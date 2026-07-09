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Sabe tudo sobre Mbappé? Responda ao quiz da Copa do Mundo

Jogador quebra recordes em Copas do Mundo com facilidade

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
09/07/2026 09:12
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Mbappé durante treinamento da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)Mbappé durante treinamento da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)
Mbappé durante treinamento da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

Ver Kylian Mbappé em ação na Copa do Mundo de 2026 é testemunhar a quebra de recordes. Mas, para além da velocidade absurda e das taças que já ergueu na carreira, a história do atacante é recheada de bastidores surpreendentes que revelam uma personalidade cativante fora das quatro linhas.

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    • Criado em um ambiente familiar altamente esportivo e competitivo, o astro demonstra uma maturidade incomum para a idade, dominando múltiplos idiomas com naturalidade e sendo amplamente reconhecido por sua imensa generosidade em causas sociais.

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    Será que você realmente conhece tudo sobre a vida, as excentricidades e os recordes desse verdadeiro fenômeno da era moderna? Preparamos um quiz especial com 10 perguntas que vão testar se você acompanha a carreira do jogador de forma profunda ou se apenas sabe o básico das manchetes esportivas.

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    • Com os dois gols marcados sobre a Suécia, nos 16 avos de final, o francês chegou a dez gols em partidas eliminatórias e se tornou o maior goleador da história dos mata-matas dos Mundiais, ultrapassando dois brasileiros que durante décadas ocuparam o posto: Ronaldo Fenômeno e Leônidas da Silva. O feito amplia uma carreira que já reúne um título mundial, um vice-campeonato e números que o colocam entre os maiores atacantes que a competição já viu. Com o gol marcado nas oitavas de final, diante do Paraguai, o jogador agora tem 11 gols em mata-matas de Copa.

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    Kylian Mbappé olha a bola entrar em França x Suécia pela Copa do Mundo 2026 (Foto: Charly Triballeau / AFP)
    Kylian Mbappé olha a bola entrar em França x Suécia pela Copa do Mundo 2026 (Foto: Charly Triballeau / AFP)

    Quiz, enquete e outros interativos do Lance! na Copa do Mundo

    Além do quiz de Mbappé na Copa, se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

    Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos, ou relembrar todos os resultados do penta. Também responda ao quiz dos estádios históricos das Copas e das frases históricas dos Mundiais.

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    O seu negócio é quiz de jogadores? Então, se prepare: temos quiz do Cristiano Ronaldoquiz do Messiquiz do Haalandquiz do Vini Jr e quiz do Salah.

    Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

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    ⚽ MELHOR PALPITE: Aposte em Mbappé para marcar a qualquer altura em França x Marrocos @1.81
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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