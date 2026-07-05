Sabe tudo sobre Vini Jr.? Responda ao quiz da Copa do Mundo Jogador é o grande astro da Seleção neste Mundial

Assistir a Vini Jr. na Copa do Mundo de 2026 é testemunhar a consolidação de um grande craque da história da Seleção Brasileira. Com sua ousadia característica, velocidade e alegria contagiante, o atacante conquistou o respeito das defesas mais fechadas do planeta e virou o grande símbolo de uma geração que joga sem medo. O menino que deu seus primeiros passos no futebol carioca hoje carrega a responsabilidade de guiar o ataque do país.

Você sabe tudo desta história? Preparamos um quiz de Vini Jr. para testar seus conhecimentos abaixo:

Vini Jr. na Copa de 2026

Vini Jr. foi o grande destaque individual do Brasil nos primeiros jogos desta edição da Copa do Mundo. O camisa 7 marcou quatro dos nove gols da equipe, contra Marrocos, Haiti e Escócia. Em 2022, ele marcou um gol sobre a Coreia do Sul.

continua após a publicidade

Vini Jr. está na briga pela artilharia da Copa (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Quiz, enquete e outros interativos do Lance! na Copa do Mundo

Além do quiz de Vini Jr. na Copa, se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos, ou relembrar todos os resultados do penta. Também responda ao quiz dos estádios históricos das Copas e das frases históricas dos Mundiais.

continua após a publicidade

O seu negócio é quiz de jogadores? Então, se prepare: temos quiz do Cristiano Ronaldo, quiz do Messi e quiz do Haaland.

Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.