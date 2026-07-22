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Árbitro da Copa do Mundo e Premier League anuncia aposentadoria

Anthony Taylor encerra carreira aos 47 anos após mais de 800 partidas e duas Copas do Mundo

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 17:15
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Árbitro Anthony Taylor em partida da Champions League 2023-24 (Foto: Odd Andersen/AFP)

O árbitro Anthony Taylor anunciou sua aposentadoria da arbitragem profissional após o fim da Copa do Mundo de 2026. Aos 47 anos, o inglês encerra uma trajetória de mais de duas décadas nos gramados, com 831 partidas apitadas. Seu último jogo foi a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre Portugal, pelas oitavas de final do Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

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Taylor atuou por 16 temporadas na Premier League, onde comandou 432 partidas da primeira divisão inglesa. Além disso, esteve presente em algumas das principais competições do futebol mundial, incluindo as Copas do Mundo de 2022 e 2026, as Eurocopas de 2020 e 2024 e a final da Champions League de 2024, entre Real Madrid e Borussia Dortmund.

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Carreira marcada por grandes decisões

Antes de se tornar árbitro profissional, Taylor trabalhou como agente penitenciário. Sua ascensão começou em 2006, quando passou a integrar o quadro da Football League, chegando à Premier League em 2010. Ao longo da carreira, também apitou as finais da FA Cup de 2017 e 2020, a final da Copa da Liga Inglesa de 2015, a decisão da Liga das Nações de 2021 e a final da Europa League de 2023.

Em comunicado, o árbitro afirmou que o momento era adequado para encerrar a carreira.

— Apitar no mais alto nível foi um privilégio imenso, mas a pressão é intensa e o escrutínio é constante. Agora é o momento certo para dar um passo atrás e iniciar um novo capítulo da minha carreira — declarou.

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Anthony Taylor em Portugal x Espanha pela Copa do Mundo
Anthony Taylor em Portugal x Espanha pela Copa do Mundo (Foto: Lars Baron/Getty Images/AFP)

Episódios marcantes e reconhecimento

Taylor também ficou conhecido pela condução da partida entre Dinamarca e Finlândia na Eurocopa de 2020, interrompida após o mal súbito sofrido por Christian Eriksen. Outro episódio marcante ocorreu após a final da Europa League de 2023, quando foi alvo de críticas do técnico José Mourinho, então comandante da Roma, que o confrontou após a derrota para o Sevilla.

O chefe da arbitragem profissional inglesa, Howard Webb, elogiou a trajetória do compatriota.

— Anthony foi um servidor extraordinário do futebol por muitos anos, tanto no cenário doméstico quanto internacional. Repetidamente foi escolhido para apitar os maiores jogos do esporte — afirmou.

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A aposentadoria de Taylor abre espaço para uma nova geração de árbitros no futebol inglês. A entidade responsável pela arbitragem profissional no país planeja ampliar as oportunidades para nomes em ascensão, como Farai Hallam e Tom Kirk, já integrados ao quadro principal para a temporada 2026/27.

Anthony Taylor tem uma carreira marcada por polêmcias (Foto: Franck Fife / AFP)
Anthony Taylor teve uma carreira marcada por polêmcias (Foto: Franck Fife / AFP)

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