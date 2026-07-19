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Final da Copa do Mundo: que horas começa Espanha x Argentina?

Europeus e sul-americanos disputam o maior título do futebol mundial

PorPedro ErnestoRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 10:30
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Torcedores de Espanha (à esquerda) e Argentina antes da final da Copa do Mundo de 2026, disputada no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos
Torcedores de Espanha (à esquerda) e Argentina antes da final da Copa do Mundo de 2026, disputada no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos (Fotos: Franck Fife e Odd Andersen/AFP)

Espanha e Argentina disputam a final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo (19), no MetLife Stadium, em East Rutherford, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida começa às 16h (de Brasília). Antes da bola rolar, a cerimônia de encerramento está prevista para começar às 14h30. ➡️ Clique para assistir na CazéTV com Disney+.

  • Lionel Messi, atuando pela Argentina (lado direito) e Lamine Yamal, defendendo a Espanha durante a Copa do Mundo (lado esquerdo).

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    • A partida terá transmissão pela TV Globo, Globoplay, ge TV, sportv, NSports, SBT e CazéTV. O Lance! fará uma cobertura completa da decisão, com react ao vivo no YouTube pela Lance!TV, acompanhamento em tempo real no site e atualização das notas dos jogadores durante a partida.

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    Final da Copa do Mundo de 2026 🏆

    Ficha do jogo

    Espanha onde assistir escudo
    ESP
    Argentina escudo onde assistir
    ARG
    Final
    Copa do Mundo
    Data e Hora
    Domingo, 19 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
    Local
    MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
    Árbitro
    Slavko Vinčić (Eslovênia)
    Assistentes
    Tomaž Klančnik (Eslovênia); Andraž Kovačič (Eslovênia)
    Var
    Bastian Dankert (Alemanha)
    Onde assistir

    Palco da final, o MetLife Stadium recebeu a estreia da Seleção Brasileira na Copa, diante do Marrocos, e a eliminação para a Noruega nas oitavas de final. A arena foi construída ao custo de aproximadamente 1,6 bilhão de dólares (cerca de R$ 8,3 bilhões).

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    • Pela primeira vez na história da Copa, a final contará com um show do intervalo, em um formato inspirado no Super Bowl. O espetáculo terá cerca de 20 a 25 minutos de duração. A arrecadação será destinada ao Fundo Global de Educação Cidadã da Fifa, iniciativa que busca captar 100 milhões de dólares (cerca de R$ 510 milhões) para ampliar o acesso de crianças à educação e ao futebol em diferentes partes do mundo.

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    Cerimônia de encerramento: Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Tom Cruise, IShowSpeed e Jennifer Hudson.

    Show do intervalo: Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel, PS22 Chorus e Coldplay.

    Prováveis escalações 📋

    Espanha 🔴🟡

    1️⃣1️⃣ Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.
    Técnico: Luis de la Fuente.

    Argentina 🔵⚪

    1️⃣1️⃣ Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes e Enzo Fernández; Julián Alvarez, Lionel Messi.
    Técnico: Lionel Scaloni.

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    Arbitragem de Espanha x Argentina 🕴️

    Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovênia)

    Assistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovênia)
    Assistente 2: Andraž Kovačič (Eslovênia)

    Quarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia)
    Árbitro assistente reserva: Mohammad Alkalaf (Jordânia)

    Árbitro de vídeo (VAR): Bastian Dankert (Alemanha)

    AVAR 1: Nicolas Gallo (Colômbia)
    AVAR 2: Khamis Al Marri (Catar)

    VAR de reserva: Tatiana Guzman (Nicarágua)
    AVAR de reserva: Guillermo Pacheco (México)

    Fase de grupos da Copa de 2026 🔢

    Espanha 🔴🟡

    A Espanha iniciou a Copa como protagonista de um dos jogos mais marcantes da primeira fase ao empatar por 0 a 0 com a estreante Cabo Verde, em 15 de junho, em Atlanta (EUA). Apesar da ampla posse de bola e do domínio das ações, a equipe não transformou a superioridade em gols e esbarrou na sólida defesa cabo-verdiana, liderada pela dupla de zaga e pelo goleiro Vozinha.

    Espanha e Argentina: Vozinha segura a bola durante a partida entre Espanha e Cabo Verde, válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
    Vozinha segura a bola durante a partida entre Espanha e Cabo Verde, válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

    Na rodada seguinte, também em Atlanta, enfim apresentou o futebol esperado e goleou a Arábia Saudita por 4 a 0, com destaque para Lamine Yamal, que marcou seu primeiro gol em Copas aos 10', além de dois gols do artilheiro Mikel Oyarzabal e um contra na segunda etapa. Para confirmar a liderança do Grupo H, a Fúria venceu o Uruguai por 1 a 0, no duelo mais aguardado da chave, com gol de Álex Baena aos 42', em Guadalajara (MEX).

