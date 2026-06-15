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Sabe a maior goleada de cada seleção em Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos

Goleada da Alemanha sobre Curaçao foi a mais recente a entrar para a história

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
15/06/2026 10:54
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Alemanha deu mais uma grande goleada na história das Copas do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Alemanha deu mais uma grande goleada na história das Copas do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A goleada de 7 a 1 da Alemanha sobre Curaçao retomou a discussão: será que a Fifa foi bem em aumentar a Copa do Mundo para 48 seleções? Com mais times, o nível técnico tende a diminuir e as goleadas na primeira fase podem ser mais frequentes. Porém, a história das Copas mostra que sempre houve uma ou outra "sacolada".

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    • Você sabe qual foi a maior goleada na história de cada grande seleção? Responda abaixo e teste seus conhecimentos!

    Maior goleada da história das Copas não foi de um campeão

    A Copa do Mundo já foi palco de partidas históricas e placares impressionantes, mas nenhuma seleção conseguiu superar o recorde estabelecido pela Hungria há mais de 40 anos. Na edição de 1982, disputada na Espanha, os húngaros derrotaram El Salvador por 10 a 1, resultado que permanece como a maior goleada da história dos Mundiais.

    Hungria aplicou a maior goleada da história das Copas - 10 a 1 em El Salvador, no Mundial de 1982 (Foto: Reprodução)
    Hungria aplicou a maior goleada da história das Copas - 10 a 1 em El Salvador, no Mundial de 1982 (Foto: Reprodução)

    Brasil é superado pela Alemanha como seleção com mais gols em Copas

    12 anos depois, o Brasil voltou a ser superado pela Alemanha com um placar de 7 a 1, dessa vez em número de gols em Copas do Mundo. Em sua 21ª participação no torneio, a seleção tetracampeã mundial se tornou a equipe com mais gols marcados na história dos Mundiais, balançando as redes 239 vezes, uma a mais que a Seleção Brasileira. A marca foi batida na goleada aplicada sobre Curaçao, neste domingo (14), em jogo válido pela primeira rodada do Grupo E.

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    A análise estatística do desempenho das seleções ao longo da história das Copas do Mundo revela um abismo produtivo considerável entre as grandes potências e as demais nações. Quando o assunto é bola na rede, o volume acumulado de gols em quase um século de competição estabelece uma hierarquia muito clara, dominada de forma avassaladora por duas escolas tradicionais que transformaram a regularidade ofensiva em sua principal marca registrada.

    Atualmente, Alemanha e Brasil travam uma batalha gol a gol no topo da tabela. Atrás dessa dupla implacável, o hiato para o segundo escalão de artilheiros mundiais evidencia o tamanho do feito dos líderes. A Argentina aparece consolidada na terceira posição histórica, tendo ultrapassado a marca dos 150 tentos. Logo em seguida, forças europeias como França e Itália completam o grupo das cinco seleções mais produtivas de todos os tempos, demonstrando como a tradição caminha lado a lado com a eficácia do setor de ataque.

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