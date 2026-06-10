Guia Lance!: conheça as 16 cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 Confira as cidades que vão receber o maior torneio de futebol do planeta

A Copa do Mundo de 2026 está chegando, e o Lance! preparou um guia especial com tudo o que você precisa saber sobre as 16 cidades-sede do maior torneio de futebol do planeta. Passando pelos modernos estádios dos Estados Unidos à paixão pelo futebol no México e no Canadá.

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Pela primeira vez, a Copa terá três países como anfitriões. Ao todo, 16 cidades receberão partidas do torneio: 11 nos Estados Unidos, três no México e duas no Canadá. Conheça as cidades que receberão os torcedores de todo o mundo e prometem transformar a próxima Copa em um espetáculo dentro e fora dos gramados.

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Conheça as cidades:

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Vancouver, na província da Colúmbia Britânica, é uma das duas cidades canadenses que receberão jogos da Copa do Mundo de 2026. O BC Place, estádio com capacidade para 54 mil torcedores e famoso por seu teto retrátil, será palco de sete partidas do torneio, incluindo cinco da fase de grupos, uma da fase de 32 avos e uma das oitavas de final. A cidade também terá destaque por receber dois jogos da seleção do Canadá na fase inicial da competição.

No Canadá, estádio de Vancouver receberá sete jogos da Copa do Mundo (Divulgação/Fifa)

Toronto, a maior cidade do Canadá, será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 e receberá seis partidas do torneio, incluindo a estreia da seleção canadense em sua primeira participação como país-sede de um Mundial masculino. O BMO Field, rebatizado pela Fifa como Toronto Stadium, sediará cinco jogos da fase de grupos e um confronto de mata-mata, com capacidade ampliada para cerca de 45 mil torcedores. Reconhecida por sua diversidade cultural e importância econômica, a cidade promete ser um dos principais centros da competição ao lado de Vancouver.

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BMO Field, em Toronto, será palco de jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Vurston/AFP)

A Cidade do México será uma das principais sedes da Copa do Mundo de 2026 e terá a honra de receber o jogo de abertura do torneio no lendário Estádio Azteca. A capital mexicana sediará cinco partidas, entre elas confrontos da fase de grupos e do mata-mata. Com capacidade para mais de 80 mil torcedores, o Azteca fará história ao se tornar o primeiro estádio do mundo a receber jogos de três Copas do Mundo diferentes (1970, 1986 e 2026). Além da tradição futebolística, a cidade se destaca por sua riqueza cultural, pontos turísticos históricos e pela atmosfera única que promete envolver o Mundial.

Estadio Azteca Mexico City, no México (Foto: Divulgação/ Fifa)

Guadalajara será uma das três cidades mexicanas a receber jogos da Copa do Mundo de 2026. Conhecida como o berço do mariachi e da tequila, a cidade sediará quatro partidas da fase de grupos no Estádio Guadalajara, moderno palco com capacidade para cerca de 48 mil torcedores e casa do tradicional Chivas. Além de receber um jogo da seleção mexicana diante de sua torcida, o estádio também será palco de confrontos envolvendo seleções como Espanha, Uruguai e Colômbia. Com forte identidade cultural e grande tradição no futebol, Guadalajara promete ser um dos destinos mais vibrantes do Mundial.

No México, estádio de Guadalajara será palco de quatro jogos da fase de grupos da Copa do Mundo (Divulgação/Fifa)

Monterrey (MEX)

Monterrey, conhecida como a "Sultana do Norte", será uma das três cidades mexicanas a receber jogos da Copa do Mundo de 2026. Importante polo industrial do país e dona de uma forte cultura futebolística, a cidade sediará seis partidas do torneio no Estádio Monterrey, também conhecido como Estádio BBVA. Com capacidade para 53,5 mil torcedores e uma vista marcante da Sierra Madre Oriental, a arena receberá confrontos da fase de grupos envolvendo seleções como Coreia do Sul, África do Sul, Japão e Tunísia. Lar de duas das torcidas mais apaixonadas do México, as de Monterrey e Tigres, a cidade promete transformar o Mundial em uma grande festa do futebol.

