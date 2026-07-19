Justin Bieber já recebeu recado de ex-Palmeiras antes de show na final da Copa Cantor usou camisa 6 do Palmeiras em 2017 e agora será uma das atrações da decisão do Mundial

A final da Copa do Mundo contará com Justin Bieber como atração principal no show do intervalo da decisão entre Espanha e Argentina, no estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O cantor canadense já recebeu um recado do lateral Egídio, ex-Palmeiras, em 2017, após o cantor se apresentar no Nubank Parque com a camisa 6 do Palmeiras, que na época era usada por Egídio no clube paulista.

O ex-lateral-esquerdo Egídio comemorou ao descobrir que o cantor Justin Bieber usou uma camisa do Palmeiras, com o número 6, durante os dois shows realizados no Nubank Parque, no sábado e no domingo. Em entrevista ao Lance! no dia 5 de abril de 2017, o ex-jogador aproveitou para enviar uma mensagem ao astro canadense.

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— Foi maneiro, pô! Desde pequenininho, tudo na minha vida combina com 6. Tudo, tudo. Então eu tenho um xodó danado com o número 6. Fiquei sabendo que, da parte dele, também. É um ídolo mundial, anda pelas ruas com 18 ou 20 seguranças. Foi maneiro ele fazer um show no Allianz Parque e vestir a camisa do Palmeiras, porque isso é difícil ver um cara de fora fazer, e ainda escolher a 6, que eu já uso faz uns dois anos. Para mim foi muito maneiro, maneiro mesmo, de verdade. Minha esposa até falou: "Você não tem noção da dimensão dele vestir a camisa 6, seu número, né?" — disse Egídio.

Reprodução

A escolha pelo número 6 da camisa presenteada pelo Palmeiras a Justin Bieber foi feita porque é o número favorito do cantor, que será uma das atrações que se apresentará neste domingo (19), pela final do Mundial.

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Justin Bieber faz parte do time de artistas escolhidos para protagonizar o primeiro espetáculo em um intervalo de decisão da Copa do Mundo em toda a história do torneio. Além dele, Shakira, BTS, Madonna, Coldplay e outros farão parte da apresentação em Espanha x Argentina.

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Saiba os detalhes da apresentação de Justin Bieber e companhia na final da Copa do Mundo

A Fifa anunciou, que Justin Bieber será uma das atrações principais do show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026. O cantor canadense se junta a Madonna, Shakira e ao grupo sul-coreano BTS na primeira apresentação musical realizada durante o intervalo de uma decisão do Mundial. Segundo a entidade, o show terá duração de 11 minutos e será realizado sem alterar o tempo regulamentar do intervalo da partida.

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A final será disputada neste domingo (19), no New York New Jersey Stadium, nos Estados Unidos e, além dos quatro artistas principais, o espetáculo contará com apresentações de Burna Boy, do maestro Gustavo Dudamel e do PS22 Chorus, com participação do Coldplay. A curadoria artística do evento é assinada por Chris Martin, vocalista da banda britânica.

Show terá caráter beneficente

Além do entretenimento, a apresentação terá um viés social. O evento servirá para promover o FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que pretende arrecadar US$ 100 milhões para ampliar o acesso à educação e ao futebol para crianças em situação de vulnerabilidade ao redor do mundo.

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De acordo com a FIFA, mais de US$ 50 milhões já foram arrecadados. A entidade também informou que US$ 1 de cada ingresso vendido para os jogos da Copa do Mundo de 2026 será destinado ao fundo.

Em nota divulgada pela FIFA, Justin Bieber destacou a importância da iniciativa.

— A Copa do Mundo da FIFA reúne o mundo como nada mais consegue fazer. Sou grato por fazer parte deste show do intervalo e ainda mais feliz por saber que ele já está ajudando a ampliar o acesso à educação para crianças em todo o mundo — afirmou.

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Personagens infantis também participarão

A FIFA confirmou ainda a presença dos personagens de Vila Sésamo (Sesame Street) e dos Muppets, que integrarão a apresentação como forma de reforçar a mensagem sobre educação infantil e inclusão.

O espetáculo é produzido pela Global Citizen, em parceria com a Live Nation e a Done + Dusted, e marcará um momento inédito na história da Copa do Mundo. Inspirado no tradicional show do intervalo do Super Bowl, o evento busca unir futebol, música e impacto social diante de uma audiência global estimada em bilhões de espectadores.

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