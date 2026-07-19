Enquete do Lance! aponta leve favoritismo da Argentina na final da Copa do Mundo
Torcedores acreditam em título argentino, mas diferença para a Espanha é mínima
Espanha e Argentina decidem a Copa do Mundo de 2026 neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. De um lado, a Espanha chega à final com uma campanha dominante, impondo seu estilo de posse de bola e controle das partidas. Do outro, a Argentina construiu sua trajetória na base da superação, da resiliência e do talento de Lionel Messi, recusando-se a perder mesmo nos momentos mais difíceis. O equilíbrio entre duas filosofias tão distintas também se refletiu na expectativa dos torcedores.
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Na enquete promovida pelo Lance!, o favoritismo ficou dividido praticamente ao meio. Entre os participantes, 51% acreditam que a Argentina conquistará o tetracampeonato mundial, enquanto 49% apostam na Espanha para levantar sua segunda taça da Copa do Mundo.
A diferença mínima reforça o clima de equilíbrio que cerca a decisão. Líderes do ranking da Fifa, Espanha e Argentina chegam embaladas por campanhas consistentes e reúnem alguns dos principais jogadores do futebol mundial, como Lionel Messi, Lamine Yamal, Pedri, Julián Álvarez, Rodri e Enzo Fernández. Além do título, a final coloca frente a frente duas escolas de futebol com estilos bastante distintos e que dominaram o cenário internacional nos últimos anos.
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Como foi a Argentina na Copa do Mundo?
A equipe de Lionel Scaloni iniciou sua trajetória de forma tranquila na fase de grupos, avançando na liderança da chave com 100% de aproveitamento ao bater a Argélia por 3 a 0, a Áustria por 2 a 0 e a Jordânia por 3 a 1. No entanto, o mata-mata reservou fortes emoções e duelos desgastantes para os argentinos, que precisaram passar por Cabo Verde por 3 a 2 na prorrogação, buscaram uma virada histórica diante do Egito por 3 a 2 após saírem perdendo por 2 a 0 nas oitavas, e eliminaram a Suíça por 3 a 1, também no tempo extra, nas quartas. O ápice do drama ocorreu na semifinal heroica contra a Inglaterra, quando a Albiceleste saiu atrás no placar após sofrer um gol de Anthony Gordon, mas buscou a classificação para a final com gols salvadores de Enzo Fernández e Lautaro Martínez nos minutos finais do confronto.
➡️Colunistas do Lance! opinam sobre Espanha x Argentina na final da Copa do Mundo
Como foi a Espanha na Copa do Mundo?
A trajetória da Espanha começou com um tropeço surpreendente na estreia, ao empatar por 0 a 0 contra Cabo Verde. No entanto, a Fúria se recuperou rapidamente na fase de grupos ao golear a Arábia Saudita por 4 a 0 com um show em campo e, na sequência, despachar o Uruguai ao vencer por 1 a 0. No mata-mata, os espanhóis mantiveram o ritmo e passaram com facilidade pela Áustria por 3 a 0 nas oitavas de final. Na sequência, eliminaram o Portugal de Cristiano Ronaldo em sua última Copa do Mundo nas quartas de final e, logo depois, superaram a Bélgica. Na semifinal, a Espanha bateu a badalada França por 2 a 0 em um confronto onde era tratada como azarona, mesmo carregando um retrospecto muito positivo contra os franceses. Toda essa campanha consistente teve como pilares a liderança técnica do jovem Lamine Yamal, a eficiência de Mikel Oyarzabal no ataque, o controle absoluto do meio-campo sob o comando de Rodri e a impressionante solidez defensiva do lateral Marc Cucurella ao longo do Mundial.
A bola rola às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em uma decisão que pode render o bicampeonato consecutivo da Argentina ou o segundo título mundial da Espanha.
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