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Ochoa anuncia aposentadoria após disputar a Copa do Mundo pelo México

Goleiro mexicano encerra trajetória de 22 anos aos 41 anos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 17:56
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Guilhermo Ochoa foi titular do México nas Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022 (Foto: Luiza Moraes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Guilhermo Ochoa foi titular do México nas Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022 (Foto: Luiza Moraes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O goleiro Guillermo Ochoa anunciou nesta terça-feira (22) a aposentadoria do futebol profissional. Aos 41 anos, o mexicano encerra uma carreira de 22 anos, marcada por seis participações em Copas do Mundo e mais de 150 partidas pela seleção de seu país.

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A despedida foi oficializada por meio de uma publicação nas redes sociais, dias após sua última atuação pelo México, na vitória sobre a República Tcheca, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Ochoa entrou em campo nos minutos finais da partida, no Estádio Azteca, e foi homenageado pelos companheiros e ovacionado pelos mais de 80 mil torcedores presentes.

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Na mensagem de despedida, Ochoa destacou a importância de defender a seleção mexicana ao longo da carreira.

— Dei tudo de mim. Deixei tudo em campo pelos meus clubes e pela seleção, e hoje penduro minhas luvas. Cada vez que vesti a camisa mexicana, eu segurava em minhas mãos o sonho de milhões de mexicanos. Não consigo imaginar minha carreira sem a seleção. Foi lá que compreendi a verdadeira magnitude dessa responsabilidade. Talvez por isso o destino tenha querido que tudo terminasse onde começou, no Estádio Azteca — escreveu o goleiro.

Guillermo Ochoa é saudado pelo goleiro Raul Rangel (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)
Guillermo Ochoa é saudado pelo goleiro Raul Rangel (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Carreira marcada por seis Mundiais

Ochoa estreou profissionalmente pelo Club América em fevereiro de 2004, sob o comando de Leo Beenhakker, e fez sua primeira partida pela seleção mexicana em dezembro de 2005, com Ricardo La Volpe.

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Ao longo da carreira, disputou as Copas do Mundo de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026, tornando-se o jogador com mais participações pelo México no torneio. Além do Club América, passou por clubes como Ajaccio, Málaga, Standard Liège, além de equipes da Itália e de Portugal.

O goleiro encerra a trajetória com 154 partidas pela seleção mexicana e o reconhecimento como um dos maiores ídolos da história do futebol do país.

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Guillermo Ochoa chuta a bola na vitória do México sobre a Tchéquia
Guillermo Ochoa chuta a bola na vitória do México sobre a Tchéquia (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

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