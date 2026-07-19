Sabe tudo sobre Espanha x Argentina? Responda ao quiz da Copa do Mundo Faça o teste para entender mais sobre final da Copa

Espanha e Argentina frente a frente na grande final da Copa do Mundo de 2026 merece um quiz! O cenário está montado para aquela que promete ser uma das decisões mais emblemáticas, técnicas e aguardadas de todos os tempos. De um lado, a refinada escola europeia de troca de passes, posse de bola sufocante e organização impecável; do outro, a paixão sul-americana vibrante, a catimba tradicional e o talento individual capaz de quebrar qualquer desenho tático.

Será que a memória do seu público está afiada o bastante para revirar o baú de recordes e curiosidades desse duelo histórico antes do apito inicial? Preparamos um quiz especial com 10 perguntas sobre os confrontos diretos, os personagens compartilhados e as estatísticas surreais que moldaram o retrospecto entre espanhóis e argentinos ao longo das décadas.

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Tudo sobre Espanha x Argentina na Copa (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Espanha 🆚 Argentina

Copa do Mundo 2026 – Final

📆 Data e horário: domingo, 19 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos

📺 Onde assistir: TV Globo, ge tv, Sportv, SBT e CazéTV/ Disney+ - Clique para assistir na Cazé TV com Disney+.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes e Enzo Fernández; Julián Álvarez e Lionel Messi.

Técnico: Lionel Scaloni.

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🔴 Espanha

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo e Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

Técnico: Luis de la Fuente.

Messi e Rodri se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha (Fotos: Roberto Schmidt e Mauro Pimentel/AFP)

Quiz, enquete e outros interativos do Lance! na Copa do Mundo

Além do quiz de Espanha x Argentina na Copa, se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

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Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos, ou relembrar todos os resultados do penta. Também responda ao quiz dos estádios históricos das Copas e das frases históricas dos Mundiais.

O seu negócio é quiz de jogadores? Então, se prepare: temos quiz do Cristiano Ronaldo, quiz do Messi, quiz do Haaland, quiz do Vini Jr, quiz do Sala, quiz do Mbappé, quiz do Lamine Yamal e quiz de Harry Kane.

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Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

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