundo

    Redação do Lance! aponta favoritos, decepção, zebra e campeão da Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 4 dias
  • Abde em ação pela seleção de Marrocos (Foto: Angela Weiss/AFP)

    Adversário do Brasil pode ter titular cortado às vésperas da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 5 dias
  • Galvão Bueno é sócio da N Sports (Foto: Divulgação)

    Copa do Mundo: saiba tudo sobre a transmissão do SBT

    Fora de Campo
    Há 4 dias

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Para ajudar os torcedores a acompanharem o torneio, o Lance! reuniu todos os jogos da fase de grupos em uma agenda completa, organizada por chave. Confira abaixo as datas, os horários e onde assistir a cada confronto da primeira fase da Copa do Mundo.

    Agenda da Copa do Mundo: veja todos os jogos da fase de grupos divididos por grupo

    GRUPO A (México, África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia)

    DataHorárioConfrontoTransmissão

    11/06

    16h

    México x África do Sul

    Globo / SporTV / CazéTV / SBT

    11/06

    23h

    Coreia do Sul x Tchéquia

    CazéTV

    18/06

    13h

    Tchéquia x África do Sul

    CazéTV

    18/06

    22h

    México x Coreia do Sul

    Globo / SporTV / CazéTV

    24/06

    22h

    Tchéquia x México

    CazéTV

    24/06

    22h

    África do Sul x Coreia do Sul

    CazéTV

    GRUPO B (Canadá, Bósnia, Catar e Suíça)

    DataHorárioConfrontoTransmissão

    12/06

    16h

    Canadá x Bósnia

    CazéTV

    13/06

    16h

    Catar x Suíça

    CazéTV

    18/06

    16h

    Suíça x Bósnia

    Globo / SporTV / CazéTV / SBT

    18/06

    19h

    Canadá x Catar

    CazéTV

    24/06

    16h

    Suíça x Canadá

    CazéTV

    24/06

    16h

    Bósnia x Catar

    CazéTV

    GRUPO C (Brasil, Haiti, Escócia e Marrocos)

    DataHorárioConfrontoTransmissão

    13/06

    19h

    Brasil x Marrocos

    Globo / SporTV / CazéTV / SBT

    13/06

    22h

    Haiti x Escócia

    CazéTV

    19/06

    19h

    Escócia x Marrocos

    CazéTV

    19/06

    21h30

    Brasil x Haiti

    Globo / SporTV / CazéTV / SBT

    24/06

    19h

    Escócia x Brasil

    Globo / SporTV / CazéTV / SBT

    24/06

    19h

    Marrocos x Haiti

    CazéTV

    Endrick comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: Arquivo pessoal)
    Endrick comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: Arquivo pessoal)

    GRUPO D (Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia)

    DataHorárioConfrontoTransmissão

    12/06

    22h

    Estados Unidos x Paraguai

    Globo / SporTV / CazéTV / SBT

    14/06

    1h

    Austrália x Turquia

    Globo / SporTV / CazéTV

    19/06

    16h

    Estados Unidos x Austrália

    CazéTV

    20/06

    0h

    Turquia x Paraguai

    Globo / SporTV / CazéTV

    25/06

    23h

    Turquia x Estados Unidos

    CazéTV

    25/06

    23h

    Paraguai x Austrália

    CazéTV

    GRUPO E (Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador)

    DataHorárioConfrontoTransmissão

    14/06

    14h

    Alemanha x Curaçao

    CazéTV

    14/06

    20h

    Costa do Marfim x Equador

    Globo / SporTV / CazéTV

    20/06

    17h

    Alemanha x Costa do Marfim

    Globo / SporTV / CazéTV / SBT

    20/06

    21h

    Equador x Curaçao

    CazéTV

    25/06

    17h

    Curaçao x Costa do Marfim

    CazéTV

    25/06

    17h

    Equador x Alemanha

    CazéTV

    GRUPO F (Holanda, Japão, Suécia e Tunísia)

    DataHorárioConfrontoTransmissão

    14/06

    17h

    Holanda x Japão

    Globo / SporTV / CazéTV / SBT

    14/06

    23h

    Suécia x Tunísia

    Globo / SporTV / CazéTV

    20/06

    14h

    Holanda x Suécia

    CazéTV

    21/06

    1h

    Tunísia x Japão

    Globo / SporTV / CazéTV

    25/06

    20h

    Japão x Suécia

    CazéTV

    25/06

    20h

    Tunísia x Holanda

    CazéTV

    GRUPO G (Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia)

    DataHorárioConfrontoTransmissão

    15/06

    16h

    Bélgica x Egito

    Globo / SporTV / CazéTV

    15/06

    22h

    Irã x Nova Zelândia

    CazéTV

    21/06

    16h

    Bélgica x Irã

    CazéTV

    21/06

    22h

    Nova Zelândia x Egito

    Globo / SporTV / CazéTV

    27/06

    0h

    Egito x Irã

    CazéTV

    27/06

    0h

    Nova Zelândia x Bélgica

    CazéTV

    GRUPO H (Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai)

    DataHorárioConfrontoTransmissão

    15/06

    13h

    Espanha x Cabo Verde

    CazéTV

    15/06

    19h

    Arábia Saudita x Uruguai

    Globo / SporTV / CazéTV / SBT

    21/06

    13h

    Espanha x Arábia Saudita

    CazéTV

    21/06

    19h

    Uruguai x Cabo Verde

    Globo / SporTV / CazéTV / SBT

    26/06

    21h

    Cabo Verde x Arábia Saudita

    CazéTV

    26/06

    21h

    Uruguai x Espanha

    CazéTV

    GRUPO I (França, Senegal, Iraque e Noruega)