Estádio BBVA, em Monterrey (Foto: Divulgação Fifa)

Atlanta será uma das principais sedes da Copa do Mundo de 2026 e terá papel de destaque ao receber oito partidas do torneio, incluindo uma das semifinais. Os jogos acontecerão no moderno Mercedes-Benz Stadium, uma das arenas mais avançadas dos Estados Unidos. Além dos confrontos da fase de grupos, a cidade também sediará partidas eliminatórias, reforçando sua importância na competição. Com forte relevância econômica e cultural, além de uma excelente infraestrutura para receber turistas, Atlanta promete ser um dos grandes centros da festa do Mundial.

Vista interna do Mercedez-Benz Stadium, estádio que sediará a Copa do Mundo 2026 em Atlanta. (Foto: Divulgação/X)

Boston será uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 e receberá sete partidas no Gillette Stadium, incluindo cinco jogos da fase de grupos, um da fase de 32 avos de final e um das quartas de final. Com tradição em grandes eventos da FIFA, a cidade já foi palco da Copa do Mundo de 1994 e das Copas do Mundo femininas de 1999 e 2003. Conhecida por sua relevância histórica, acadêmica e esportiva, Boston abriga algumas das franquias mais tradicionais dos Estados Unidos e se destaca como um dos principais centros culturais e econômicos do país, prometendo uma atmosfera especial durante o Mundial.

Gillette Stadium, estádio que sediará jogos da Copa do Mundo (Reprodução/Facebook/Gillette Stadium)

Dallas será uma das cidades mais importantes da Copa do Mundo de 2026, recebendo nove partidas do torneio no AT&T Stadium, o maior número entre todas as sedes. A moderna arena, casa do Dallas Cowboys, tem capacidade para mais de 80 mil torcedores e sediará confrontos da fase de grupos e do mata-mata, incluindo uma das semifinais. Conhecida por sua força econômica, arquitetura moderna e forte cultura esportiva, Dallas combina tradição texana e inovação, oferecendo uma das estruturas mais impressionantes do Mundial. A cidade também já recebeu grandes eventos internacionais de futebol, incluindo jogos da Seleção Brasileira e clássicos entre gigantes europeus.

Estádio de Dallas, palco que sediará jogos da Copa do Mundo (Foto: Getty Images via AFP)

A Filadélfia, uma das cidades mais históricas dos Estados Unidos, será sede de seis partidas da Copa do Mundo de 2026 no Lincoln Financial Field. A arena receberá cinco jogos da fase de grupos e um confronto das oitavas de final, marcado para 4 de julho, data em que o país celebrará os 250 anos da assinatura da Declaração de Independência. Com capacidade para cerca de 69 mil torcedores, o estádio já recebeu importantes eventos internacionais e será palco de partidas envolvendo seleções como Brasil, França, Croácia e Gana. Unindo tradição histórica, paixão pelo esporte e grande infraestrutura, a Filadélfia promete ser um dos cenários mais emblemáticos do Mundial.

Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia (Foto: Reprodução / X)

Houston será uma das principais sedes da Copa do Mundo de 2026, recebendo sete partidas no NRG Stadium, incluindo jogos da fase de grupos e do mata-mata. Com capacidade para cerca de 72 mil torcedores, a arena já foi palco de grandes eventos esportivos internacionais e receberá seleções de destaque como Portugal, Alemanha e Holanda. Conhecida por sua diversidade cultural, gastronomia variada e forte ligação com a exploração espacial por meio da NASA, Houston combina tradição esportiva e multiculturalismo, consolidando-se como um dos destinos mais atraentes do Mundial.

NRG Stadium em um jogo da NFL (Foto: Divulgação)

Kansas City será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 e receberá seis partidas no GEHA Field Stadium, rebatizado para Kansas City Stadium, incluindo um confronto das quartas de final. Localizada no coração dos Estados Unidos, a cidade é conhecida pela forte tradição esportiva, pelo famoso churrasco e pela rica herança cultural ligada ao jazz. Além de jogos da fase de grupos com seleções de destaque como Argentina, Holanda e Equador, o estádio também receberá uma partida da fase de 32 avos de final. Com uma atmosfera apaixonada por esportes e uma localização estratégica, Kansas City promete ser um dos destinos mais vibrantes e decisivos do Mundial.

