Com Messi, Argentina está escalada com três mudanças para a final da Copa
Equipe de Lionel Scaloni busca o bicampeonato consecutivo do Mundial
Com Lionel Messi, a Argentina está escalada com três mudanças para a final da Copa do Mundo contra a Espanha, neste domingo (19). O treinador Scaloni busca surpreender a rival e luta pelo bicampeonato consecutivo do torneio.
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A Argentina entrará em campo com Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Nico González, Messi e Julián Álvarez. Lionel Scaloni mantém a base da equipe e promove alterações pontuais.
Na lateral-direita, Montiel ganhou a vaga de titular na disputa com Molina, enquanto Nico González ganha a vaga no meio de campo com a saída de Giuliano Simeone. O jogador deve atuar mais pelo setor esquerdo e ajudar Tagliafico na marcação de Lamine Yamal, que é a principal ameaça da Espanha.
Lionel Scaloni também optou por iniciar o jogo com De Paul, enquanto Leandro Paredes iniciará a partida no banco de reservas. O volante com características mais defensivas fica como opção do treinador para o segundo tempo.
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A Espanha deve entrar em campo com Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Olmo; Yamal, Oyarzabal e Baena.
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