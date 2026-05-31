A Fifa pretende combater uma prática cada vez mais comum no futebol moderno durante a Copa do Mundo de 2026. Os chamados "tempos técnicos" provocados por goleiros lesionados deixarão de servir como oportunidade para reuniões entre treinadores e jogadores à beira do campo.

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A informação foi confirmada por Pierluigi Collina, presidente do Comitê de Arbitragem da entidade, durante encontro com representantes das seleções classificadas para o Mundial.

Nos últimos anos, tornou-se frequente ver goleiros caídos no gramado após sentirem algum desconforto físico. Enquanto recebem atendimento médico, os demais atletas aproveitam a paralisação para se dirigir ao banco de reservas e receber orientações da comissão técnica.

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A situação gerou críticas em diversas ligas ao redor do mundo. Em muitos casos, adversários acusaram equipes de utilizarem a estratégia para esfriar o jogo ou interromper momentos de pressão ofensiva.

Agora, a Fifa pretende impedir esse tipo de movimentação durante o Mundial. Quando houver atendimento a um goleiro, os jogadores deverão permanecer dentro do campo, sem autorização para se reunir com os treinadores na área técnica.

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— O goleiro tem o direito de receber atendimento quando estiver lesionado. O que os demais jogadores não têm é o direito de abandonar o campo para realizar uma espécie de tempo técnico com seus treinadores — explicou Collina.

Segundo o dirigente, a orientação já foi repassada aos treinadores das 48 seleções que disputarão a Copa do Mundo.

A medida é inspirada em um modelo adotado pela National Women's Soccer League (NWSL), principal liga feminina dos Estados Unidos. Na competição, quando uma goleira recebe atendimento, as atletas devem permanecer em suas posições ou se reunir apenas no círculo central do gramado.

Apesar da mudança, a Fifa reconhece que a iniciativa não elimina completamente a possibilidade de utilização da estratégia para quebrar o ritmo do adversário, já que a interrupção do jogo continuará existindo.

Collina também esclareceu que os árbitros serão orientados a impedir a aproximação dos jogadores aos bancos de reserva, mas não haverá punições disciplinares automáticas para quem tentar descumprir a determinação.

Além da questão dos goleiros, a International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pelas regras do futebol, aprovou ajustes relacionados ao protocolo do VAR. Entre as novidades está a ampliação das possibilidades de revisão para faltas cometidas em jogadas ofensivas antes de a bola entrar em jogo.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante evento sobre a Copa do Mundo de 2026 (Divulgação/Fifa)

Brasil goleia o Panamá no Maracanã em despedida rumo à Copa

A Seleção Brasileira se despediu do país em grande estilo antes da viagem para os Estados Unidos, onde disputará a Copa do Mundo, ao golear o Panamá por 6 a 2, neste domingo (31), no Maracanã. Diante de mais de 70 mil torcedores, a equipe comandada por Carlo Ancelotti apresentou duas formações distintas ao longo da partida, já que o treinador aproveitou o amistoso para observar opções e utilizou 21 dos 23 jogadores disponíveis. Os gols do Brasil foram marcados por Vini Jr, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos. Murillo, em cobrança de falta com desvio na barreira, e Harvey marcaram para os panamenhos.

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