Conheça a bola da Copa do Mundo de 2026

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (2) o lançamento oficial da bola que será utilizada na Copa do Mundo de 2026. Batizada de Trionda Pro, a bola criada pela adidas traz um design marcante que busca traduzir a essência da primeira Copa da história disputada em três países: Estados Unidos, Canadá e México.

Bola da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação Fifa)

A Trionda apresenta um visual baseado em ondas tricolores, que se entrelaçam em referência à união das três nações anfitriãs. Os detalhes do design incluem símbolos icônicos, como estrelas, folhas de bordo e a águia mexicana, compondo uma identidade visual única que mescla tradição, cultura e modernidade. O nome e a estética da bola remetem à ideia de conexão e energia, características que, segundo a Fifa, refletem o espírito do torneio.

- Mal posso esperar para ver essa bola maravilhosa balançando as redes. A contagem regressiva para a maior Copa do Mundo da Fifa de todos os tempos já começou e a bola está rolando - disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, no material oficial divulgado pela entidade.

No aspecto técnico, a bola foi desenvolvida para oferecer desempenho de elite. Com superfície texturizada, a Trionda proporciona uma trajetória mais previsível, além de toque refinado e menor absorção de água. Sua construção termosselada, sem costura, reforça a precisão nos passes e chutes, garantindo estabilidade e consistência em diferentes condições de jogo.

A inspiração para a Trionda veio da icônica “la ola”, a tradicional onda das arquibancadas que ganhou fama em estádios das Américas. Esse movimento coletivo serviu de base para o design fluido e inovador de quatro painéis, conferindo ao modelo um estilo moderno e ao mesmo tempo simbólico.

A nova bola reforça a parceria de longa data entre a Fifa e a Adidas, responsável pela criação de bolas oficiais desde 1970. Com o lançamento da Trionda, a expectativa é que os principais craques do planeta tenham em mãos (e nos pés) um equipamento que não só represente os anfitriões do Mundial, mas também ofereça tecnologia de ponta para os momentos decisivos da competição.

Assim, a Trionda Pro chega não apenas como mais um objeto esportivo, mas como um dos grandes símbolos da Copa, carregando em seu design a união de culturas e a energia de um torneio que promete empolgar o mundo.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo acontecerá no dia 5 de dezembro, em Washington. A Seleção Brasileira está classificada para o Mundial e é o único país a participar de todas as competições realizadas até aqui.