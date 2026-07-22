Torcedora argentina cria abaixo-assinado para anular final da Copa Documento foi criado por torcedora argentina

A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 gerou uma nova mobilização entre torcedores. Um abaixo-assinado criado pela argentina Gisela Sánchez já reúne mais de 67 mil assinaturas pedindo a anulação da decisão, vencida pelos espanhóis por 1 a 0 no último domingo (19), em Nova Jersey.

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Na petição, a torcedora critica a atuação do árbitro esloveno Slavko Vincic e solicita que a partida seja revista. O texto afirma que a arbitragem influenciou diretamente no resultado e chega a alegar, sem apresentar qualquer prova, que o juiz teria sido comprado.

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— É uma decepção monumental para os jogadores, treinadores e, acima de tudo, para os torcedores que anseiam por ver uma partida decidida pelo talento e pela dedicação em campo, em vez de por decisões de arbitragem manipuladas — diz o abaixo-assinado.

Slavko Vincic expulsa Enzo Fernández na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Petição não tem efeito sobre o resultado da final

Assim como ocorreu com o movimento internacional "Argentina Out", que reuniu mais de 23 milhões de assinaturas durante a Copa do Mundo, o novo abaixo-assinado não tem valor jurídico nem poder para alterar o resultado da decisão.

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A Fifa é a única entidade com competência para determinar eventuais mudanças relacionadas a partidas oficiais, e não existe qualquer indicação de que a final entre Argentina e Espanha possa ser anulada ou repetida. O campeão mundial segue sendo a seleção espanhola, que conquistou o título ao vencer por 1 a 0 na prorrogação.

Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina (Foto: Franck Fife / AFP)

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