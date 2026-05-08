Entenda por que a Copa do Mundo acontecerá em 3 países
A edição terá jogos nos Estados Unidos, México e Canadá
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No dia 11 de junho, o templo Estádio Azteca será o palco do pontapé inicial para a maior e mais ambiciosa edição de todas as Copas do Mundo. O duelo entre México e África do Sul não apenas abre o torneio, mas inaugura uma era sem precedentes: pela primeira vez, 48 seleções disputarão o troféu mais cobiçado do planeta em um evento sediado simultaneamente por três nações: Estados Unidos, México e Canadá.
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Logística estratégica e gigantismo
Embora a co-sedição não seja uma novidade absoluta no futebol, a divisão entre três países é um marco histórico. A decisão da FIFA foi estritamente estratégica: ao distribuir a carga de infraestrutura, a entidade otimiza custos e aproveita estádios de elite já existentes. O modelo visa aliviar a pressão sobre os serviços urbanos, como transporte e segurança, e maximizar a capacidade de público sem a necessidade de obras faraônicas do zero.
Ao todo, o espetáculo passará por 16 cidades-sede. Curiosamente, quatro dos estádios selecionados já terão tido um "ensaio geral" durante o Mundial de Clubes de 2025.
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🗺️ Mapa da Copa 2026
Estados Unidos (11 cidades)
- Atlanta
- Boston
- Dallas
- Houston
- Nova York/Nova Jersey
- Filadélfia
- Kansas City
- Los Angeles
- Miami
- São Francisco
- Seattle
México (3 cidades)
- Cidade do México
- Guadalajara
- Monterrey
Canadá (2 cidades)
- Toronto
- Vancouver
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Por que a edição terá 48 seleções?
Desde a Copa da França, em 1998, o mundo havia se acostumado ao formato de 32 equipes. A expansão para 48 países é a grande aposta do presidente da FIFA, Gianni Infantino, para "globalizar" o esporte e incluir nações que raramente figuravam na elite do futebol.
As principais mudanças no formato incluem:
- Volume de jogos: O calendário salta de 64 para 104 partidas.
- Fase de grupos: Serão 12 grupos com 4 seleções cada.
- Classificação: Avançam os dois melhores de cada grupo, somados aos oito melhores terceiros colocados.
Além do aspecto de inclusão e diversidade, a mudança é um motor financeiro potente. Com mais jogos, a arrecadação com direitos de transmissão e patrocínios deve atingir níveis recordes, consolidando esta edição como um divisor de águas na história do entretenimento esportivo.
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