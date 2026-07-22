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Veja gols em Coritiba x Palmeiras: Maurício, Sosa e Paulo Roberto marcam

Equipes se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 19:57
Atualizado há 2 minutos
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Mauricio, do Palmeiras, foi convocado pela seleção do Paraguai
Maurício marcou o primeiro gol da vitória do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras saiu na frente do placar no confronto contra o Coritiba, desta quarta-feira (22), no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Brasileirão. O meia Maurício balançou as redes em duas oportunidades durante o primeiro tempo. Na segunda etapa, Sosa voltou a marcar para o Alviverde e Paulo Roberto diminuiu para o Coxa.

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O primeiro gol do meia aconteceu aos nove minutos. Após uma troca de passes no meio da defesa do Coxa, o atacante Sosa conseguiu invadir a área e tocar para o lado, onde estava Maurício. O meia carregou a marcação e, no espaço entre a marcação, finalizou com categoria para marcar.

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Veja os gols abaixo:

Aos 19 minutos, o camisa 18 voltou a balançar as redes. Em um contra-ataque fulminante, Maurício conseguiu invadir livre na área do Coxa para marcar o segundo gol no confronto.

No segundo tempo, o atacante Sosa voltou a marcar para o Verdão. O gol do camisa 19 aconteceu aos 21 minutos, quando Piquerez o serviu com um passe dentro da área adversária.

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Não demorou muito para o Coritiba diminuir a desvantagem. No minuto seguinte, aos 22', Paulo Roberto marcou para a equipe catarinense.

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