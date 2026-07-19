Espanha x Argentina marca duelo entre juventude e experiência na final da Copa Decisão deste domingo reúne a nova geração espanhola liderada por Lamine Yamal e a experiência de Lionel Messi

Espanha e Argentina disputam a grande final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). O confronto reúne as duas melhores campanhas da competição e coloca frente a frente uma seleção espanhola renovada, formada por jovens protagonistas, contra uma Argentina experiente, que busca defender o título conquistado em 2022 mantendo a espinha dorsal campeã do Catar.

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Nova geração espanhola tenta marcar uma era

A campanha da Espanha foi construída a partir da força coletiva e do protagonismo de uma geração que já desponta entre as principais do futebol europeu. Lamine Yamal, principal destaque ofensivo da equipe, chega à decisão como um dos jogadores mais desequilibrantes do torneio, enquanto Pedri dita o ritmo no meio-campo e Pau Cubarsí, aos 19 anos, tornou-se um dos pilares da defesa e um dos destaques da Copa do Mundo na posição.

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Ao lado deles, nomes mais experientes como Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Mikel Merino, Marc Cucurella e Mikel Oyarzabal equilibram a juventude do elenco e ajudam a manter o controle de posse de bola, característica marcante da equipe comandada por Luis de la Fuente. A Espanha chega embalada após eliminar a França por 2 a 0 na semifinal, e tenta conquistar seu segundo título mundial, depois da conquista de 2010.

Jogadores da Espanha comemoram gol contra a França (Foto: Odd Andersen / AFP)

Argentina aposta na experiência da geração campeã

Do outro lado, a Argentina chega à decisão apostando na experiência de uma geração que conquistou praticamente todos os títulos do ciclo iniciado por Lionel Scaloni. Aos 39 anos, Lionel Messi disputa a última Copa do Mundo da carreira e segue como o principal líder técnico da equipe.

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Ao seu redor, a base campeã mundial permanece praticamente intacta, com Emiliano Martínez no gol, a dupla de zaga formada por Cristian Romero e Lisandro Martínez, além da liderança de Nicolás Otamendi. No meio-campo, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister garantem intensidade, equilíbrio e qualidade na saída de bola.

No ataque, Julián Álvarez e Lautaro Martínez completam um elenco acostumado a decisões e que chega novamente à final após eliminar a Inglaterra por 2 a 1, de virada, na semifinal. Ao longo da campanha, a seleção argentina voltou a demonstrar a força competitiva que marcou o título conquistado em 2022, combinando solidez defensiva, controle emocional e a capacidade de decidir jogos nos momentos mais delicados do torneio.

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Messi e Dibu Martínez cantam hino da Argentina antes do jogo contra a Inglaterra (Foto: Odd Andersen / AFP)

Equilíbrio marca a decisão

Apesar do contraste entre os perfis dos elencos, especialistas apontam uma final equilibrada. A Espanha aposta em intensidade, circulação de bola e velocidade pelos lados do campo, enquanto a Argentina tenta explorar a experiência de seus jogadores e a qualidade técnica de seu meio-campo para controlar os momentos mais importantes da partida.

Além da disputa pela taça, o duelo também coloca frente a frente as duas seleções mais bem colocadas do ranking da Fifa e reúne atletas que vivem grande fase no futebol europeu, reforçando o peso técnico da decisão do Mundial.

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Lionel Messi, atuando pela Argentina (lado esquerdo) e Lamine Yamal, durante a Copa do Mundo com a Espanha (lado direito) - (Foto: Odd ANDERSEN and Roberto SCHMIDT / AFP)

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