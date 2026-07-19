logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Sabe tudo sobre Espanha x Argentina? Responda ao quiz da Copa do Mundo

Faça o teste para entender mais sobre final da Copa

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
19/07/2026 06:54
Favorite o Lance! no Google
Artista indiano Sudarsan Pattnaik faz escultura da final da Copa do Mundo 2026 entre Espanha e Argentina (Foto: AFP)
Artista indiano Sudarsan Pattnaik faz escultura da final da Copa do Mundo 2026 entre Espanha e Argentina (Foto: AFP)

Espanha e Argentina frente a frente na grande final da Copa do Mundo de 2026 merece um quiz! O cenário está montado para aquela que promete ser uma das decisões mais emblemáticas, técnicas e aguardadas de todos os tempos. De um lado, a refinada escola europeia de troca de passes, posse de bola sufocante e organização impecável; do outro, a paixão sul-americana vibrante, a catimba tradicional e o talento individual capaz de quebrar qualquer desenho tático.

  • Lamine Yamal durante treino da Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Sabe tudo sobre Lamine Yamal? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 semana
  • Messi foi o nome da vitória da Argentina (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Sabe tudo sobre Lionel Messi? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 semanas
  • Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Sabe tudo sobre as zebras da história das Copas do Mundo? Responda ao quiz

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 semanas

    • Será que a memória do seu público está afiada o bastante para revirar o baú de recordes e curiosidades desse duelo histórico antes do apito inicial? Preparamos um quiz especial com 10 perguntas sobre os confrontos diretos, os personagens compartilhados e as estatísticas surreais que moldaram o retrospecto entre espanhóis e argentinos ao longo das décadas.

    continua após a publicidade

    Tudo sobre Espanha x Argentina na Copa (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

  • Argentina de Lionel Messi corre atrás do Tetra da Copa do Mundo

    É hoje! Espanha e Argentina decidem a Copa do Mundo; veja prováveis escalações

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas
  • Iniesta Copa do Mundo 2010

    Final da Copa de 2010: Espanha bate Holanda e conquista mundo pela primeira vez

    Lancepédia
    Há 1 dia
  • Scaloni passa instruções a Messi durante duelo entre Argentina e Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo

    Da seca às glórias: Argentina abandona fracassos e busca 5º título em oito anos

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 horas

    • Espanha 🆚 Argentina
    Copa do Mundo 2026 – Final

    📆 Data e horário: domingo, 19 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
    📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos
    📺 Onde assistir: TV Globo, ge tv, Sportv, SBT e CazéTV/ Disney+ - Clique para assistir na Cazé TV com Disney+.

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 Argentina
    Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes e Enzo Fernández; Julián Álvarez e Lionel Messi.
    Técnico: Lionel Scaloni.

    continua após a publicidade

    🔴 Espanha
    Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo e Álex Baena; Mikel Oyarzabal.
    Técnico: Luis de la Fuente.

    Messi e Rodri se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha
    Messi e Rodri se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha (Fotos: Roberto Schmidt e Mauro Pimentel/AFP)

    Quiz, enquete e outros interativos do Lance! na Copa do Mundo

    Além do quiz de Espanha x Argentina na Copa, se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

    continua após a publicidade

    Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos, ou relembrar todos os resultados do penta. Também responda ao quiz dos estádios históricos das Copas e das frases históricas dos Mundiais.

    O seu negócio é quiz de jogadores? Então, se prepare: temos quiz do Cristiano Ronaldoquiz do Messiquiz do Haalandquiz do Vini Jrquiz do Salaquiz do Mbappéquiz do Lamine Yamal e quiz de Harry Kane.

    continua após a publicidade

    Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

    🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Slavko Vincic será o árbitro da Copa do Mundo de 2026

    Copa do Mundo 2026

    Quem é o árbitro de Espanha x Argentina na final da Copa do Mundo?

    Há 46 minutos
    Taça da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Espanha x Argentina: inteligência artificial crava campeã da Copa do Mundo

    Há 46 minutos
    Copa do Mundo 2014 - Alemanha x Argentina (Foto: Paulo Sérgio/ LANCE!Press)

    Lancepédia

    Final da Copa de 2014: Outra vez, a Alemanha impede Argentina de ser tricampeã

    Há 46 minutos
    Lionel Messi e Lamine Yamal se enfrentam na final da Copa do Mundo 2026

    Onde Assistir

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (19/07/2026)

    Há 56 minutos
    Lionel Scaloni e Luis de la Fuente se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha

    Copa do Mundo

    Quantos títulos de Copa do Mundo Espanha e Argentina têm?

    Há 56 minutos
    Lionel Messi comemora de joelhos a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Com base na Espanha, Messi se diferencia dos Europeus por 'gene argentino'

    Há 56 minutos
    Mais LANCE!
    Yamal com os braços erguidos jogando pela Espanha

    Espanha troca tiki-taka por agressividade e desafia a Argentina na final da Copa

    Scaloni passa instruções a Messi durante duelo entre Argentina e Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo

    Paixão por Messi e viradas heroicas: a receita argentina para repetir a façanha do Brasil

    Ronaldo Fenômeno crava campeão da Copa do Mundo neste domingo (19)

    Argentina ou Espanha? Fenômeno crava campeão: 'Ganha fácil'

    maradona 1986

    Final da Copa de 1986: Maradona carrega Argentina e conquista o bicampeonato

    Mbappé em ação na partida da França contra Inglaterra na Copa.

    Fala de Mbappé sobre Messi na final da Copa vira assunto: 'Tentou'

    Mbappé - final da Copa do Mundo 2022

    Artilheiro da Copa de 2022: Kylian Mbappé, da França

    Rabiot com Deschamps e jogadores da França contra a Inglaterra

    Rabiot detona atitude da França: 'Comportamentos que nunca tinha presenciado'

    Declan Rice, Djed Spence e Kylian Mbappé disputando bola em França e Inglaterra

    Imprensa europeia repercute derrota da França na Copa do Mundo

    Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)

    Artilheiro da Copa de 2018: Harry Kane, da Inglaterra