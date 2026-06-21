Sabe tudo sobre estádios históricos das Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos Este quiz é só para os fanáticos por futebol

Os estádios da Copa do Mundo são muito mais do que estruturas de concreto e aço; são os templos onde mitos do futebol foram consagrados e dramas históricos ganharam vida. Da engenharia inovadora aos recordes de público que desafiam o tempo, cada arena carrega uma identidade própria que ajuda a contar a evolução do esporte.

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Testar a memória sobre esses gramados lendários é um exercício indispensável para qualquer fã de futebol. Prepare-se para avaliar os cenários mais marcantes dos Mundiais e responda ao nosso quiz abaixo para provar o seu conhecimento sobre os monumentos do esporte.

Arenas que receberam mais jogos em Copas do Mundo

Na análise estatística das arenas, o topo do ranking de longevidade e volume de jogos pertence de forma isolada ao México. O icônico Estádio Azteca detém o recorde absoluto de partidas disputadas na história das Copas. O colosso da Cidade do México expande sua marca histórica na edição de 2026, tornando-se o primeiro palco do planeta a abrigar três edições distintas do torneio. Outra arena mexicana de enorme relevância é o Estádio Jalisco, em Guadalajara, que também soma aparições nas três Copas do país. Logo atrás na linha histórica, o Maracanã figura como o grande representante sul-americano, acumulando quinze partidas divididas entre o trauma de 1950 e a final de 2014.

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Visão aérea do reformado Estádio Azteca, na Cidade do México, palco do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Carl de Souza / AFP)

Estádios da Copa do Mundo de 2026

A expansão da Copa do Mundo de 2026, a primeira com 48 seleções e sediada em três nações simultaneamente, redesenha o mapa das arenas do futebol. Além do trio de estádios mexicanos — que inclui o Estádio Monterrey —, o torneio injeta palcos norte-americanos de altíssima tecnologia na cronologia da FIFA. Arenas imponentes como o MetLife Stadium em Nova Jersey (palco escolhido para a grande final), o AT&T Stadium no Texas e o SoFi Stadium na Califórnia elevam o padrão de capacidade e infraestrutura.

Pelo lado canadense, o BC Place em Vancouver e o BMO Field em Toronto marcam a estreia do país como anfitrião de jogos do Mundial masculino, consolidando a fusão entre a tradição do futebol e o futuro dos megaeventos esportivos. Conheça os 16 estádios da Copa do Mundo 2026.

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