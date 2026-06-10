Guia Lance! Veja algumas curiosidades da Copa do Mundo Confira fatos curiosos que envolvem o Mundial

A Copa do Mundo é composta por campanhas marcantes, sejam elas vitoriosas ou trágicas, grandes craques, lances emblemáticos e diversas curiosidades que simbolizam a história da competição. O Lance! relembra alguns fatos curiosos que surgiram nesse torneio.

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Quem é o jogador mais velho? E o mais novo?

Cristiano Ronaldo marcou dois gols e garantiu classificação de Portugal à Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A atual edição entra para a história como uma que mais terá atletas acima dos 40 anos de idade em Copas recentes. Além do goleiro escocês Craig Gordon, o mais velho da competição, figuram jogadores históricos, como Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Guillermo Ocho, Edin Džeko e Manuel Neuer nessa lista que encabeça a velha guarda da competição.

➡️Mais novo x mais velho, mais alto x mais baixo: as curiosidades da Copa do Mundo de 2026

Por que alguns jogadores mudaram o nome nas camisas?

Haaland vai estrear com a Noruega na Copa do Mundo contra o Iraque, no dia 16 de junho. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Na semana que antecede a Copa do Mundo, Erling Haaland protagonizou outra curiosidade, que levará em suas costas para o Mundial. O atacante da Noruega optou por alterar o nome de sua camisa, passando a utilizar "Braut Haaland", incorporando o sobrenome de sua mãe como forma de homenagem. A atitude adicionou o norueguês a uma lista curiosa de jogadores, como Memphis Depay, que prefere usar somente Memphis, devido ao conturbado relacionamento com o pai; Van Dijk, que optou por usar somente "Virgil", escolha também condicionada por problemas familiares; o mesmo aconteceu com Dele Alli, que abandonou "Alli"; Kevin-Prince Boateng que, para valorizar suas raízes africanas, preferiu usar somente "Prince" em suas costas. São alguns exemplos curiosos de camisas que estão em um dos capítulos de curiosidades da Copa.

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➡️Além de Haaland: veja jogadores que 'mudaram' de nome em suas camisas

Quem são as esposas de jogadores que mais faturam?

Bruna Biancardi Neymar e Mavie (Foto: Reprodução)

Enquanto os craques da Copa do Mundo de 2026 atraem os holofotes dentro de campo, suas companheiras também movimentam cifras milionárias fora dele. Um levantamento da Vantix Magazine revelou quais esposas e namoradas de jogadores do Mundial mais faturam com publicidade nas redes sociais, com destaque para nomes como Georgina Rodríguez (esposa de Cristiano Ronaldo), Antonela Roccuzzo (esposa de Lionel Messi), Bruna Biancardi (esposa de Neymar) e Ester Expósito (parceira de Kylian Mbappé). O ranking foi elaborado com base no número de seguidores no Instagram e nos valores médios cobrados por publicações patrocinadas.

➡️Poder fora de campo: veja qual esposa dos craques da Copa mais fatura na internet

Quem são os jogadores nascidos em países diferentes das seleções que defendem?

Hakimi em ação por Marrocos contra Camarões, na Copa Africana de Nações (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

A Copa do Mundo de 2026 será a mais globalizada da história, também dentro das seleções. Um levantamento do jornalista Jaime F. Macias apontou que 289 dos 1.248 jogadores convocados (23% do total) defenderão países diferentes daqueles onde nasceram, reflexo dos fluxos migratórios, da dupla nacionalidade e das mudanças nas regras de elegibilidade da Fifa. O caso mais emblemático é o de Curaçao, que terá apenas um atleta nascido no próprio território, enquanto os outros 25 nasceram na Holanda. A França aparece como grande "exportadora" de talentos para diversas seleções do Mundial, seguida da Alemanha, que se tornou um berço e espécie de celeiro para Bósnia e Turquia, seleções estruturadas a partir de laços históricos e migratórios.

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Apesar dessa tendência, o Brasil está entre as oito seleções que disputarão a Copa com elenco formado exclusivamente por jogadores nascidos no país. Ao lado de África do Sul, República Tcheca, Suécia, Arábia Saudita, Áustria, Colômbia e Panamá, a Seleção Brasileira é uma exceção em um torneio marcado pela diversidade de origens. Ainda assim, o país estará representado por atletas que optaram por defender outras nações, como Matheus Nunes (Portugal), Maurício (Paraguai) e Lucas Mendes (Catar), evidenciando como as fronteiras do futebol se tornaram cada vez mais fluidas.

➡️Nascidos em um país, estrelas em outro: o retrato da Copa do Mundo de 2026

Qual o clube brasileiro com mais gols em Copas do Mundo?

Ademir marcou mais de 300 gols pelo Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

Dentre os clubes brasileiros, o Vasco é a equipe com mais gols marcados por jogadores que defendiam a Seleção Brasileira em Copas do Mundo. A partir de um levantamento que considera os gols marcados por jogadores de clubes brasileiros no Mundial, entre 1930 e 2022, o Vasco é apontado como o líder do quesito, com 29 gols feitos, à frente de Botafogo e Flamengo. No futebol sul-americano, o Cruz-Maltino é o segundo colocado, atrás apenas do Peñarol, do Uruguai. Essa estatística no futebol nacional é liderada pelo artilheiro Ademir de Menezes, que marcou nove gols na Copa de 1950. Outros ídolos que figuram na lista são Vavá e Roberto Dinamite.

➡️Vasco lidera ranking de gols em Copas do Mundo entre clubes brasileiros

Quem são os irmãos que vão atuar na Copa do Mundo?

Desiré Doué e Guéla Doué se abraçam após amistoso entre França e Costa do Marfim (Foto: Franck Fife/AFP)

A Copa do Mundo de 2026 também reunirá histórias de laços familiares que levarão diversos irmãos ao maior palco do futebol mundial. Além dos irmãos Desiré e Guéla Doué, que defenderão França e Costa do Marfim, respectivamente, o torneio contará com outras duplas de talentos da mesma família. Algumas atuando pela mesma seleção, tendo Lucas Hernández e Theo Hernández (França) e Leandro Bacuna e Juninho Bacuna (Curaçao) como dois exemplos, e outras representando países diferentes, como a dupla Derrick Luckassen (Gana) e Brian Brobbey (Holanda) e John Souttar (Escócia) e Harry Souttar (Austrália).

➡️Além dos irmãos Doué, saiba outros talentos da mesma família que disputarão a Copa do Mundo

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