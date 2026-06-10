Copa do Mundo terá concerto já nesta quarta e três cerimônias de abertura Mundial de 2026 começa nesta quinta-feira, na Cidade do México

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Copa do Mundo de 2026 que começa nesta quinta-feira (11) será a primeira a ser organizada em três países e terá, como tal, três cerimônias de abertura. Elas acontecerão na quinta e na sexta-feira, sempre antes do jogo de estreia do anfitrião do Mundial. Mas a Fifa terá um concerto inaugural já na noite desta quarta-feira, que será sincronizado entre os três países.

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Batizado de Countdown Concerts ("Concertos de Contagem Regressiva"), eles serão realizados simultaneamente em Los Angeles, Toronto e Cidade do México e terão transmissão ao vivo a partir das 22h (de Brasília).

"Los Angeles será palco de uma celebração vibrante, com a presença de Major Lazer, de Diplo, e Davido, os primeiros artistas anunciados para o que promete ser uma noite inesquecível de música, futebol americano e cultura. Haverá apresentações ao vivo da Cidade do México e de Toronto, com artistas já anunciados como Bryan Adams, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, AHI e Wyclef Jean, além de Los Angeles Azules, Belinda e Elena Rose", informou a Fifa.

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Mas será a partir de quinta-feira que a tradicional cerimônia de abertura dará de fato o pontapé inicial para a Copa do Mundo.

A primeira das festas será realizada no Estádio Azteca, na Cidade do México, antes da partida entre México e África do Sul, marcada para às 16h (de Brasília) e válida pelo Grupo A. A cerimônia de abertura da Copa no México terá apresentações de Shakira e Maná, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules e Tyla.

Na sexta-feira, outras duas cerimônias de abertura da Copa do Mundo serão realizadas. A primeira delas será realizada em Toronto, antes do jogo entre Canadá e Bósnia Herzegovina, pelo Grupo B. Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince se apresentam. A partida também está marcada para às 16h.

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E antes da estreia dos Estados Unidos no Grupo D, que encaram o Paraguai às 22h em Los Angeles, Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema e Tyla fazem a última cerimônia de abertura da Copa do Mundo.

Estádio de Los Angeles receberá uma das cerimônias de abertura da Copa (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

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