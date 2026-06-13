logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Agenda de jogos da Copa do Mundo: veja a programação diária da fase de grupos

Confira datas, horários e transmissões de todos os 72 jogos da primeira fase do Mundial, com a programação completa dia a dia até o encerramento da fase de grupos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 17:12
Favorite o Lance! no Google
Taça da Copa do Mundo com calendário
Agenda da Copa do Mundo da fase de grupos (Foto: ChatGPT)

A fase de grupos da Copa do Mundo começa em 11 de junho e reúne 48 seleções divididas em 12 grupos. Ao longo da primeira fase, serão disputados 72 jogos, com confrontos espalhados por diferentes cidades-sede e transmissão em diversas plataformas.

continua após a publicidade
  • Galvão Bueno é sócio da N Sports (Foto: Divulgação)

    Copa do Mundo: saiba tudo sobre a transmissão do SBT

    Fora de Campo
    Há 4 dias
  • Taça / Troféu da Copa do Mundo

    Redação do Lance! aponta favoritos, decepção, zebra e campeão da Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 4 dias
  • Cabo Verde antes do confronto contra Camarões (Foto: Reprodução/X)

    Guia completo do Lance! Saiba tudo sobre Cabo Verde na Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo
    Há 5 dias

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    O Lance! preparou uma agenda completa da Copa do Mundo com todos os jogos da fase de grupos organizados por grupo. A tabela reúne datas, horários e informações de transmissão de cada partida, facilitando o acompanhamento do torneio. Confira abaixo a programação completa.

    Grupos da Copa do Mundo

    1. Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul, Tchéquia
    2. Grupo B: Canadá, Bósnia, Catar, Suíça
    3. Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti, Escócia
    4. Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália, Turquia
    5. Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador
    6. Grupo F: Holanda, Japão, Suécia, Tunísia
    7. Grupo G: Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia
    8. Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai
    9. Grupo I: França, Senegal, Iraque, Noruega
    10. Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia
    11. Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão, Colômbia
    12. Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá

    Veja a agenda de jogos da fase de grupos da Copa do Mundo

    Primeira rodada

    📅11/06

    • 16:00 – México x África do Sul – Globo / SporTV / CazéTV / SBT
    • 23:00 – Coreia do Sul x Tchéquia – CazéTV

    📅 12/06

    • 16:00 – Canadá x Bósnia – CazéTV
    • 22:00 – Estados Unidos x Paraguai – Globo / SporTV / CazéTV / SBT

    📅 13/06

    • 16:00 – Catar x Suíça – CazéTV
    • 19:00 – Brasil x Marrocos – Globo / SporTV / CazéTV / SBT
    • 22:00 – Haiti x Escócia – CazéTV

    📅 14/06

    1. 01:00 – Austrália x Turquia – CazéTV / Globo / Sportv
    2. 14:00 – Alemanha x Curaçao – CazéTV
    3. 17:00 – Holanda x Japão – Globo / SporTV / CazéTV / SBT
    4. 20:00 – Costa do Marfim x Equador – Globo / SporTV / CazéTV
    5. 23:00 – Suécia x Tunísia – Globo / SporTV / CazéTV

    📅 15/06

    • 13:00 – Espanha x Cabo Verde – CazéTV
    • 16:00 – Bélgica x Egito – Globo / SporTV / CazéTV
    • 19:00 – Arábia Saudita x Uruguai – Globo / SporTV / CazéTV / SBTos)
    • 22:00 – Irã x Nova Zelândia – CazéTV

    📅 16/06

    • 16:00 – França x Senegal – Globo / SporTV / CazéTV / SBT
    • 19:00 – Iraque x Noruega – CazéTV
    • 22:00 – Argentina x Argélia – CazéTV

    📅 17/06

    1. 01:00 – Áustria x Jordânia – Globo / SporTV / CazéTV
    2. 14:00 – Portugal x RD Congo – CazéTV
    3. 17:00 – Inglaterra x Croácia – Globo / SporTV / CazéTV / SBT
    4. 20:00 – Gana x Panamá – CazéTV
    5. 23:00 – Uzbequistão x Colômbia – Globo / SporTV / CazéTV

    Segunda rodada

    📅 18/06

    • 13:00 – Tchéquia x África do Sul – CazéTV
    • 16:00 – Suíça x Bósnia – Globo / SporTV / CazéTV / SBT
    • 19:00 – Canadá x Catar – CazéTV
    • 22:00 – México x Coreia do Sul – Globo / SporTV / CazéTV

    📅 19/06

    • 16:00 – Estados Unidos x Austrália – CazéTV
    • 19:00 – Escócia x Marrocos – CazéTV
    • 21:30 – Brasil x Haiti – Globo / SporTV / CazéTV / SBT
    Lucas Paquetá Seleção Brasileira Flamengo
    Jogadores da Seleção Brasileira após amistoso contra o Egito (Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    📅 20/06

    1. 00:00 – Turquia x Paraguai – Globo / SporTV / CazéTV
    2. 14:00 – Holanda x Suécia – CazéTV
    3. 17:00 – Alemanha x Costa do Marfim – Globo / SporTV / CazéTV / SBT
    4. 21:00 – Equador x Curaçao – CazéTV

    📅 21/06

    • 01:00 – Tunísia x Japão –Globo / SporTV / CazéTV
    • 13:00 – Espanha x Arábia Saudita – CazéTV
    • 16:00 – Bélgica x Irã – CazéTV
    • 19:00 – Uruguai x Cabo Verde – Globo / SporTV / CazéTV / SBT
    • 22:00 – Nova Zelândia x Egito – Globo / SporTV / CazéTV

