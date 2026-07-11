Sabe tudo sobre Harry Kane? Responda ao quiz da Copa do Mundo Jogador tem 14 gols em Copas e é a principal esperança inglesa em 2026

Acompanhar a trajetória de Harry Kane na Copa do Mundo de 2026 é observar a rotina de um dos finalizadores mais letais e cirúrgicos que o futebol mundial produziu no século XXI. O capitão e líder da seleção inglesa domina a arte de fazer gols, combinando um posicionamento impecável na área a uma capacidade rara de servir os companheiros como um verdadeiro armador.

Será que a memória do seu público está afiada o suficiente para desvendar os bastidores e as excentricidades que cercam a vida desse grande camisa 9? O que não falta é assunto legal para testar. Preparamos um quiz especial com 10 perguntas que passam longe dos clichês da televisão e vão desafiar até mesmo quem se considera um profundo conhecedor do futebol europeu. Encare o teste abaixo!

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Harry Kane na Copa de 2026

Com seis gols marcados na Copa do Mundo de 2026, Harry Kane chegou a 14 gols em Mundiais de seleções e subiu mais um degrau no ranking dos maiores artilheiros, dividindo a quinta colocação com o lendário alemão Gerd Müller. Ele está atrás apenas de Lionel Messi (21 gols), Kylian Mbappé (20), Miroslav Klose (16) e Ronaldo Fenômeno (15).

Seu desempenho em confrontos eliminatórios impressiona ainda mais. Desde a Eurocopa de 2020, Kane marcou 11 gols em 12 partidas de mata-mata entre Copa do Mundo e Eurocopa. Somando clube e seleção desde agosto de 2025, são 73 gols em 63 partidas por Bayern de Munique e Inglaterra, números que ajudam a explicar por que, mesmo prestes a completar 33 anos, ele continua sendo o principal ponto de apoio ofensivo da equipe inglesa.

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Harry Kane comemorando gol contra o México na Copa. (Imagem: Rodrigo Oropeza / AFP)

Quiz, enquete e outros interativos do Lance! na Copa do Mundo

Além do quiz de Harry Kane na Copa, se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos, ou relembrar todos os resultados do penta. Também responda ao quiz dos estádios históricos das Copas e das frases históricas dos Mundiais.

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O seu negócio é quiz de jogadores? Então, se prepare: temos quiz do Cristiano Ronaldo, quiz do Messi, quiz do Haaland, quiz do Vini Jr, quiz do Sala, quiz do Mbappé e quiz do Lamine Yamal.

Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

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💰 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória da Inglaterra @1.90 contra a Noruega

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.