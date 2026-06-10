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Holanda: Memphis Depay vai jogar a Copa do Mundo de 2026?

Atacante foi incluído na relação divulgada por Ronald Koeman

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
10/06/2026 07:00
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AO VIVO Com Memphis e Lewandowski, Holanda e Polônia se enfrentam pelas Eliminatórias
Memphis, camisa 10 da Holanda (Foto: X / Seleção da Holanda)

O atacante Memphis Depay foi convocado pelo técnico Ronald Koeman para disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Holanda, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

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  • Geertruida com a camisa da seleção da Holanda (Foto: IMAGO/Folhapress)

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    O jogador do Corinthians vai disputar a sua terceira Copa do Mundo. O holandês, inclusive, será o primeiro jogador do Campeonato Brasileiro a disputar um Mundial por uma seleção europeia.

    Memphis Depay entrou para a história da seleção da Holanda no ano passado ao se tornar o maior artilheiro do país. Com 55 gols em 107 partidas pelos Países Baixos, o atacante do Corinthians também soma 32 assistências.

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    O camisa 10 estreou pela seleção principal neerlandesa em 15 de outubro de 2013, em duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. No Mundial disputado no Brasil, Memphis ganhou destaque ao marcar o gol da vitória sobre a Austrália e se tornar o jogador mais jovem da Holanda a balançar as redes em Copas, aos 20 anos e quatro meses. Durante a campanha, também marcou contra o Chile e terminou indicado ao prêmio de Melhor Jogador Jovem da competição, conquistado por Paul Pogba.

    Na Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, Memphis voltou a ser decisivo pela seleção neerlandesa. O atacante marcou nas oitavas de final diante dos Estados Unidos e alcançou a vice-liderança entre os maiores goleadores da história da Holanda, ficando atrás apenas de Robin van Persie. O desempenho consolidou ainda mais a importância do jogador na equipe nacional.

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    Três anos depois, em junho de 2025, Memphis igualou os 50 gols de Van Persie ao marcar duas vezes na vitória sobre Malta, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

    Memphis Depay, do Corinthians, vai vestir a camisa 10 na Copa do Mundo (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP)
    Memphis Depay, do Corinthians, vai vestir a camisa 10 na Copa do Mundo (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP)

    Lista de convocados da Holanda para a Copa do Mundo

    Goleiros

    Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton); 

    Defensores

    Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Lutsharel Geertruida (Sunderland), Micky van de Ven (Tottenham); 

    Meio-campistas 

    Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marselha), Mats Wieffer (Brighton); 

    Atacantes 

    Memphis Depay (Corinthians), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham),Wout Weghorst (Ajax). 

    Tabela da Holanda no Grupo F da Copa do Mundo de 2026

    A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

    Tabela da Holanda no Grupo F da Copa do Mundo de 2026

    1. 14 de junho: Holanda x Japão - Estádio de Dallas
    2. 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston
    3. 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

    O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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