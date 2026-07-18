Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (18/07)? Veja as seleções que entram em campo neste sábado (18) e o horário da partida

A Copa do Mundo chega ao penúltimo capítulo neste sábado (18) com a disputa pelo terceiro lugar da edição de 2026. França e Inglaterra entram em campo no Hard Rock Stadium, em Miami, em busca da medalha de bronze e de encerrar a campanha no Mundial com uma vitória após as eliminações nas semifinais.

A seleção francesa tenta se recuperar da derrota para a Espanha e aposta novamente no talento de Kylian Mbappé para fechar o torneio em alta. Já a Inglaterra busca superar a frustração da queda diante da Argentina e garantir um lugar no pódio com a geração liderada por Harry Kane e Jude Bellingham.

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França x Inglaterra – 18h

França e Inglaterra se enfrentam neste sábado (18), às 18h (de Brasília), na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo.

Os franceses chegam após serem derrotados por 2 a 0 pela Espanha na semifinal, encerrando uma campanha que teve um dos ataques mais eficientes do torneio, liderado por Mbappé. Já a Inglaterra sofreu uma virada por 2 a 1 diante da Argentina, em Atlanta, e agora tenta transformar a disputa pela medalha de bronze em uma despedida positiva da competição. Além do pódio, o confronto coloca frente a frente Mbappé e Harry Kane, que seguem na disputa pela artilharia da Copa do Mundo.

Kylian Mbappé (lado esquerdo) e Harry Kane (lado direito), durante partida da Copa do Mundo - (Foto: MAURO PIMENTEL and Rodrigo Oropeza / AFP)

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