Colunistas do Lance! opinam sobre Espanha x Argentina na final da Copa do Mundo Fogaça, Tironi e Lúcio de Castro analisam o confronto entre Espanha e Argentina e destacam os aspectos que podem definir o campeão do mundo

A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina pode ser analisada por diferentes perspectivas: o duelo entre Messi e Rodri, o choque de estilos, a batalha tática ou o peso da história. Às vésperas da decisão deste domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, os colunistas do Lance!, Gustavo Fogaça, Eduardo Tironi e Lúcio de Castro, analisaram e apontaram os fatores que podem decidir quem será o campeão mundial.

Fala, Gustavo Fogaça🗣️

O grande duelo tático da final está na resposta a uma pergunta: a contrapressão espanhola consegue anular a transição argentina? Quando a Espanha perde a bola, ela recupera rápido demais para o adversário pensar. Se a Argentina tentar sair em velocidade e errar o primeiro passe, a Espanha sufoca. Mas, se Messi receber a bola na zona de escape, aquele espaço entre a linha de pressão espanhola e a última linha defensiva, a história muda. Messi em campo aberto contra zagueiros em perseguição é o cenário que a Espanha precisa evitar a todo custo. A questão é se a contrapressão, que é a maior virtude espanhola, não vira também a sua vulnerabilidade. Quanto mais jogadores você joga para frente na pressão, mais espaço você deixa nas costas. E Messi vive desse espaço.

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Fala, Eduardo Tironi🗣️

Cada vez que a derrota se aproximou da Argentina, ela acendeu o fogo e sobreviveu. Foi o time que se recusou a apagar sua chama que vem acesa desde a Copa passada. Como se cada minuto a mais de Messi no futebol fosse a coisa mais importante a se conquistar.

A Espanha é outro tipo de time: funciona como uma máquina muito bem programada. Passes curtos, precisos e preenchimento de espaços. Ela aniquila seus rivais sem pressa, aos poucos. Como uma jiboia que engole a presa devagar.

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Messi e Rodri se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha (Fotos: Roberto Schmidt e Mauro Pimentel/AFP)

Fala, Lúcio de Castro🗣️

De um lado, Messi. Do outro, Rodri. Centenas de reportagens apresentando a final da Copa do Mundo irão começar assim nesse domingo. Mas Espanha x Argentina, apesar de ser muito por aí, e isso não é pouco, será uma partida muito além disso. De um lado está também o time capaz do impossível. Que chega até aqui com algo único na história, no sentido de superação e capacidade de não se entregar nunca. É a Argentina dos gols no tempo extra. E, do outro lado, uma Espanha cirúrgica, a evolução do tiki-taka para uma potência elevada. Dois estilos absolutamente distintos em confronto, nos lembrando que o futebol é espetacular também por isso: pode-se jogar de maneira muito distinta e ser tão belo e eficiente quanto o outro modo. Uma Espanha de alta pressão pós-perda, a que recupera a bola mais rápido na Copa, contra a equipe de pior pressão pós-perda entre os 4 primeiros. Por uma razão muito simples: a presença de um jogador de 39 anos que "atrapalha" essa pressão pós-perda. Ok. A resposta para saber se valeu a pena abrir mão dessa pressão já está dada, independentemente do resultado da final. Sempre vale a pena ter Messi. E é por isso que a Argentina estará em campo hoje.

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