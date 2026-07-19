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Piqué vê Argentina superar expectativas e relembra favoritismo do Brasil

Ex-jogador, no entanto, acredita que Espanha é a melhor equipe

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 12:24
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Gerard Piqué Kings League
Piqué durante entrevista coletiva antes da final da World Cup Nations. (Vinicius Harfush/Lance!)

Piqué admitiu que não esperava ver a Argentina na final da Copa do Mundo e revelou que, antes do torneio, colocava Brasil, Espanha, França e Inglaterra à frente da equipe de Lionel Scaloni na disputa pelo título. Campeão mundial com a Espanha em 2010, o ex-zagueiro deu a declaração em entrevista ao jornal espanhol "Diario As", na véspera da decisão.

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    Para o ex-defensor, porém, a campanha argentina mudou completamente o cenário projetado antes da competição. Piqué afirmou que o duelo deste domingo reúne, na prática, as duas seleções que mais fizeram por merecer a vaga na decisão e classificou o confronto como a "Finalíssima que não aconteceu", em referência ao jogo entre os campeões da Copa América e da Eurocopa que acabou cancelado.

    – A Espanha estava entre as minhas favoritas, assim como França, Inglaterra e Brasil, mas a Argentina nem tanto. Depois do torneio, porém, é uma das melhores finais que poderíamos ter. É a Finalíssima que não aconteceu. Estamos falando de duas das melhores seleções, pelos jogadores que têm – afirmou.

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    A avaliação feita por Piqué também chama atenção por contrastar com o que ele próprio havia projetado antes do Mundial. Em maio, o espanhol publicou uma série de previsões para a competição e apontou justamente a Seleção Brasileira como a possível grande decepção do torneio, ao mesmo tempo em que apostava no Marrocos como a equipe surpresa.

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    Piqué durante entrevista coletiva antes da final da World Cup Nations. (Vinicius Harfush/Lance!)

    Na ocasião, Piqué previa uma final entre Espanha e França, com o bicampeonato espanhol, cenário que acabou não se confirmando. Agora, ao revisar suas expectativas antes da Copa, o ex-zagueiro incluiu o Brasil entre as seleções que considerava favoritas ao título e reconheceu que a Argentina superou suas projeções iniciais ao chegar à decisão.

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    Espanha aposta no coletivo; Messi recebe elogios

    Mesmo destacando a evolução da Argentina durante a competição, Piqué acredita que a Espanha chega à final com o melhor desempenho coletivo entre as seleções do Mundial.

    – No futebol, nem sempre vence quem as pessoas consideram melhor. Também é preciso perguntar o que é jogar bem. Para muita gente, a França era a melhor, mas veja onde chegou. A Inglaterra teve 20 minutos ruins e ficou fora. A Espanha, para mim, é a melhor equipe, mas ela e a Argentina merecem estar na final – analisou.

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    O ex-zagueiro também reservou elogios a Lionel Messi, com quem dividiu o vestiário do Barcelona por mais de uma década. Segundo Piqué, o camisa 10 argentino continua decisivo graças à inteligência para interpretar os espaços em campo.

    – Messi sabe que já não tem 25 anos e entende perfeitamente onde pode causar mais perigo. O talento dele é único. Ele encontra soluções, cria jogadas e ainda contagia o restante do time. O jogo contra a Inglaterra foi um grande exemplo disso – disse.

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