Qual será a maior ausência da Copa do Mundo? VOTE!

A maior parte das seleções divulgou as listas finais dos convocados para a disputa da Copa do Mundo, e chama atenção a quantidade de craques que ficaram pelo caminho e não irão disputar a posição, seja por opção técnica, lesão ou porque suas seleções não conseguiram se classificar para a disputa da competição.

continua após a publicidade

O Lance! selecionou alguns dos principais craques, de várias seleções do mundo, que não estarão presentes na competição pelos mais variados motivos, e a gente quer saber: Na sua opinião, quem é o jogador que mais vai fazer falta nessa Copa do Mundo? Vote abaixo:

Na Seleção Brasileira, três ausências que brigariam pela titularidade não estarão em condições de disputar a Copa do Mundo: o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, que poderia ser titular pela lateral-direita, e Rodrygo, do mesmo clube, e o atacante Estêvão, do Chelsea, que também trata de uma lesão e ficou de fora. Outros nomes relevantes não foram convocados por opção técnica, como o atacante Pedro, do Flamengo, João Pedro, do Chelsea, e Gabriel Sara, do Galatasaray.

continua após a publicidade

O Real Madrid tem várias ausências relevantes para a disputa da Copa do Mundo. Pela primeira vez na história, nenhum jogador do clube atuará pela seleção espanhola durante a competição. Trent Alexander-Arnold é, talvez a maior das ausência do clube, pela seleção inglesa.

Cole Palmer, também inglês, é talvez a escolha por opção técnica mais surpreendente entre todas as convocações. O técnico Thomas Tuchel decidiu deixar o astro do Chelsea, que vive má fase, de fora da lista final.

continua após a publicidade

Cole Palmer comemora gol na final da Eurocopa (Foto: ODD ANDERSEN / AFP)

Kvarastkhelia, pela Georgia, e Szoloboszlai, pela Hungria, não conseguiram classificar seus países nas Eliminatórias da Copa. Esse é o mesmo caso do atacante Lewandowski, que ficou de fora com a Polônia, e o goleiro Donnarumma, que vivenciou junto com a seleção italiana a vexatória queda para a Bósnia.

O atacante Luis Suárez, do Inter Miami, também foi preterido por opção técnica e nem sequer entrou na pré-lista do Uruguai. Xavi Simons, um dos principais jogadores da seleção holandesa, estará ausente após romper o ligamento cruzado do joelho quando atuava pelo Tottenham.