Messi supera primeiras Copas e vive seu melhor Mundial pela Argentina Craque argentino já soma 12 participações em gols e pode ampliar marcas na final contra a Espanha

Aos 39 anos, Lionel Messi vive a Copa do Mundo mais produtiva da carreira justamente em sua reta final da trajetória em Mundiais. Com as duas assistências para os gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez, que deram a classificação da Argentina à grande decisão do Mundial, Messi alcançou, nesta edição, 12 participações em gols (8 gols e 4 assistências em 7 jogos) e superou, em números e em campanha, as quatro primeiras Copas que disputou, em que possui 11 participações diretas em gols (6 gols e 5 assistências em 19 partidas).

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Lionel Messi, da Argentina, comemora após a vitória por 2 a 1 na semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Inglaterra e Argentina (Foto: Buda Mendes / AFP)

A única exceção é a Copa do Catar, na qual Messi, além de se sagrar campeão mundial, também foi o artilheiro da competição com sete gols marcados e deu três passes para gol. Ao todo são 21 gols e 12 assistências em 33 partidas de Copa do Mundo, faltando ainda uma para disputar. Além dos números individuais, o argentino ainda busca conduzir a Albiceleste ao bicampeonato consecutivo, algo que apenas Itália (em 1934 e 1938) e a Seleção Brasileira (em 1958 e 1962) conseguiram.

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Agora, Messi terá mais uma oportunidade de ampliar seus números na grande decisão diante da Espanha, marcada para o próximo dia 19 de julho, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Além de buscar o bicampeonato consecutivo da Argentina, o camisa 10 pode encerrar sua trajetória em Copas do Mundo, aumentando ainda mais seus recordes de participações em gols e reforçando a campanha de 2026 a principal de sua carreira no torneio.

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