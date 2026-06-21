logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Sabe tudo sobre estádios históricos das Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos

Este quiz é só para os fanáticos por futebol

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
21/06/2026 17:57
Favorite o Lance! no Google
Estádio 974, palco da final da Copa do Mundo do Catar em 2022, que tem um dos desenhos mais malucos da história (Foto: Karim Jaafar/AFP)
Estádio 974, palco da final da Copa do Mundo do Catar em 2022, que tem um dos desenhos mais malucos da história (Foto: Karim Jaafar/AFP)

Os estádios da Copa do Mundo são muito mais do que estruturas de concreto e aço; são os templos onde mitos do futebol foram consagrados e dramas históricos ganharam vida. Da engenharia inovadora aos recordes de público que desafiam o tempo, cada arena carrega uma identidade própria que ajuda a contar a evolução do esporte.

continua após a publicidade
  • Responda ao quiz do Lance! sobre os autores de frases históricas das Copas do Mundo (Foto: Arte Lance!/Gemini)

    Quem disse essas frases históricas das Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos

    Copa do Mundo
    Há 1 dia
  • Lance!

    Sabe a maior goleada de cada seleção em Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos

    Copa do Mundo
    Há 6 dias
  • Camisa 9 da Seleção Brasileira é uma das mais pesadas do mundo (Foto: Lance!/ChatGPT)

    Sabe todos os camisas 9 do Brasil em Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos

    Seleção Brasileira
    Há 1 semana

    • Testar a memória sobre esses gramados lendários é um exercício indispensável para qualquer fã de futebol. Prepare-se para avaliar os cenários mais marcantes dos Mundiais e responda ao nosso quiz abaixo para provar o seu conhecimento sobre os monumentos do esporte.

    Arenas que receberam mais jogos em Copas do Mundo

    Na análise estatística das arenas, o topo do ranking de longevidade e volume de jogos pertence de forma isolada ao México. O icônico Estádio Azteca detém o recorde absoluto de partidas disputadas na história das Copas. O colosso da Cidade do México expande sua marca histórica na edição de 2026, tornando-se o primeiro palco do planeta a abrigar três edições distintas do torneio. Outra arena mexicana de enorme relevância é o Estádio Jalisco, em Guadalajara, que também soma aparições nas três Copas do país. Logo atrás na linha histórica, o Maracanã figura como o grande representante sul-americano, acumulando quinze partidas divididas entre o trauma de 1950 e a final de 2014.

    continua após a publicidade
    Visão aérea do Estádio Azteca, na Cidade do México, palco da abertura da Copa do Mundo 2026
    Visão aérea do reformado Estádio Azteca, na Cidade do México, palco do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Carl de Souza / AFP)

    Estádios da Copa do Mundo de 2026

    A expansão da Copa do Mundo de 2026, a primeira com 48 seleções e sediada em três nações simultaneamente, redesenha o mapa das arenas do futebol. Além do trio de estádios mexicanos — que inclui o Estádio Monterrey —, o torneio injeta palcos norte-americanos de altíssima tecnologia na cronologia da FIFA. Arenas imponentes como o MetLife Stadium em Nova Jersey (palco escolhido para a grande final), o AT&T Stadium no Texas e o SoFi Stadium na Califórnia elevam o padrão de capacidade e infraestrutura.

    Pelo lado canadense, o BC Place em Vancouver e o BMO Field em Toronto marcam a estreia do país como anfitrião de jogos do Mundial masculino, consolidando a fusão entre a tradição do futebol e o futuro dos megaeventos esportivos. Conheça os 16 estádios da Copa do Mundo 2026.

    continua após a publicidade

    💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Cristiano Ronaldo virou assunto entre torcedores na partida entre Portugal e Costa Rica. (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)
    Copa do MundoJogador de Portugal causa polêmica ao falar de Cristiano Ronaldo e é atacado nas redesHá 21 minutos
    Arrascaeta, do Flamengo, em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)
    Copa do MundoArrascaeta joga hoje? Veja a escalação do Uruguai contra Cabo VerdeHá 23 minutos
    Ancelotti durante Brasil x Haiti
    Seleção BrasileiraLeitores do Lance! apontam substituto de Raphinha no ataque do BrasilHá 23 minutos
    Schlotterbeck zagueiro alemanha copa do mundo
    Copa do MundoTitular da Alemanha tem suspeita de lesão de ligamento e pode perder a CopaHá 24 minutos
    Copa do MundoMãe de Plata, do Flamengo, republica vídeo detonando Valencia: 'Pior atacante que já vi'Há 37 minutos
    Jogadores do Japão na Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Copa do MundoPressão alta, intensidade e maturidade: o Japão que pode cruzar o caminho do BrasilHá 48 minutos

    Mais LANCE!

    Lionel Scaloni observa treino da Argentina durante a Copa do Mundo
    Argentina muda rotina para encarar a Áustria na Copa do Mundo; entenda
    Lionel Messi sorri durante treino da Argentina na Copa do Mundo
    Messi joga? Scaloni define mudança na escalação da Argentina na Copa do Mundo
    Youri Djorkaeff dormindo durante Espanha x Arábia Saudita. (Reprodução/internet)
    Campeão mundial pela França é flagrado cochilando durante Espanha x Arábia Saudita
    Lucas Paquetá durante entrevista no hotel da Seleção Brasileira
    Paquetá lamenta lesão de Raphinha, mas projeta retorno do atacante
    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
    Técnico da Espanha analisa goleada e mudança de postura: 'Mais intensidade'
    Bélgica x Irã: algozes do Brasil, Courtois e De Bruyne não se falam; veja motivo
    Jairzinho comemora gol do Brasil diante da Itália na final da Copa do Mundo de 1970
    56 anos do tri da Seleção Brasileira: o que a Copa de 1970 tem em comum com o Mundial de 2026
    Jogadores do Irã durante estreia na Copa do Mundo em duelo contra a Nova Zelândia. (Foto: Fotoarena/Folhapress)
    Técnico do Irã critica logística da Copa e diz que seleção teve preparação reduzida contra Bélgica
    Shaun Evans, árbitro acusado de sinal supremacista antes de Alemanha x Curaçao pela Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Árbitro do VAR investigado por suposto gesto supremacista na Copa volta a ser escalado
    Inés García, namorada de Lamine Yamal (reprodução instagram Inés García)
    Namorada de Yamal marca presença em Espanha x Arábia Saudita: saiba quem é
    Lamine Yamal comemora seu gol na vitória da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
    Saiba o motivo da substituição de Lamine Yamal no intervalo de Espanha x Arábia Saudita
    Holanda goleia e expõe padrão ofensivo que pode preocupar o Brasil na Copa (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)
    Com força pelas pontas, Holanda cresce na Copa e acende alerta ao Brasil
    Luis de la Fuente instruindo a seleção da Espanha (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
    Espanha tem cenário positivo para classificação na Copa; veja possibilidades