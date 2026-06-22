Lembra de todos os resultados do penta? Teste sua memória sobre a Copa do Mundo
Campanha do penta foi perfeita
A campanha do penta da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2002 foi avassaladora, pelo menos nos resultados: sete vitórias em sete jogos. Mais de duas décadas depois, a mística daquela conquista continua viva na mente dos torcedores, mas será que a sua memória está afiada o bastante para cravar os placares exatos de cada passo dessa caminhada?
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O drama das Eliminatórias
Antes de encantar o mundo na Ásia, a caminhada da Seleção Brasileira rumo ao penta em 2002 foi marcada por uma das crises mais profundas da história do futebol nacional. Durante o ciclo das Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil utilizou quatro treinadores diferentes — Vanderlei Luxemburgo, Candinho, Emerson Leão e, por fim, Luiz Felipe Scolari. O desempenho instável resultou em seis derrotas ao longo da competição, um recorde negativo para o país. A vaga direta para o Mundial da Coreia do Sul e do Japão só foi garantida na última rodada, com uma vitória por 3 a 0 sobre a Venezuela em São Luís, sob intensa desconfiança da torcida e da imprensa.
A Redenção e os Adversários na Copa do penta
Ao chegar ao Extremo Oriente, Felipão consolidou o esquema tático com três zagueiros e garantiu o retorno técnico de Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. Sorteado no Grupo C, o Brasil iniciou sua trajetória superando a Turquia em uma estreia tensa e com arbitragem polêmica. Na sequência, a equipe ganhou confiança com goleadas expressivas sobre a China e a Costa Rica, garantindo a liderança isolada da chave com o melhor ataque da primeira fase.
O mata-mata exigiu resiliência e testou o elenco contra escolas europeias tradicionais. O Brasil superou a Bélgica nas oitavas de final, após um gol belga anulado, e buscou uma virada dramática contra a Inglaterra nas quartas, em jogo marcado pelo gol antológico e a expulsão de Ronaldinho Gaúcho. Na semifinal, o reencontro com a Turquia foi apertado. A consagração ocorreu na final em Yokohama, no primeiro duelo da história entre Brasil e Alemanha em Copas, selando a campanha perfeita de sete vitórias do penta.
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