    📅 22/06

    • 14:00 – Argentina x Áustria – Globo / SporTV / CazéTV / SBT
    • 18:00 – França x Iraque – CazéTV
    • 21:00 – Noruega x Senegal – Globo / SporTV / CazéTV

    📅 23/06

    1. 00:00 – Jordânia x Argélia – Globo / SporTV / CazéTV
    2. 14:00 – Portugal x Uzbequistão – CazéTV
    3. 17:00 – Inglaterra x Gana – Globo / SporTV / CazéTV / SBT
    4. 20:00 – Panamá x Croácia – CazéTV
    5. 23:00 – Colômbia x RD Congo – Globo / SporTV / CazéTV

    Terceira rodada

    📅 24/06

    • 16:00 – Suíça x Canadá – CazéTV
    • 16:00 – Bósnia x Catar – CazéTV
    • 19:00 – Escócia x Brasil – Globo / SporTV / CazéTV / SBT
    • 19:00 – Marrocos x Haiti – CazéTV
    • 22:00 – Tchéquia x México – CazéTV
    • 22:00 – África do Sul x Coreia do Sul – CazéTV

    📅 25/06

    1. 17:00 – Curaçao x Costa do Marfim – CazéTV
    2. 17:00 – Equador x Alemanha – CazéTV
    3. 20:00 – Japão x Suécia – CazéTV
    4. 20:00 – Tunísia x Holanda – CazéTV
    5. 23:00 – Turquia x Estados Unidos – CazéTV
    6. 23:00 – Paraguai x Austrália – CazéTV

    📅 26/06

    • 16:00 – Noruega x França – CazéTV
    • 16:00 – Senegal x Iraque – CazéTV
    • 21:00 – Cabo Verde x Arábia Saudita – CazéTV
    • 21:00 – Uruguai x Espanha – CazéTV

    📅 27/06

    1. 00:00 – Egito x Irã – CazéTV
    2. 00:00 – Nova Zelândia x Bélgica – CazéTV
    3. 18:00 – Panamá x Inglaterra – CazéTV
    4. 18:00 – Croácia x Gana – CazéTV
    5. 20:30 – Colômbia x Portugal –CazéTV
    6. 20:30 – RD Congo x Uzbequistão – CazéTV
    7. 23:00 – Argélia x Áustria – CazéTV
    8. 23:00 – Jordânia x Argentina – CazéTV

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Copa do MundoAgenda da Copa do Mundo: veja todos os duelos organizados por grupoHá 1 minuto
    Arena em Copacabana recebe torcedores antes de estreia do Brasil na Copa do Mundo
    Copa do MundoArena gigante em Copacabana recebe torcedores para assistir Brasil x MarrocosHá 2 minutos
    Copa do MundoEdmilson Júnior é brasileiro? Conheça a história do atacante do Catar na CopaHá 9 minutos
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Copa do MundoHolanda x Japão: estreia na Copa do Mundo reedita duelo de 2010Há 12 minutos
    Wilton Pereira Sampaio durante jogo da Copa do Mundo, no México. (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Copa do MundoÁrbitro brasileiro recebe convite de empresa após viralizar falando inglês na estreia da CopaHá 13 minutos
    Igor Thiago e Éderson (Foto: Reprodução Cruzeiro)
    CruzeiroCruzeiro ressalta presença de crias da Toca na Copa do Mundo antes da estreia do BrasilHá 16 minutos

    Mais LANCE!

    Embolo abriu o placar em Catar x Suíça Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Veja o gol de Catar x Suíça na Copa do Mundo: Embolo abre o placar
    Zakaria Labyad projeta equilíbrio em Brasil x Marrocos (Foto: Leandro Bernardes/Pximages/Folhapress)
    Zakaria Labyad elogia Neymar e não vê favorito em Brasil x Marrocos: '50% para cada lado'
    Escócia x Grécia
    Palpite do Lance! aponta favoritos para jogos de hoje na Copa do Mundo
    Toguro será enviado especial do Lance! na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Lance! e Toguro fecham parceria para a Copa do Mundo
    Felipe Melo é ousado ao palpitar em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
    Salah em treino do Egito
    Fifa ordena mudanças de última hora no uniforme do Egito
    Ancelotti opta por deixar Neymar de fora da lista (Foto: Carl de Souza/AFP)
    Sem Neymar, Brasil estreia na Copa do Mundo 2026 com apenas 'três gols em Copas' no elenco
    Metlife Stadium, estádio da estreia do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
    Depois de temporal, estreia do Brasil na Copa do Mundo deve acontecer sob sol forte
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Pela Holanda, Memphis pode 'repetir' feito de Tevez na Copa do Mundo de 2026; entenda
    Neymar, Alisson e Vini Jr rindo no Maracanã antes de jogo da Seleção Brasileira
    Neymar estará com a Seleção Brasileira na estreia na Copa do Mundo
    Cucurrella foi convocado pela Espanha nesta Copa do Mundo. (Reprodução/redes sociais)
    Cucurella reage ao famoso corte de Ronaldo na Copa de 2002: 'Horrível, mas mítico'
    O chef britânico Gordon Ramsay é visto no treino da Escócia, um dia antes da partida contra o Haiti pelo Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026, no New England Revolution Training Center, em Boston, Massachusetts (Foto: Mattia Ozbot / Getty Images via Afp)
    Chef renomado, Gordon Ramsay visita rival do Brasil antes da estreia na Copa
    Camisas brasil (Fotos: reproduçãoNike)
    Conheça as camisas do Brasil na Copa, modelos e preços