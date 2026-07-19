Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (19/07)? Veja as seleções que entram em campo neste domingo (19) e o horário da partida

A Copa do Mundo chega ao seu capítulo final neste domingo (19), quando Espanha e Argentina disputam o título no New Jersey Stadium, em East Rutherford, às 16h (de Brasília). A decisão reúne duas seleções invictas no torneio e coloca frente a frente a atual campeã da Eurocopa e a atual campeã da Copa América.

A Espanha tenta conquistar o segundo Mundial de sua história, enquanto a Argentina busca defender o título conquistado em 2022 e alcançar um bicampeonato consecutivo que não é alcançado desde o Brasil, nas edições de 1958 e 1962. O confronto ainda marca o encontro entre Lionel Messi, em sua terceira final de Copa do Mundo, e Lamine Yamal, principal destaque da nova geração espanhola.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Espanha x Argentina – 16h

Espanha e Argentina se enfrentam neste domingo (19), às 16h (de Brasília), pela grande final da Copa do Mundo.

A seleção espanhola chega à decisão depois de eliminar Áustria, Portugal, Bélgica e França no mata-mata e ostenta a defesa menos vazada da competição, com apenas um gol sofrido em sete partidas. A equipe comandada por Luis de la Fuente também mantém uma longa sequência de invencibilidade e tenta coroar um ciclo vitorioso iniciado com a conquista da Eurocopa. Com um futebol baseado no controle da posse de bola, intensidade na pressão e força coletiva, a Fúria aposta em jogadores como Rodri, Dani Olmo e Lamine Yamal para buscar o segundo título mundial de sua história.

Do outro lado, a Argentina superou Cabo Verde, Egito, Suíça e Inglaterra para voltar à decisão do Mundial e tentar defender a taça conquistada em 2022. A campanha da equipe de Lionel Scaloni foi marcada por partidas equilibradas e pela capacidade de decidir nos momentos mais delicados, com viradas e gols na reta final. Aos 39 anos, Messi disputa sua terceira final de Copa do Mundo e tenta encerrar sua trajetória em Mundiais com mais um título. O camisa 10 chega à decisão como um dos artilheiros da competição e principal referência técnica da Albiceleste.

continua após a publicidade

Luis de la Fuente e Lionel Scaloni são as mentes por trás do sucesso de Espanha e Argentina na Copa do Mundo (Fotos: Paul Ellis e Chandan Khanna/AFP)

Além da disputa pela taça, a decisão também reúne duas das seleções mais fortes da atualidade. Campeã da Eurocopa, a Espanha enfrenta a campeã da Copa América em um duelo que ganhou ainda mais simbolismo após o cancelamento da Finalíssima, que colocaria as duas equipes frente a frente no início do ano. O encontro acabou adiado pelas circunstâncias, mas acontecerá no maior palco possível: a final da Copa do Mundo.

➡️ Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

➡️ Atendimento Pet 24h, sem carência e com ampla cobertura, só na DogLife. Consulte condições

+ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

+ Aposte em jogos do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.