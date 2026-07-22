Herói da Espanha usa slogan de Trump, e recebe resposta da Casa Branca Ferran Torres chamou atenção durante a festa do bicampeonato ao adaptar um dos slogans mais conhecidos da política americana.

Usou boné com a frase 'Make Spain Great Again' durante as celebrações.

Ferran Torres foi destaque após a final da Copa do Mundo de 2026.

Herói da conquista da Copa do Mundo de 2026, Ferran Torres voltou a chamar atenção após a final, mas desta vez fora de campo. Durante a celebração do bicampeonato da Espanha nas ruas de Madri, o atacante apareceu usando um boné com a frase "Make Spain Great Again" ("Faça a Espanha grande novamente"), em referência ao famoso slogan "Make America Great Again" (MAGA), popularizado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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O acessório ganhou repercussão nas redes sociais e chegou à Casa Branca, que entrou na brincadeira ao compartilhar um vídeo do jogador durante o desfile da seleção espanhola.

Ferran Torres fez o gol do título da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen / AFP)

A conta oficial da Casa Branca na rede social X publicou imagens de Ferran Torres com o boné inspirado na frase de Trump, dentro do ônibus da Espanha no trajeto até a Praça de Cibeles, palco principal das comemorações em Madri.

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Na legenda da publicação, o perfil escreveu:

"Todos querem se juntar ao movimento."

A mensagem fez referência ao slogan estampado no boné de Ferran Torres, associando de forma bem-humorada a celebração da Espanha ao movimento político criado em torno da frase "Make America Great Again", que se tornou um dos principais símbolos das campanhas de Donald Trump.

Ferran Torres foi o herói da Espanha na Copa do Mundo

Além da repercussão pelo acessório, Ferran Torres teve papel decisivo em campo. O atacante marcou o gol da vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina, na final disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e foi eleito o melhor jogador da decisão.

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A atuação consolidou o jogador como um dos protagonistas da campanha espanhola, que garantiu o segundo título mundial da história do país.

O boné usado por Ferran Torres ganhou ainda mais destaque porque a Copa do Mundo de 2026 foi realizada nos Estados Unidos. Além disso, Donald Trump esteve presente na decisão e participou da cerimônia de premiação ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Esse contexto fez com que a adaptação do slogan chamasse atenção não apenas na Espanha, mas também nos Estados Unidos, onde a frase "Make America Great Again" é diretamente associada ao movimento político liderado por Trump.

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O boné "Make Spain Great Again" viralizou rapidamente nas redes sociais e se tornou um dos símbolos das comemorações da seleção espanhola pelo bicampeonato mundial. O gesto de Ferran Torres foi tratado de forma descontraída pela Casa Branca, que aproveitou a repercussão para fazer referência ao famoso slogan político americano, ampliando ainda mais a visibilidade da festa da campeã mundial.

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