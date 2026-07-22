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Herói da Espanha usa slogan de Trump, e recebe resposta da Casa Branca

Ferran Torres chamou atenção durante a festa do bicampeonato ao adaptar um dos slogans mais conhecidos da política americana.

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
22/07/2026 11:09
Atualizado há 0 minutos
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Ferran Torres durante comemoração do título da Espanha em Madri
Ferran Torres, herói da Espanha, usou boné com frase de Trump na comemoração (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)
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Ferran Torres foi destaque após a final da Copa do Mundo de 2026.
Usou boné com a frase 'Make Spain Great Again' durante as celebrações.
Casa Branca compartilhou vídeo do jogador em tom brincalhão.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Herói da conquista da Copa do Mundo de 2026, Ferran Torres voltou a chamar atenção após a final, mas desta vez fora de campo. Durante a celebração do bicampeonato da Espanha nas ruas de Madri, o atacante apareceu usando um boné com a frase "Make Spain Great Again" ("Faça a Espanha grande novamente"), em referência ao famoso slogan "Make America Great Again" (MAGA), popularizado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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O acessório ganhou repercussão nas redes sociais e chegou à Casa Branca, que entrou na brincadeira ao compartilhar um vídeo do jogador durante o desfile da seleção espanhola.

Ferran Torres chuta para fazer o gol do título da Espanha na Copa do Mundo 2026
Ferran Torres fez o gol do título da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen / AFP)

A conta oficial da Casa Branca na rede social X publicou imagens de Ferran Torres com o boné inspirado na frase de Trump, dentro do ônibus da Espanha no trajeto até a Praça de Cibeles, palco principal das comemorações em Madri.

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Na legenda da publicação, o perfil escreveu:

"Todos querem se juntar ao movimento."

A mensagem fez referência ao slogan estampado no boné de Ferran Torres, associando de forma bem-humorada a celebração da Espanha ao movimento político criado em torno da frase "Make America Great Again", que se tornou um dos principais símbolos das campanhas de Donald Trump.

Ferran Torres foi o herói da Espanha na Copa do Mundo

Além da repercussão pelo acessório, Ferran Torres teve papel decisivo em campo. O atacante marcou o gol da vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina, na final disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e foi eleito o melhor jogador da decisão.

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A atuação consolidou o jogador como um dos protagonistas da campanha espanhola, que garantiu o segundo título mundial da história do país.

O boné usado por Ferran Torres ganhou ainda mais destaque porque a Copa do Mundo de 2026 foi realizada nos Estados Unidos. Além disso, Donald Trump esteve presente na decisão e participou da cerimônia de premiação ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Esse contexto fez com que a adaptação do slogan chamasse atenção não apenas na Espanha, mas também nos Estados Unidos, onde a frase "Make America Great Again" é diretamente associada ao movimento político liderado por Trump.

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O boné "Make Spain Great Again" viralizou rapidamente nas redes sociais e se tornou um dos símbolos das comemorações da seleção espanhola pelo bicampeonato mundial. O gesto de Ferran Torres foi tratado de forma descontraída pela Casa Branca, que aproveitou a repercussão para fazer referência ao famoso slogan político americano, ampliando ainda mais a visibilidade da festa da campeã mundial.

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