GEHA Field Stadium receberá seia jogos da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Redes Sociais)

Los Angeles será uma das grandes protagonistas da Copa do Mundo de 2026, recebendo oito partidas no moderno Los Angeles Stadium, conhecido mundialmente como SoFi Stadium. Entre os destaques da programação estão a estreia da seleção dos Estados Unidos no torneio e um confronto das quartas de final. Famosa por Hollywood, pelas praias e pela influência na cultura global, a maior cidade da Califórnia une entretenimento, turismo e esporte como poucas no mundo. Com infraestrutura de ponta e uma atmosfera cosmopolita, Los Angeles promete oferecer um dos cenários mais emblemáticos do Mundial.

Fachada do SoFi Stadium em preparação para a Copa do Mundo FIFA 2026, na Califórnia. (Foto: Luke Hales/Getty Images/AFP)

Nova York/Nova Jersey será o principal palco da Copa do Mundo de 2026 ao receber a grande final do torneio no MetLife Stadium, marcada para 19 de julho. A arena, com capacidade para mais de 80 mil torcedores, sediará ao todo oito partidas, incluindo jogos da fase de grupos e do mata-mata. Considerada uma das regiões mais influentes do mundo, a área combina relevância econômica, diversidade cultural e enorme apelo turístico, fatores que pesaram na escolha da Fifa para a decisão do Mundial. Com sua atmosfera global e infraestrutura de excelência, Nova York/Nova Jersey promete ser o centro das atenções durante a Copa.

Vista geral do MetLife Stadium antes da Copa do Mundo 2026 em East Rutherford (Foto: Dustin Satloff/Getty Images/AFP)

Miami (EUA)

Miami será uma das sedes mais badaladas da Copa do Mundo de 2026, unindo futebol, entretenimento e a atmosfera multicultural que tornou a cidade conhecida mundialmente. O Hard Rock Stadium, rebatizado pela Fifa como Miami Stadium, receberá sete partidas do torneio, incluindo jogos da fase de grupos, um confronto da fase de 32 avos de final, uma das quartas de final e a disputa pelo terceiro lugar. Com capacidade para cerca de 65 mil torcedores, a arena receberá seleções de peso como Brasil, Uruguai, Colômbia e Portugal. Impulsionada pelo crescimento do futebol na região, especialmente após a chegada de Lionel Messi ao Inter Miami, a cidade promete ser um dos grandes centros da festa do Mundial no sul da Flórida.

Interior do Hard Rock Stadium em Miami (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

São Francisco (EUA)

A região da Baía de São Francisco será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, com os jogos acontecendo no moderno Levi's Stadium, em Santa Clara, oficialmente chamado pela Fifa de San Francisco Bay Area Stadium durante o torneio. Com capacidade para cerca de 71 mil torcedores, a arena receberá seis partidas, sendo cinco da fase de grupos e uma da fase de 32 avos de final. Localizada no coração do Vale do Silício, a região combina inovação, diversidade cultural e uma das economias mais influentes do mundo, oferecendo uma experiência única para os torcedores que acompanharem os jogos na costa oeste dos Estados Unidos.

Levi's Stadium, em São Francisco (Foto: Divulgação)

Seattle (EUA)

Seattle será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 e receberá seis partidas no Lumen Field, rebatizado pela Fifa como Seattle Stadium durante o torneio. Com capacidade para cerca de 68 mil torcedores, o estádio é conhecido por sua atmosfera vibrante e pelo apoio intenso da torcida, sendo considerado um dos ambientes mais marcantes do futebol nos Estados Unidos. A cidade receberá quatro jogos da fase de grupos e dois confrontos do mata-mata, incluindo uma partida da seleção norte-americana. Com forte tradição esportiva, belas paisagens naturais e uma cultura moderna e inovadora, Seattle promete ser um dos destinos mais atraentes do Mundial.

Lumen Field , em Seattle , um dos estádios do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/FIFA)

Mais do que simples palcos para partidas de futebol, as 16 cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 representam a diversidade cultural, histórica e turística dos três países anfitriões. Ao longo do torneio, milhões de torcedores terão a oportunidade de viver experiências únicas dentro e fora dos estádios, conhecendo destinos que vão muito além do esporte. Com infraestrutura moderna e atrações para todos os gostos, cada cidade promete deixar sua marca na história do Mundial.

Taça da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. CLARY/ AFP)

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