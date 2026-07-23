Terry Crews e Vini Jr se encontram no Cristo Redentor O encontro aconteceu durante as férias de Vini Jr

O ator de Hollywood, famoso por fazer diversos papéis que marcaram gerações, Terry Crews se encontrou com Vini Jr, no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Um meme atleta viralizou durante a Copa do Mundo de 2026, ao lado de Haaland, em uma brincadeira que remetia o filme "As Branquelas", onde Crews atuou.

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Veja a publicação do artista:

Tradução:

"A primeira vez que conheci o @vinijr — e isso aconteceu no Cristo Redentor, no Rio! Que momento. Que bênção. Um verdadeiro sonho realizado. O Vini é um dos maiores e mais empolgantes jogadores de futebol do mundo. Seu talento, velocidade, capacidade atlética e tudo o que ele faz em campo são absolutamente incríveis. Eu já era um grande fã, mas, ao conhecê-lo pessoalmente, fiquei igualmente impressionado com o seu coração, o seu espírito e o amor que ele carrega pelo Brasil. E sim... na primeira vez que nos encontramos, o Vini simplesmente pulou nas minhas costas! 😂💪🏾 Embora tenha sido o nosso primeiro encontro, senti como se estivesse reencontrando um irmão mais novo e um amigo de longa data. O amor e o respeito mútuo foram imediatos e reais. Acredito verdadeiramente que este é o começo de uma amizade que durará para sempre. Continuo admirado com o Vini e com o Brasil, e muito grato por ter compartilhado esse momento inesquecível em um lugar tão poderoso e lindo. Meu irmão. Meu amigo. Brasil para sempre. 🇧🇷🙏🏾❤️"

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Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil contra a Escócia (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

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O meme em que Haaland e Vini Jr foram inseridos fazia, diretamente, conexão com uma cena de Terry Crews no filme "As Branquelas". Haaland, inclusive, marcou o brasileiro em uma publicação.