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    Argentina 🔵⚪

    A Argentina iniciou sua campanha na Copa com uma atuação de gala de Lionel Messi no dia 16 de junho, em Kansas City (EUA). O camisa 10 marcou os três da vitória por 3 a 0 sobre a Argélia em uma partida equilibrada, decidida pela genialidade do argentino. O roteiro se repetiu na segunda rodada, quando os sul-americanos venceram a Áustria por 2 a 0, em Arlington (EUA), novamente com dois gols de Messi.

    Espanha e Argentina: Messi faz o segundo gol da Argentina sobre a Áustria, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
    Messi faz o segundo gol da Argentina sobre a Áustria, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Aric Becker/AFP)

    Com os cinco tentos anotados nas duas primeiras partidas, o astro tornou-se o maior artilheiro da história das Copas, com 18 bolas na rede. Na última rodada da fase de grupos, a Argentina, que utilizou uma equipe mista, venceu a Jordânia por 3 a 1, também em Arlington. Giovani Lo Celso e Lautaro Martínez, de pênalti, marcaram ainda no primeiro tempo, enquanto Messi voltou a deixar sua marca na etapa final.

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    Mata-mata da Copa de 2026 ⚔️

    Espanha 🔴🟡

    Na fase eliminatória, a Espanha estreou sem sustos e com amplo controle da partida ao vencer a Áustria por 3 a 0, com dois gols de Oyarzabal e um de Pedro Porro. Nas oitavas, superou o vizinho Portugal por 1 a 0, graças ao gol de Mikel Merino, que saiu do banco de reservas para decidir nos acréscimos do segundo tempo.

    Nas quartas, a equipe sofreu seu primeiro gol na Copa após abrir o placar com Fabián Ruiz diante da Bélgica, mas repetiu o roteiro dos jogo anterior. Merino entrou na etapa final, fez o gol da vitória nos minutos finais, decretou o triunfo por 2 a 1 e comemorou com a tradicional "tourada" na bandeira de escanteio.

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    Já na semifinal, considerada por muitos uma final antecipada, a seleção eliminou a França, então apontada como uma das principais favoritas ao título, ao vencer por 2 a 0, com gols de Oyarzabal, de pênalti, aos 22', e Pedro Porro, aos 58', para assegurar a vaga na decisão.

    Espanha e Argentina: Pedro Porro, da Espanha, e Bradley Barcola, da França, disputam a bola durante a semifinal da Copa do Mundo de 2026
    Pedro Porro, da Espanha, e Bradley Barcola, da França, disputam a bola durante a semifinal da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Charly Triballeau/AFP)

    Argentina 🔵⚪

    A partir da fase eliminatória, a Argentina iniciou uma trajetória marcada por jogos dramáticos e decisões nos minutos finais. No primeiro mata-mata, enfrentou a surpreendente Cabo Verde e venceu por 3 a 2 apenas na prorrogação. Messi abriu o placar aos 29', mas os africanos empataram aos 59' e levaram a partida ao tempo extra. Logo aos 92', Lautaro Martínez recolocou os argentinos em vantagem, antes de Sidny Cabral anotar uma obra-prima aos 103' e igualar novamente. A classificação veio apenas aos 111' minutos, quando Cuti Romero cabeceou, a bola desviou em Diney Borges e entrou.

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    Espanha e Argentina: Jovane Cabral conduz a bola durante a partida entre Cabo Verde e Argentina, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026
    Jovane Cabral conduz a bola durante a partida entre Cabo Verde e Argentina, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Chandan Khanna/AFP)

    Nas oitavas, diante do Egito, o roteiro voltou a ser de sofrimento. A Argentina chegou a perder por 2 a 0, mas reagiu de forma espetacular ao marcar três gols em 13 minutos, com Romero, Messi e Enzo Fernández, de cabeça, já nos acréscimos do segundo tempo, para vencer por 3 a 2.

    Nas quartas, outro duelo decidido na prorrogação: após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar contra a Suíça, Alexis Mac Allister abriu o placar para os argentinos, Julián Alvarez marcou um golaço no tempo extra para recolocar a equipe em vantagem, e Lautaro fechou o triunfo por 3 a 1.

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    Na semifinal, enfim diante de uma seleção de primeira prateleira, a equipe de Lionel Scaloni derrotou a Inglaterra por 2 a 1, de virada, com gols de Enzo e Lautaro, ambos após assistências de Messi, para garantir vaga na final e eliminar o maior rival histórico da Albiceleste.

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