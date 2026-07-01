Sabe tudo sobre Haaland, próximo rival do Brasil na Copa? Responda ao quiz Norueguês tem muitas peculiaridades que precisamos conhecer

Erling Haaland, craque da Noruega, próxima adversária do Brasil na Copa do Mundo 2026, é um atacante cheio de curiosidades. Por isso, preparamos um quiz especial para você conhecer melhor o atacante, ídolo do Manchester City.

continua após a publicidade

Responda abaixo a 10 perguntas sobre o astro norueguês:

Gol: a obsessão do "Cometa Haaland", rival do Brasil na Copa

O começo de Copa do Mundo de Haaland pode espantar aqueles que não acompanham o futebol europeu, mas dificilmente surpreendeu quem assiste ao atacante regularmente. Por onde passou, o astro norueguês fez exatamente isso: um gol atrás do outro. Balançar as redes é a obsessão do craque nórdico, do momento em que acorda até a hora de dormir. Sem exageros. O camisa 9 já revelou que costuma se deitar ao lado das bolas guardadas dos jogos em que anotou hat-tricks e que usava o hino da Champions League como despertador.

Erling Haaland comemora vitória da Noruega na Copa do Mundo com remada (Foto: Lars Baron/Getty Images/AFP)

Erling mostrou desde o início de carreira que seria uma máquina de gols, independentemente da qualidade dos companheiros, do estilo de jogo de sua equipe ou do nível dos rivais. Foi assim na Noruega, na Áustria, na Alemanha e na Inglaterra.

continua após a publicidade

Após passagens pelos noruegueses Bryne e Molde, Haaland chocou o mundo do futebol aos 19 anos, com a camisa do austríaco Red Bull Salzburg. Evidentemente, o centroavante nem terminou a temporada na Áustria. Em janeiro de 2020, o Borussia Dortmund pagou a sua cláusula de rescisão de € 20 milhões, menos da metade do valor de mercado atingido na época. O impacto foi imediato: na estreia, um hat-trick em apenas 20 minutos. Nas oitavas de final da Champions, cravou logo dois gols contra o PSG, mas não evitou a eliminação no jogo de volta. A passagem foi sacramentada pelo título da Copa da Alemanha, em 2021.

Em junho de 2022, chegou o momento do grande salto: o Manchester City, ex-time de seu pai Alf-Inge Haaland, pagou € 60 milhões ao clube alemão para levar Erling à Inglaterra. Em sua primeira temporada na liga mais valiosa do planeta, já bateu o recorde de gols em uma edição da Premier League: 36 em 35 jogos.

continua após a publicidade

Também logo no primeiro ano, realizou o grande sonho e levou o City ao primeiro título de Champions League da sua história. De lá para cá, construiu uma idolatria inabalável no lado azul de Manchester, com oito títulos e inúmeras artilharias. Aos 25 anos, já é o sétimo maior artilheiro da história da competição e o 25º da Premier League.

🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet