Lembra de todos os resultados do penta? Teste sua memória sobre a Copa do Mundo Campanha do penta foi perfeita

A campanha do penta da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2002 foi avassaladora, pelo menos nos resultados: sete vitórias em sete jogos. Mais de duas décadas depois, a mística daquela conquista continua viva na mente dos torcedores, mas será que a sua memória está afiada o bastante para cravar os placares exatos de cada passo dessa caminhada?

continua após a publicidade

Teste os seus conhecimentos no nosso quiz abaixo e descubra se você realmente se lembra de todos os detalhes do ano em que o mundo voltou a ser verde e amarelo!

O drama das Eliminatórias

Antes de encantar o mundo na Ásia, a caminhada da Seleção Brasileira rumo ao penta em 2002 foi marcada por uma das crises mais profundas da história do futebol nacional. Durante o ciclo das Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil utilizou quatro treinadores diferentes — Vanderlei Luxemburgo, Candinho, Emerson Leão e, por fim, Luiz Felipe Scolari. O desempenho instável resultou em seis derrotas ao longo da competição, um recorde negativo para o país. A vaga direta para o Mundial da Coreia do Sul e do Japão só foi garantida na última rodada, com uma vitória por 3 a 0 sobre a Venezuela em São Luís, sob intensa desconfiança da torcida e da imprensa.

continua após a publicidade

Ronaldo e Rivaldo no pentacampeonato de 2002. (Foto: Divulgação/CBF)

A Redenção e os Adversários na Copa do penta

Ao chegar ao Extremo Oriente, Felipão consolidou o esquema tático com três zagueiros e garantiu o retorno técnico de Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. Sorteado no Grupo C, o Brasil iniciou sua trajetória superando a Turquia em uma estreia tensa e com arbitragem polêmica. Na sequência, a equipe ganhou confiança com goleadas expressivas sobre a China e a Costa Rica, garantindo a liderança isolada da chave com o melhor ataque da primeira fase.

O mata-mata exigiu resiliência e testou o elenco contra escolas europeias tradicionais. O Brasil superou a Bélgica nas oitavas de final, após um gol belga anulado, e buscou uma virada dramática contra a Inglaterra nas quartas, em jogo marcado pelo gol antológico e a expulsão de Ronaldinho Gaúcho. Na semifinal, o reencontro com a Turquia foi apertado. A consagração ocorreu na final em Yokohama, no primeiro duelo da história entre Brasil e Alemanha em Copas, selando a campanha perfeita de sete vitórias do penta.

continua após a publicidade

Quiz, enquete e outros interativos do Lance!

Se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, ou quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos.

Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de Todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.