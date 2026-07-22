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Kanté não queria jogar pela França e quase atuou por outra seleção, revela Jamie Vardy

Volante queria defender seleção do país onde o pai nasceu

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 18:09
Atualizado há 40 minutos
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O francês Kanté deixou o Leicester e foi comprado pelo Chelsea
Kanté em ação pelo Leicester (Foto: AFP)

O atacante Jamie Vardy revelou detalhes sobre uma dúvida que quase mudou o destino da carreira de N'Golo Kanté, seu ex-companheiro no Leicester, da Inglaterra, e afirmou que o volante cogitou defender outra seleção antes de optar por jogar pela França. A revelação ocorreu durante a participação do centroavante em um programa esportivo, quando ele relembrou a convivência com o meio-campista durante a histórica campanha do título da Premier League de 2016. Segundo Vardy, os jogadores do clube tentaram fazer Kanté mudar de opinião e atuar pela seleção francesa na época.

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Kanté em ação pelo Chelsea (Foto: Divulgação/Chelsea)

De acordo com Jamie Vardy, o desejo inicial do volante era representar a a seleção do Mali por causa do seu pai, que nasceu no país africano.

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N'Golo Kanté queria representar Mali, não a França, para honrar as raízes de seu pai — declarou o atacante inglês.

Naquele período, Kanté ainda não havia estreado pela seleção principal da França, o que ocorreu apenas em março de 2016, após se destacar sob o comando de Claudio Ranieri no Leicester.

Ao perceberem a dúvida do colega, os jogadores do Leicester tentaram convencer Kanté de que seu futuro deveria ser na equipe europeia. — Dissemos a ele: "Que p***, em que você está pensando? A França vai GANHAR a Copa do Mundo! Vá jogar pela França!" — relembrou Jamie Vardy sobre a conversa com com o volante francês. No fim das contas, os companheiros de Kanté estavam corretos, já que a previsão do título francês se concretizou dois anos depois, quando o meio-campista foi um dos destaques fundamentais na conquista da Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia.

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Hábitos modestos e o Mini Cooper

Além das escolhas de seleção, Jamie Vardy falou sobre a simplicidade de N'Golo Kanté, mesmo após sua transferência para o Chelsea e a consequente fama pelas boas atuações. O atacante mencionou o episódio envolvendo o automóvel do volante, que é conhecido por ser humilde.

No Chelsea, ele até deu seu Mini Cooper aos pais na vila e comprou outro quando um companheiro de equipe zombou do carro dele — detalhou o ídolo do Leicester.

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Atualmente com 35 anos, N'Golo Kanté encerrou sua participação com a camisa da França na Copa do Mundo de 2026 nas semifinais. O volante, que agora atua no Fenerbahçe, da Turquia, foi campeão da competição em 2018.

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