Veja gols em Coritiba x Palmeiras: Maurício, Sosa e Paulo Roberto marcam
Equipes se enfrentam pela 19ª rodada do Brasileirão
O Palmeiras saiu na frente do placar no confronto contra o Coritiba, desta quarta-feira (22), no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Brasileirão. O meia Maurício balançou as redes em duas oportunidades durante o primeiro tempo. Na segunda etapa, Sosa voltou a marcar para o Alviverde e Paulo Roberto diminuiu para o Coxa.
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O primeiro gol do meia aconteceu aos nove minutos. Após uma troca de passes no meio da defesa do Coxa, o atacante Sosa conseguiu invadir a área e tocar para o lado, onde estava Maurício. O meia carregou a marcação e, no espaço entre a marcação, finalizou com categoria para marcar.
Veja os gols abaixo:
O EFEITO COPA DO MUNDO! Mauricio abre o placar e marca o primeiro gol do Palmeiras contra o Curitíba. pic.twitter.com/Wope14Si0k— Mauricio Prado Brasil 🇧🇷 (@mauriciopradobr) July 22, 2026
Aos 19 minutos, o camisa 18 voltou a balançar as redes. Em um contra-ataque fulminante, Maurício conseguiu invadir livre na área do Coxa para marcar o segundo gol no confronto.
🚨 GOOOL! Mauricio (2)!— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) July 22, 2026
Coritiba 0 - [2] Palmeiras pic.twitter.com/SDWP8sA7lt
No segundo tempo, o atacante Sosa voltou a marcar para o Verdão. O gol do camisa 19 aconteceu aos 21 minutos, quando Piquerez o serviu com um passe dentro da área adversária.
O gol marcado por Ramón Sosapic.twitter.com/Gi7xNy9fZK— Leonardo Barbieri (@Infos_palestra) July 23, 2026
Não demorou muito para o Coritiba diminuir a desvantagem. No minuto seguinte, aos 22', Paulo Roberto marcou para a equipe catarinense.
🚨GOOOL! Paulo Roberto!— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) July 23, 2026
Coritiba [1] - 3 Palmeiras pic.twitter.com/4Iw9cqS7Wk
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