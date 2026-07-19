Antonela, Inés, Tini… conheça as wags dos craques da final da Copa do Mundo Argentina e Espanha decidem o título da Copa do Mundo neste domingo (19)

Argentina e Espanha decidem o título da Copa do Mundo de 2026 neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Além da expectativa pelo confronto dentro de campo, as esposas e namoradas dos atletas também têm chamado a atenção durante o Mundial.

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Conhecidas como WAGs — sigla em inglês para Wives and Girlfriends (esposas e namoradas) —, elas ganharam espaço nas redes sociais ao compartilhar a rotina durante o Mundial, viagens, momentos em família e bastidores ao lado dos jogadores.

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Confira quem são algumas das companheiras dos atletas das duas seleções finalistas:

Antonela Roccuzzo (Lionel Messi)

Uma das figuras mais conhecidas entre as WAGs do futebol, Antonela Roccuzzo é modelo, empresária e influenciadora digital. Ela e Lionel Messi se conhecem desde a infância, em Rosário, na Argentina, e oficializaram a união em 2017.

O casal tem três filhos: Thiago, Mateo e Ciro. Além do trabalho nas redes sociais, Antonela também participa de ações filantrópicas e é embaixadora de iniciativas como o Unicef e as Olimpíadas Especiais.

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➡️Antonella Roccuzzo: conheça esposa de Lionel Messi

Antonella Rocuzzo, Lionel Messi, e filhos em festa de título da Copa do Mundo da Argentina (Foto: Reprodução)

Valentina Cervantes (Enzo Fernández)

Modelo e influenciadora, Valentina Cervantes soma milhões de seguidores nas redes sociais, onde publica conteúdos sobre maternidade, moda e beleza.

Ela também é proprietária da marca de roupas Twentyfour. Valentina e Enzo Fernández começaram o relacionamento ainda na adolescência, chegaram a se separar em 2024, mas reataram meses depois. Juntos, são pais de Olivia e Benjamin.

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Enzo Fernández, Valentina e seus dois filhos após partida da Argentina (Foto: Reprodução)

Tini Stoessel (Rodrigo De Paul)

Cantora, atriz e empresária, Tini Stoessel é uma das artistas mais populares da Argentina. Conhecida mundialmente por protagonizar a série "Violetta", ela atualmente se dedica à carreira musical.

O relacionamento com Rodrigo De Paul começou em 2022, passou por um período de separação e foi retomado em 2025. Meses após a reconciliação, o casal anunciou o noivado.

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➡️Cantora, atriz e modelo: conheça a noiva de Rodrigo de Paul, meia da Argentina

Tini Stoessel e De Paul durante show da cantora após título da Argentina em 2022 (Foto: Reprodução)

Inês Garcia (Lamine Yamal)

A modelo e influenciadora espanhola Inês Garcia assumiu o relacionamento com Lamine Yamal no início de 2026. Desde então, passou a acompanhar o jogador durante a Copa do Mundo e ganhou destaque nas redes sociais.

Seus vídeos mostrando os preparativos para os jogos da Espanha viralizaram durante o torneio, especialmente os conteúdos no formato "Arrume-se comigo", nos quais exibe os looks escolhidos para acompanhar as partidas.

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Inês Garcia e Lamine Yamal durante a Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Laura Abla Schmitt (Dani Olmo)

Laura Abla é criadora de conteúdo voltado para moda e lifestyle. Namorada de Dani Olmo, ela acompanhou o camisa 10 espanhol durante toda a campanha da seleção no Mundial.

Apesar de manterem a relação de forma discreta, Laura costuma compartilhar registros das viagens e da rotina durante a competição. Um dos vídeos que mais repercutiu foi o look usado antes da semifinal contra a França, com uma regata fazendo referência ao número 10 do jogador.

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Laura Alba e Dani Olmo em tapete vermelho da Bola de Ouro (Foto: Reprodução)

Cláudia Rodríguez (Marc Cucurella)

Companheira de Marc Cucurella desde 2017, Cláudia Rodríguez é influenciadora digital e designer de moda.

O casal tem três filhos — Mateo, Rio e Bella — e frequentemente compartilha momentos em família nas redes sociais. Durante a Copa, Cláudia acompanhou o defensor espanhol nas arquibancadas e publicou registros dos bastidores da campanha da Espanha.

Cláudia e Marc Cucurella com seus três filhos (Foto: Reprodução)

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A grande decisão da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Espanha será disputada neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, definindo o campeão da edição realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

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