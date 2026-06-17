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Monte sua seleção de todos os tempos da Copa do Mundo

Escolha um jogador entre dez opções por posição

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
17/06/2026 06:32
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Monte sua seleção dos melhores de todos os tempos (Foto: Lance!)
Monte sua seleção dos melhores de todos os tempos (Foto: Lance!)

Montar a escalação ideal com base no histórico das Copas do Mundo é um exercício complexo de análise esportiva. Diferente das competições regulares de clubes, o desempenho em Mundiais é avaliado em torneios de tiro curto. Neles, o peso de gols decisivos e a capacidade de liderança sob pressão contam mais do que a longevidade de longas temporadas. Temos um desafio para você: monte sua seleção historicamente viável, escalando atletas que atingiram o topo do futebol internacional.

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    • Os esquemas táticos mudaram muito ao longo do tempo, mas algumas posições são semelhantes e, com isso, resolvemos agrupar vários jogadores em um esquema mais moderno. Você é capaz de escolher o melhor time? Monte sua seleção abaixo:

    Dez opções por posição para montar a seleção

    A montagem do elenco apresenta dificuldades técnicas em todas as posições do campo. No gol, o usuário precisa avaliar se prefere a escola clássica de Lev Yashin e Dino Zoff ou a transição moderna representada por Manuel Neuer e Iker Casillas. Nas laterais, o dilema tático opõe a capacidade de apoio ofensivo de Cafu e Roberto Carlos à disciplina defensiva de Philipp Lahm e Paolo Maldini. Já na zaga e no meio-campo defensivo, o desafio é conciliar a liderança de Franz Beckenbauer e Fabio Cannavaro com a distribuição de jogo de Lothar Matthäus, Andrea Pirlo ou Xavi Hernández.

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    Pelé, Maradona e Beckenbauer estão entre as opções do time ideal. Monte sua seleção de todas as Copas do Mundo (Foto: Montagem Lance!/Gemini)
    Pelé, Maradona e Beckenbauer estão entre as opções do time ideal de todas as Copas do Mundo (Foto: Montagem Lance!/Gemini)

    Do meio-campo para a frente, as opções exigem escolhas ainda mais rígidas, já que grandes nomes inevitavelmente ficarão de fora dos titulares. Na criação central, o usuário deve definir o armador do time entre figuras como Diego Maradona e Zinédine Zidane. Para o ataque pelos lados ou os segundos atacantes em determinados esquemas, a lista oferece desde a imprevisibilidade de Garrincha até o volume de jogo e gols de Pelé, Lionel Messi e Kylian Mbappé.

    Por fim, a posição de centroavante isolado requer uma decisão entre a eficiência técnica de Ronaldo Fenômeno e Romário ou o recorde estatístico de Miroslav Klose. Avalie os critérios técnicos de cada época, monte a sua estrutura tática e defina a sua escalação definitiva.

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