    DataHorárioConfrontoTransmissão

    16/06

    16h

    França x Senegal

    Globo / SporTV / CazéTV / SBT

    16/06

    19h

    Iraque x Noruega

    CazéTV

    22/06

    18h

    França x Iraque

    CazéTV

    22/06

    21h

    Noruega x Senegal

    Globo / SporTV / CazéTV

    26/06

    16h

    Noruega x França

    CazéTV

    26/06

    16h

    Senegal x Iraque

    CazéTV

    GRUPO J (Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia)

    DataHorárioConfrontoTransmissão

    16/06

    22h

    Argentina x Argélia

    CazéTV

    17/06

    1h

    Áustria x Jordânia

    Globo / SporTV / CazéTV

    22/06

    14h

    Argentina x Áustria

    Globo / SporTV / CazéTV / SBT

    23/06

    0h

    Jordânia x Argélia

    Globo / SporTV / CazéTV

    27/06

    23h

    Argélia x Áustria

    CazéTV

    27/06

    23h

    Jordânia x Argentina

    CazéTV

    GRUPO K (Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia)

    DataHorárioConfrontoTransmissão

    17/06

    14h

    Portugal x RD Congo

    CazéTV

    17/06

    23h

    Uzbequistão x Colômbia

    Globo / SporTV / CazéTV

    23/06

    14h

    Portugal x Uzbequistão

    CazéTV

    23/06

    23h

    Colômbia x RD Congo

    Globo / SporTV / CazéTV

    27/06

    20h30

    Colômbia x Portugal

    CazéTV

    27/06

    20h30

    RD Congo x Uzbequistão

    CazéTV

    GRUPO L (Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá)

    DataHorárioConfrontoTransmissão

    17/06

    17h

    Inglaterra x Croácia

    Globo / SporTV / CazéTV / SBT

    17/06

    20h

    Gana x Panamá

    CazéTV

    23/06

    17h

    Inglaterra x Gana

    Globo / SporTV / CazéTV / SBT

    23/06

    20h

    Panamá x Croácia

    CazéTV

    27/06

    18h

    Panamá x Inglaterra

    CazéTV

    27/06

    18h

    Croácia x Gana

    CazéTV

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Arena em Copacabana recebe torcedores antes de estreia do Brasil na Copa do Mundo
    Copa do MundoArena gigante em Copacabana recebe torcedores para assistir Brasil x MarrocosHá 1 minuto
    Taça da Copa do Mundo com calendário
    Copa do MundoAgenda de jogos da Copa do Mundo: veja a programação diária da fase de gruposHá 2 minutos
    Copa do MundoEdmilson Júnior é brasileiro? Conheça a história do atacante do Catar na CopaHá 8 minutos
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Copa do MundoHolanda x Japão: estreia na Copa do Mundo reedita duelo de 2010Há 12 minutos
    Wilton Pereira Sampaio durante jogo da Copa do Mundo, no México. (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Copa do MundoÁrbitro brasileiro recebe convite de empresa após viralizar falando inglês na estreia da CopaHá 13 minutos
    Igor Thiago e Éderson (Foto: Reprodução Cruzeiro)
    CruzeiroCruzeiro ressalta presença de crias da Toca na Copa do Mundo antes da estreia do BrasilHá 15 minutos

    Mais LANCE!

    Embolo abriu o placar em Catar x Suíça Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Veja o gol de Catar x Suíça na Copa do Mundo: Embolo abre o placar
    Zakaria Labyad projeta equilíbrio em Brasil x Marrocos (Foto: Leandro Bernardes/Pximages/Folhapress)
    Zakaria Labyad elogia Neymar e não vê favorito em Brasil x Marrocos: '50% para cada lado'
    Escócia x Grécia
    Palpite do Lance! aponta favoritos para jogos de hoje na Copa do Mundo
    Toguro será enviado especial do Lance! na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Lance! e Toguro fecham parceria para a Copa do Mundo
    Felipe Melo é ousado ao palpitar em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
    Salah em treino do Egito
    Fifa ordena mudanças de última hora no uniforme do Egito
    Ancelotti opta por deixar Neymar de fora da lista (Foto: Carl de Souza/AFP)
    Sem Neymar, Brasil estreia na Copa do Mundo 2026 com apenas 'três gols em Copas' no elenco
    Metlife Stadium, estádio da estreia do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
    Depois de temporal, estreia do Brasil na Copa do Mundo deve acontecer sob sol forte
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Pela Holanda, Memphis pode 'repetir' feito de Tevez na Copa do Mundo de 2026; entenda
    Neymar, Alisson e Vini Jr rindo no Maracanã antes de jogo da Seleção Brasileira
    Neymar estará com a Seleção Brasileira na estreia na Copa do Mundo
    Cucurrella foi convocado pela Espanha nesta Copa do Mundo. (Reprodução/redes sociais)
    Cucurella reage ao famoso corte de Ronaldo na Copa de 2002: 'Horrível, mas mítico'
    O chef britânico Gordon Ramsay é visto no treino da Escócia, um dia antes da partida contra o Haiti pelo Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026, no New England Revolution Training Center, em Boston, Massachusetts (Foto: Mattia Ozbot / Getty Images via Afp)
    Chef renomado, Gordon Ramsay visita rival do Brasil antes da estreia na Copa
    Camisas brasil (Fotos: reproduçãoNike)
    Conheça as camisas do Brasil na Copa, modelos e preços