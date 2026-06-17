Monte sua seleção de todos os tempos da Copa do Mundo
Escolha um jogador entre dez opções por posição
Montar a escalação ideal com base no histórico das Copas do Mundo é um exercício complexo de análise esportiva. Diferente das competições regulares de clubes, o desempenho em Mundiais é avaliado em torneios de tiro curto. Neles, o peso de gols decisivos e a capacidade de liderança sob pressão contam mais do que a longevidade de longas temporadas. Temos um desafio para você: monte sua seleção historicamente viável, escalando atletas que atingiram o topo do futebol internacional.
Sabe a maior goleada de cada seleção em Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos
Sabe todos os adversários do penta? Teste seus conhecimentos sobre Copa do Mundo
Sabe tudo sobre as estreias da Seleção Brasileira em Copas do Mundo? Faça o teste
Os esquemas táticos mudaram muito ao longo do tempo, mas algumas posições são semelhantes e, com isso, resolvemos agrupar vários jogadores em um esquema mais moderno. Você é capaz de escolher o melhor time? Monte sua seleção abaixo:
Dez opções por posição para montar a seleção
A montagem do elenco apresenta dificuldades técnicas em todas as posições do campo. No gol, o usuário precisa avaliar se prefere a escola clássica de Lev Yashin e Dino Zoff ou a transição moderna representada por Manuel Neuer e Iker Casillas. Nas laterais, o dilema tático opõe a capacidade de apoio ofensivo de Cafu e Roberto Carlos à disciplina defensiva de Philipp Lahm e Paolo Maldini. Já na zaga e no meio-campo defensivo, o desafio é conciliar a liderança de Franz Beckenbauer e Fabio Cannavaro com a distribuição de jogo de Lothar Matthäus, Andrea Pirlo ou Xavi Hernández.
Do meio-campo para a frente, as opções exigem escolhas ainda mais rígidas, já que grandes nomes inevitavelmente ficarão de fora dos titulares. Na criação central, o usuário deve definir o armador do time entre figuras como Diego Maradona e Zinédine Zidane. Para o ataque pelos lados ou os segundos atacantes em determinados esquemas, a lista oferece desde a imprevisibilidade de Garrincha até o volume de jogo e gols de Pelé, Lionel Messi e Kylian Mbappé.
Por fim, a posição de centroavante isolado requer uma decisão entre a eficiência técnica de Ronaldo Fenômeno e Romário ou o recorde estatístico de Miroslav Klose. Avalie os critérios técnicos de cada época, monte a sua estrutura tática e defina a sua escalação definitiva.
💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre