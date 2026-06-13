Agenda de jogos da Copa do Mundo: veja a programação diária da fase de grupos Confira datas, horários e transmissões de todos os 72 jogos da primeira fase do Mundial, com a programação completa dia a dia até o encerramento da fase de grupos

A fase de grupos da Copa do Mundo começa em 11 de junho e reúne 48 seleções divididas em 12 grupos. Ao longo da primeira fase, serão disputados 72 jogos, com confrontos espalhados por diferentes cidades-sede e transmissão em diversas plataformas.

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O Lance! preparou uma agenda completa da Copa do Mundo com todos os jogos da fase de grupos organizados por grupo. A tabela reúne datas, horários e informações de transmissão de cada partida, facilitando o acompanhamento do torneio. Confira abaixo a programação completa.

Grupos da Copa do Mundo

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul, Tchéquia Grupo B: Canadá, Bósnia, Catar, Suíça Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti, Escócia Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália, Turquia Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador Grupo F: Holanda, Japão, Suécia, Tunísia Grupo G: Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai Grupo I: França, Senegal, Iraque, Noruega Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão, Colômbia Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá

Veja a agenda de jogos da fase de grupos da Copa do Mundo

Primeira rodada

📅11/06

16:00 – México x África do Sul – Globo / SporTV / CazéTV / SBT

23:00 – Coreia do Sul x Tchéquia – CazéTV

📅 12/06

16:00 – Canadá x Bósnia – CazéTV

22:00 – Estados Unidos x Paraguai – Globo / SporTV / CazéTV / SBT

📅 13/06

16:00 – Catar x Suíça – CazéTV

19:00 – Brasil x Marrocos – Globo / SporTV / CazéTV / SBT

22:00 – Haiti x Escócia – CazéTV

📅 14/06

01:00 – Austrália x Turquia – CazéTV / Globo / Sportv 14:00 – Alemanha x Curaçao – CazéTV 17:00 – Holanda x Japão – Globo / SporTV / CazéTV / SBT 20:00 – Costa do Marfim x Equador – Globo / SporTV / CazéTV 23:00 – Suécia x Tunísia – Globo / SporTV / CazéTV

📅 15/06

13:00 – Espanha x Cabo Verde – CazéTV

16:00 – Bélgica x Egito – Globo / SporTV / CazéTV

19:00 – Arábia Saudita x Uruguai – Globo / SporTV / CazéTV / SBTos)

22:00 – Irã x Nova Zelândia – CazéTV

📅 16/06

16:00 – França x Senegal – Globo / SporTV / CazéTV / SBT

19:00 – Iraque x Noruega – CazéTV

22:00 – Argentina x Argélia – CazéTV

📅 17/06

01:00 – Áustria x Jordânia – Globo / SporTV / CazéTV 14:00 – Portugal x RD Congo – CazéTV 17:00 – Inglaterra x Croácia – Globo / SporTV / CazéTV / SBT 20:00 – Gana x Panamá – CazéTV 23:00 – Uzbequistão x Colômbia – Globo / SporTV / CazéTV

Segunda rodada

📅 18/06

13:00 – Tchéquia x África do Sul – CazéTV

16:00 – Suíça x Bósnia – Globo / SporTV / CazéTV / SBT

19:00 – Canadá x Catar – CazéTV

22:00 – México x Coreia do Sul – Globo / SporTV / CazéTV

📅 19/06

16:00 – Estados Unidos x Austrália – CazéTV

19:00 – Escócia x Marrocos – CazéTV

21:30 – Brasil x Haiti – Globo / SporTV / CazéTV / SBT

Jogadores da Seleção Brasileira após amistoso contra o Egito (Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

📅 20/06

00:00 – Turquia x Paraguai – Globo / SporTV / CazéTV 14:00 – Holanda x Suécia – CazéTV 17:00 – Alemanha x Costa do Marfim – Globo / SporTV / CazéTV / SBT 21:00 – Equador x Curaçao – CazéTV

📅 21/06

01:00 – Tunísia x Japão –Globo / SporTV / CazéTV

13:00 – Espanha x Arábia Saudita – CazéTV

16:00 – Bélgica x Irã – CazéTV

19:00 – Uruguai x Cabo Verde – Globo / SporTV / CazéTV / SBT

22:00 – Nova Zelândia x Egito – Globo / SporTV / CazéTV

📅 22/06

14:00 – Argentina x Áustria – Globo / SporTV / CazéTV / SBT

18:00 – França x Iraque – CazéTV

21:00 – Noruega x Senegal – Globo / SporTV / CazéTV

📅 23/06

00:00 – Jordânia x Argélia – Globo / SporTV / CazéTV 14:00 – Portugal x Uzbequistão – CazéTV 17:00 – Inglaterra x Gana – Globo / SporTV / CazéTV / SBT 20:00 – Panamá x Croácia – CazéTV 23:00 – Colômbia x RD Congo – Globo / SporTV / CazéTV

Terceira rodada

📅 24/06

16:00 – Suíça x Canadá – CazéTV

16:00 – Bósnia x Catar – CazéTV

19:00 – Escócia x Brasil – Globo / SporTV / CazéTV / SBT

19:00 – Marrocos x Haiti – CazéTV

22:00 – Tchéquia x México – CazéTV

22:00 – África do Sul x Coreia do Sul – CazéTV

📅 25/06

17:00 – Curaçao x Costa do Marfim – CazéTV 17:00 – Equador x Alemanha – CazéTV 20:00 – Japão x Suécia – CazéTV 20:00 – Tunísia x Holanda – CazéTV 23:00 – Turquia x Estados Unidos – CazéTV 23:00 – Paraguai x Austrália – CazéTV

📅 26/06

16:00 – Noruega x França – CazéTV

16:00 – Senegal x Iraque – CazéTV

21:00 – Cabo Verde x Arábia Saudita – CazéTV

21:00 – Uruguai x Espanha – CazéTV

📅 27/06

00:00 – Egito x Irã – CazéTV 00:00 – Nova Zelândia x Bélgica – CazéTV 18:00 – Panamá x Inglaterra – CazéTV 18:00 – Croácia x Gana – CazéTV 20:30 – Colômbia x Portugal –CazéTV 20:30 – RD Congo x Uzbequistão – CazéTV 23:00 – Argélia x Áustria – CazéTV 23:00 – Jordânia x Argentina – CazéTV

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