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Sabe tudo sobre a história das Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos

Responda 10 questões sobre a história da maior competição do futebol

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
11/06/2026 06:40
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Responda as questões sobre a história das Copas do Mundo (Foto: Lance!/Gemini)
Responda as questões sobre a história das Copas do Mundo (Foto: Lance!/Gemini)

Toda criança que começa a gostar de futebol estuda a história das Copas do Mundo. O maior evento deste esporte acontece a cada quatro anos e hoje (11) se inicia o 23º capítulo desta história. A edição 2026 é histórica por ser a primeira com 48 seleções e três países-sede, ocorrendo nos Estados Unidos, México e Canadá até 19 de julho.

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    Formato inédito na história das Copas

    O torneio de 2026 adota um novo formato com 12 grupos de quatro equipes, classificando os dois melhores de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados para uma inédita fase de 16-avos de final, totalizando 104 jogos.

    A abertura oficial acontece no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, com um show especial de Shakira, Maná e J Balvin. O Brasil, sob o comando de Carlo Ancelotti, está no Grupo C junto com Marrocos, Haiti e Escócia, focando na recuperação física de Neymar para a estreia contra os marroquinos. No cenário de favoritismo, a atual campeã Argentina, a Espanha e a França lideram a disputa pelo título, que será decidido na grande final de julho. Brasil, Portugal, Holanda, Inglaterra e Alemanha correm por fora.

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    Metlife Stadium, em Nova Jérsei, é o palco da final de 2026, entrando para a história das Copas do Mundo (Foto: Dustin Satloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Metlife Stadium, em Nova Jérsei, é o palco da final de 2026, entrando para a história das Copas do Mundo (Foto: Dustin Satloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Mudanças e inovações de regras na Copa do Mundo de 2026

    A Copa do Mundo de 2026 traz uma série de inovações profundas nas regras do jogo e na tecnologia. Uma das maiores novidades é o pacote de medidas rigorosas da Fifa para combater a "cera" e aumentar o tempo de bola rolando, introduzindo uma inédita contagem regressiva visível de cinco segundos para a cobrança de laterais e tiros de meta. Se o atleta estourar esse tempo no lateral, a posse passa para o adversário; se demorar no tiro de meta, o rival ganha um escanteio.

    Goleiros também têm um limite estrito de oito segundos com a bola nas mãos sob pena de cederem escanteio, além de estarem proibidos os "tempos técnicos" simulados, em que o time se reunia para conversar quando o arqueiro caía no chão.

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    As substituições ganharam um teto de 10 segundos para que o jogador saia de campo pela linha mais próxima; caso contrário, o reserva é punido tendo que esperar um minuto inteiro na lateral antes de entrar, deixando a equipe temporariamente com um a menos. Seguindo a mesma lógica anti-antijogo, qualquer atleta de linha que receber atendimento médico no gramado será obrigado a permanecer fora por pelo menos 60 segundos após o reinício da partida.

    No campo disciplinar, foi criada a "Regra Vini Jr." contra o racismo e protestos, determinando cartão vermelho direto para jogadores que abandonarem o campo em sinal de revolta ou para aqueles que deliberadamente cobrirem a boca com as mãos ou a camisa durante confrontos ríspidos com a arbitragem.

    O árbitro de vídeo (VAR) também recebeu poderes expandidos sem precedentes, podendo agora intervir para corrigir marcações erradas de escanteios, tiros de meta e até na aplicação incorreta do segundo cartão amarelo que resultaria em expulsão.

    Na parte física e climática, o torneio estreia pausas obrigatórias para hidratação de três minutos aos 22 minutos de cada tempo em todas as partidas devido ao calor extremo do verão norte-americano. Por fim, a tecnologia da bola oficial, batizada de Trionda, conta com um sensor interno com inteligência artificial que rastreia os movimentos em três dimensões e recarrega por indução, permitindo detectar com precisão milimétrica o toque mais sutil e lances de impedimento.

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