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Brasil não perde há muitas Copas na estreia
A partida de estreia em uma Copa do Mundo carrega um peso psicológico e estratégico que frequentemente dita o ritmo de uma seleção ao longo de todo o torneio. No caso da Seleção Brasileira, única nação a marcar presença em todas as edições do campeonato mundial, o primeiro compromisso no gramado carrega uma responsabilidade histórica ainda maior.
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Do ponto de vista estatístico e comparativo, o desempenho da equipe canarinha em estreias supera o de qualquer outra grande potência do esporte. Enquanto seleções tradicionais do escalão europeu e sul-americano, como Alemanha, Argentina e França, já sofreram reveses dramáticos e zebras históricas em suas respectivas estreias recentes, o Brasil construiu uma impressionante barreira de invencibilidade que atravessa gerações de atletas.
A última vez que o Brasil perdeu uma estreia foi em 1934 (3 a 1 para a Espanha). Desde então, são mais de 80 anos e 19 Copas consecutivas sem nenhuma derrota no primeiro jogo (acumulando a esmagadora maioria de vitórias e raros empates).
Entretanto, a história não começou bem para o Brasil nas Copas. A Seleção estreou na Copa de 1930 com uma inesperada derrota para a Iugoslávia por 2 a 1. O time viajou desfacelado por uma briga política entre dirigentes cariocas e paulistas, fazendo com que quase todo o elenco fosse composto apenas por jogadores do Rio de Janeiro.
Quando analisamos especificamente as cinco edições em que o Brasil se sagrou campeão do mundo, o retrospecto nas estreias é impecável e funcionou como o cartão de visitas ideal para a glória que viria a seguir. Nas campanhas vitoriosas de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, a Seleção Brasileira conquistou a vitória em todas as partidas inaugurais, sem ceder nenhum empate ou derrota. Esse aproveitamento de 100% no primeiro compromisso evidencia que entrar no torneio com o pé direito e em ritmo máximo foi um elemento crucial — e um denominador comum — na construção de todas as trajetórias que terminaram com o Brasil no topo do mundo.