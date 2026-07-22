Lamine Yamal chama atenção por interação com princesa Sofia; veja Momento de celebração viralizou nas redes

A breve interação entre Lamine Yamal e a princesa Sofia durante a recepção da seleção da Espanha no Palácio da Zarzuela virou assunto nas redes sociais. Um dia após a conquista da Copa do Mundo de 2026, internautas passaram a debater o motivo de o atacante aparentar ignorar a filha mais nova do rei Felipe VI quando ela tenta iniciar uma conversa.

Entre as principais teorias levantadas pelos usuários estão a religião do jogador, o respeito à namorada, a timidez e até o cumprimento do protocolo da cerimônia.

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Contato de Lamine Yamal com princesa Sofia durante celebração

O episódio aconteceu na segunda-feira (20), durante a tradicional recepção da família real espanhola aos campeões mundiais. Depois de um abraço caloroso do rei Felipe VI, Yamal cumprimentou rapidamente a rainha Letizia e as princesas Leonor e Sofia.

Ao chegar diante da princesa Sofia, porém, o atacante desviou o olhar, apertou brevemente a mão da integrante da família real e seguiu em frente enquanto ela aparentava tentar lhe dirigir a palavra. O momento foi registrado em vídeo, viralizou nas redes sociais e deu origem a diferentes interpretações.

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Vídeo do momento de Lamine Yamal com princesa Sofia

Uma das hipóteses mais compartilhadas foi a de que o comportamento do jogador estaria relacionado à sua religião. Filho de pai marroquino, Lamine Yamal é muçulmano, e alguns internautas afirmaram que a fé poderia explicar uma postura mais reservada durante o contato com mulheres.

- Ele foi muito breve com todas as três mulheres porque normalmente na sua religião eles não apertam as mãos das mulheres. Acho que ele fez isso por respeito às suas práticas - escreveu um internauta.

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Também houve quem atribuísse a atitude ao nervosismo do jogador, de 19 anos, durante uma cerimônia oficial ao lado da família real espanhola.

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- Ele estava nervoso e não esperava isso. Ainda é muito novo para este tipo de situação - comentou outro usuário.

Outros possíveis cenários

Outra explicação recorrente foi a de que Yamal apenas seguiu o protocolo do evento, mantendo cumprimentos rápidos com todos os integrantes da família real. Alguns comentários também sugeriram, sem apresentar qualquer evidência, que o atacante teria agido daquela maneira por respeito à namorada ou até por ciúmes dela.

Parte das discussões ainda voltou a atenção para a própria princesa Sofia. Diversos internautas lamentaram que ela tenha ficado em segundo plano durante a cerimônia e afirmaram que esse tipo de situação acontece com frequência quando comparada à irmã mais velha, a princesa Leonor.

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Até o momento, nem Lamine Yamal nem a Casa Real da Espanha se pronunciaram sobre a repercussão do episódio. O encontro fez parte da agenda oficial de celebração do título da Copa do Mundo de 2026 conquistado pela Espanha, que também contou com desfile pelas ruas de Madri e recepção no Palácio da Zarzuela.

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