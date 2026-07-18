Jornal português aponta três brasileiros entre as maiores decepções da Copa do Mundo Jornal A Bola fez uma relação com 23 nomes que ficaram abaixo das expectativas

O jornal português A Bola divulgou uma seleção com 23 jogadores que, na avaliação do veículo, estiveram entre as maiores decepções da Copa do Mundo de 2026. Entre os nomes escolhidos aparecem três brasileiros: Neymar, Gabriel Magalhães e Raphinha.

O jornal português A Bola divulgou uma seleção com 23 jogadores que, na avaliação do veículo, estiveram entre as maiores decepções da Copa do Mundo de 2026. Entre os nomes escolhidos aparecem três brasileiros: Neymar, Gabriel Magalhães e Raphinha.

A publicação levou em consideração a expectativa criada em torno dos atletas antes do início do Mundial e o desempenho apresentado ao longo da competição. Além do trio brasileiro, a lista reúne outros jogadores de destaque no futebol mundial, como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Jamal Musiala, Federico Valverde, Declan Rice, Heung-min Son e Manuel Neuer.

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No caso de Neymar, o atacante chegou à Copa cercado de expectativa por disputar aquele que anunciou ser seu último Mundial com a seleção brasileira. No entanto, problemas físicos limitaram sua participação. O camisa 10 entrou em campo apenas duas vezes, marcou um gol de pênalti na derrota para a Noruega, nas oitavas de final, e encerrou sua trajetória pela Seleção com a eliminação por 2 a 1.

Raphinha também iniciou a competição como titular, mas sofreu uma lesão muscular na coxa direita ainda na fase de grupos. O atacante não voltou a atuar no restante da campanha brasileira, que terminou nas oitavas de final diante da Noruega.

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Já Gabriel Magalhães foi titular da defesa comandada por Carlo Ancelotti durante toda a participação do Brasil na Copa. Apesar da sequência como titular, o zagueiro acabou incluído pelo jornal entre os atletas que ficaram abaixo das expectativas no torneio.

A relação elaborada pelo A Bola também conta com outros jogadores que chegaram ao Mundial como protagonistas de suas seleções, mas não conseguiram repetir o desempenho apresentado por seus clubes ou em competições anteriores.

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Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

As 23 decepções da Copa

Fernando Muslera (Uruguai) Joshua Kimmich (Alemanha) Joško Gvardiol (Croácia) Gabriel Magalhães (Brasil) Piero Hincapié (Equador) Federico Valverde (Uruguai) Jamal Musiala (Alemanha) Bruno Fernandes (Portugal) Leroy Sané (Alemanha) Cristiano Ronaldo (Portugal) Heung-min Son (Coreia do Sul) Manuel Neuer (Alemanha) Declan Rice (Inglaterra) Scott McTominay (Escócia) Orkun Kökçü (Turquia) Bernardo Silva (Portugal) Antoine Semenyo (Gana) Kenan Yildiz (Turquia) Neymar (Brasil) Arda Güler (Turquia) Viktor Gyökeres (Suécia) Jérémy Doku (Bélgica) Raphinha (Brasil).

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