Copa do Mundo: esquecido por Ancelotti já participou de clipe com Madonna Artista canta na final do Mundial neste domingo (19)

A cantora Madonna irá se apresentar no intervalo da final da Copa do Mundo de 2026. Espanha e Argentina decidem o torneio neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos. Recentemente, o atacante João Pedro, do Chelsea, participou de um videoclipe da artista.

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O brasileiro teve participação nas gravações de "Confessions II", nova música da rainha do pop. Ao lado do companheiro de time Cole Palmer, João Pedro aparece no vídeo no minuto 6:17 e contracena com Madonna.

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A aparição do atacante acontece dentro de um banheiro masculino, que a cantora invade enquanto dá sequência a música. João Pedro e Cole Palmer aparecem usando o mictório quando são interrompidos pela artista.

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João Pedro clipe Madonna (reprodução videoclipe Madonna)

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João Pedro foi esquecido por Ancelotti

O atacante brasileiro foi um dos destaques da temporada do Chelsea. Em campo, ele atuou em 50 jogos, tendo marcado 20 gols e nove assistências. Mesmo com os bons números, João Pedro ficou de fora da lista final do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

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Presente frequente nas listas que antecederam a final para o Mundial, o jogador foi cortado na reta final do torneio. A ausência do atacante chegou a ser classificada como uma surpresa. Apesar disso, outros jogadores como Igor Thiago e Neymar Jr. ganharam destaque na reta final da preparação do torneio.

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