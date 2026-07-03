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Sabe tudo sobre Lionel Messi? Responda ao quiz da Copa do Mundo

Desafio para quem conhece a vida do craque argentino

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
03/07/2026 06:33
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Messi foi o nome da vitória da Argentina (Foto: Paul Ellis/AFP)
Messi foi o nome das vitórias da Argentina na Copa (Foto: Paul Ellis/AFP)

Assistir a Lionel Messi desfilar sua genialidade nos gramados da Copa do Mundo de 2026 é testemunhar a extensão viva do capítulo mais poético do futebol moderno. Após alcançar o ápice absoluto e "zerar o jogo" com a histórica conquista no Catar, o camisa 10 argentino transformou cada nova atuação em uma celebração de sua própria mística.

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    • Será que você realmente conhece os bastidores, os marcos históricos e as estatísticas surreais que moldaram a carreira desse gênio imortal? Preparamos um quiz especial com 10 perguntas minuciosas que vão testar se você é um torcedor de elite ou se apenas acompanha a superfície das notícias de TV.

    Argentina depende de Messi?

    Técnico da Argentina, Lionel Scaloni comentou a suposta dependência de Messi nos primeiros jogos da Copa do Mundo. Na competição, o camisa 10 marcou seis dos oito gols anotados pela Albiceleste e é o grande protagonista da equipe no torneio.

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    • Ele marcou os gols, mas também tivemos chances com outros jogadores. O gol do Lautaro ajuda; ele é um atacante importante para o time. Tivemos chances independentemente. Não é uma preocupação. Eu adoraria que todo o time marcasse, mas, desde que tenhamos chances, o que é importante ressaltar, é positivo. Vamos tentar fazer com que tanto o Julián quanto o Lautaro marquem, e o mesmo vale para os outros.

    Messi comemora seu gol no jogo da Argentina contra Jordânia pela Copa do Mundo
    Messi comemora seu gol no jogo da Argentina contra Jordânia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Quiz, enquete e outros interativos do Lance! na Copa do Mundo

    Além do quiz de Cristiano Ronaldo na Copa, se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

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    Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos, ou relembrar todos os resultados do penta. Também responda ao quiz dos estádios históricos das Copas e das frases históricas dos Mundiais.

    Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

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    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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