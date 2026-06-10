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Copa do Mundo terá concerto já nesta quarta e três cerimônias de abertura

Mundial de 2026 começa nesta quinta-feira, na Cidade do México

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviado Especial
10/06/2026 07:00
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Cidade do México, palco da abertura da Copa do Mundo
Cidade do México está preparada para a abertura da Copa do Mundo (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Copa do Mundo de 2026 que começa nesta quinta-feira (11) será a primeira a ser organizada em três países e terá, como tal, três cerimônias de abertura. Elas acontecerão na quinta e na sexta-feira, sempre antes do jogo de estreia do anfitrião do Mundial. Mas a Fifa terá um concerto inaugural já na noite desta quarta-feira, que será sincronizado entre os três países.

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    Batizado de Countdown Concerts ("Concertos de Contagem Regressiva"), eles serão realizados simultaneamente em Los Angeles, Toronto e Cidade do México e terão transmissão ao vivo a partir das 22h (de Brasília).

    "Los Angeles será palco de uma celebração vibrante, com a presença de Major Lazer, de Diplo, e Davido, os primeiros artistas anunciados para o que promete ser uma noite inesquecível de música, futebol americano e cultura. Haverá apresentações ao vivo da Cidade do México e de Toronto, com artistas já anunciados como Bryan Adams, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, AHI e Wyclef Jean, além de Los Angeles Azules, Belinda e Elena Rose", informou a Fifa.

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    Mas será a partir de quinta-feira que a tradicional cerimônia de abertura dará de fato o pontapé inicial para a Copa do Mundo.

    A primeira das festas será realizada no Estádio Azteca, na Cidade do México, antes da partida entre México e África do Sul, marcada para às 16h (de Brasília) e válida pelo Grupo A. A cerimônia de abertura da Copa no México terá apresentações de Shakira e Maná, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules e Tyla.

    Na sexta-feira, outras duas cerimônias de abertura da Copa do Mundo serão realizadas. A primeira delas será realizada em Toronto, antes do jogo entre Canadá e Bósnia Herzegovina, pelo Grupo B. Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince se apresentam. A partida também está marcada para às 16h.

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    E antes da estreia dos Estados Unidos no Grupo D, que encaram o Paraguai às 22h em Los Angeles, Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema e Tyla fazem a última cerimônia de abertura da Copa do Mundo.

    Estádio de Los Angeles receberá uma das cerimônias de abertura da Copa
    Estádio de Los Angeles receberá uma das cerimônias de abertura da Copa (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

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