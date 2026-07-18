logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (18/07)?

Veja as seleções que entram em campo neste sábado (18) e o horário da partida

PorRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 09:30
Supervisionado porRedação Lance!,
Favorite o Lance! no Google
Kylian Mbappé (lado esquerdo) e Harry Kane (lado direito), durante partida da Copa do Mundo.
Kylian Mbappé (lado esquerdo) e Harry Kane (lado direito), durante partida da Copa do Mundo - (Foto: MAURO PIMENTEL and Rodrigo Oropeza / AFP)

A Copa do Mundo chega ao penúltimo capítulo neste sábado (18) com a disputa pelo terceiro lugar da edição de 2026. França e Inglaterra entram em campo no Hard Rock Stadium, em Miami, em busca da medalha de bronze e de encerrar a campanha no Mundial com uma vitória após as eliminações nas semifinais.

  • Harry Kane comemora um de seus cinco gols na Copa do Mundo.

    Jornal sugere Bola de Ouro para Harry Kane após atuação na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 semanas
  • Balogun, atleta dos EUA, foi expulso aos 64 minutos de jogo

    Expulsão? Especialista compara decisão de Claus a lance de Messi na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 semanas
  • Haaland corre para comemorar o gol da vitória da Noruega sobre a Costa do Marfim

    ‘Maldição dos 86 minutos’? Três seleções africanas sofrem nos momentos finais na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 semanas

    • A seleção francesa tenta se recuperar da derrota para a Espanha e aposta novamente no talento de Kylian Mbappé para fechar o torneio em alta. Já a Inglaterra busca superar a frustração da queda diante da Argentina e garantir um lugar no pódio com a geração liderada por Harry Kane e Jude Bellingham.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    França x Inglaterra – 18h

    França e Inglaterra se enfrentam neste sábado (18), às 18h (de Brasília), na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo.

  • França e Inglaterra se enfrentam na disputa de terceiro lugar

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste sábado (18/07)

    Copa do Mundo 2026
    Há 18 horas
  • Yamal com os braços erguidos jogando pela Espanha

    Yamal pode repetir feito de Mbappé em Copas do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 16 horas
  • Justin Bieber durante apresentação no draft da NHL.

    Justin Bieber já vestiu camisa de gigante do Brasileirão; entenda

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 horas

    • Os franceses chegam após serem derrotados por 2 a 0 pela Espanha na semifinal, encerrando uma campanha que teve um dos ataques mais eficientes do torneio, liderado por Mbappé. Já a Inglaterra sofreu uma virada por 2 a 1 diante da Argentina, em Atlanta, e agora tenta transformar a disputa pela medalha de bronze em uma despedida positiva da competição. Além do pódio, o confronto coloca frente a frente Mbappé e Harry Kane, que seguem na disputa pela artilharia da Copa do Mundo.

    Kylian Mbappé (lado esquerdo) e Harry Kane (lado direito), durante partida da Copa do Mundo.
    Kylian Mbappé (lado esquerdo) e Harry Kane (lado direito), durante partida da Copa do Mundo - (Foto: MAURO PIMENTEL and Rodrigo Oropeza / AFP)

    ➡️ Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    ➡️ Atendimento Pet 24h, sem carência e com ampla cobertura, só na DogLife. Consulte condições

    Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    + Aposte em jogos do seu time!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Messi e Mbappé estão empatados na artilharia com oito gols (Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP - CHARLY TRIBALLEAU / AFP).

    Copa do Mundo 2026

    Copa: por que Messi é o artilheiro tendo o mesmo número de gols de Mbappé?

    Há 1 hora
    Konaté falando no microfone em coletiva

    Copa do Mundo 2026

    Astro da França é sincero sobre jogo contra Inglaterra na Copa: 'Ninguém quer jogar'

    Há 1 hora
    Lionel Messi segurando o troféu da Bola de Ouro

    Copa do Mundo 2026

    Messi pode ganhar a Bola de Ouro mesmo atuando fora da Europa?

    Há 1 hora
    Enzo Fernández comemora gol marcado pela Argentina sobre a Inglaterra com as mãos nas orelhas

    Copa do Mundo 2026

    Argentina busca quebrar maldição do Ranking da Fifa na final da Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Lionel Scaloni entoa efusivamente o hino argentino antes de jogo da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Scaloni, o técnico que mudou a história de Messi na Argentina e construiu 'La Scaloneta'

    Há 2 horas
    Jogadores da Espanha comemoram gol contra a França

    Copa do Mundo 2026

    Da revolução do passe ao jogo vertical: como o meio de campo da Espanha mudou de 2010 para 2026

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Donald Trump posa ao lado do troféu da Copa do Mundo

    Donald Trump irá entregar o troféu ao campeão da Copa do Mundo

    Matthaüs - campeão Copa do Mundo 1990

    Final da Copa de 1990: Alemanha impede o tri da Argentina na Itália

    Lionel Scaloni, treinador da Argentina, e Luis de La Fuente, comandante da Espanha, se cumprimentando em coletiva de imprensa antes da final da Copa do Mundo.

    Espanha e Argentina se enfrentam na final da Copa com elencos bilionários; veja cifras

    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (18/07/2026)

    Mario Kempes

    Final da Copa de 1978: Em casa, Argentina realiza sonho e é campeã do mundo

    Jogadores da Espanha comemoram classificação para a final da Copa do Mundo de 2026

    Espanha 2010 x 2026: Coincidências apontam título da Fúria na Copa do Mundo

    Copa do Mundo de 1930 - Uruguai

    Final da Copa de 1930: Uruguai bate Argentina e se torna o primeiro campeão mundial

    2002: Ronaldo x Khan

    Artilheiro da Copa de 2002: Ronaldo, do Brasil

    Croácia, com o artilheiro Suker, foi terceira colocada em 1998

    Artilheiro da Copa de 1998: Davor Šuker, da Croácia