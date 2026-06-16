Qual é o maior vexame de cada seleção na história das Copas do Mundo? Vote Escolha o dia em que cada grande seleção não deveria ter saído de casa

Vexames existem em todas as Copas do Mundo. Em 2026, já tivemos o primeiro resultado que derrubou todos os bolões: Espanha 0 x 0 Cabo Verde. O resultado, que imediatamente tomou conta das manchetes internacionais e gerou debates acalorados, reacendeu uma discussão eterna entre os torcedores: até que ponto um tropeço isolado na fase de grupos pode ser considerado o maior vexame da história de uma grande potência?

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Olhar para o retrospecto das principais seleções do planeta é compreender que nenhuma camisa, por mais pesada ou repleta de estrelas que seja, está totalmente imune a um dia de apagão técnico ou colapso emocional. Escolha abaixo os maiores vexames das grandes seleções da história:

Vexames da Espanha

A Fúria oscila historicamente entre a genialidade e o desastre em fases de grupos. As opções de voto trazem o recente ferrolho de Cabo Verde em 2026 e o colapso absoluto de 2014, edição na qual a então campeã mundial foi destroçada pela Holanda por 5 a 1 e carimbou sua eliminação precoce ao perder para o Chile por 2 a 1. Correndo por fora, os torcedores também relembram a amarga derrota em casa para a modesta Irlanda do Norte por 1 a 0 na Copa de 1982.

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Vexames do Brasil

O torcedor brasileiro precisa lidar com traumas geracionais profundos que pararam o país. A enquete destaca o inacreditável e catastrófico 7 a 1 contra a Alemanha em 2014 e o lendário Maracanazo de 1950 diante do Uruguai. Completam a lista a apática derrota por 3 a 0 na final de 1998 para a França e o revés inesperado de virada para a Noruega por 2 a 1 na fase de grupos daquele mesmo ano.

O 7 a 1 se tornou símbolo de vexame na história das Copas do Mundo (Foto: FABRICE COFFRINI / AFP)

Vexames da Alemanha

Conhecida por sua frieza e regularidade em Mundiais, a Alemanha viveu pesadelos marcantes nos últimos anos. A lista coloca em votação o vexame contra a Coreia do Sul por 2 a 0 em 2018, que decretou sua inédita eliminação na fase de grupos, o tropeço contra o Japão em 2022 por 2 a 1, a derrota histórica para a estreante Argélia em 1982 por 2 a 1 e o baile sofrido diante da Croácia por 3 a 0 nas quartas de final de 1998.

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Vexames da Argentina

A Albiceleste coleciona tropeços dramáticos que desafiam a sua enorme tradição no esporte. Os torcedores podem escolher entre a histórica derrota de virada para a Arábia Saudita por 2 a 1 na estreia de 2022, o "Desastre de Suécia" em 1958 com a goleada de 6 a 1 para a Tchecoslováquia, a surpreendente queda diante do Camarões por 1 a 0 no jogo de abertura de 1990 ou o acachapante 3 a 0 sofrido para a Croácia em 2018.

Vexames da Itália

O drama italiano em Copas do Mundo envolve quedas melancólicas diante de adversários expressivamente mais fracos. O cardápio de fiascos da Azzurra inclui a histórica derrota de 1966 para a semiamadora Coreia do Norte por 1 a 0, a eliminação polêmica para a Coreia do Sul em 2002 por 2 a 1, além dos terríveis tropeços de 2010 contra a Nova Zelândia (1 a 1) e Eslováquia (3 a 2), que despacharam os então defensores do título ainda na primeira fase.

Vexames da França

Os Bleus já viveram crises internas e apagões técnicos bizarros no maior palco do mundo. A enquete coloca em xeque o fiasco de 2002, quando a atual campeã perdeu na estreia para o estreante Senegal por 1 a 0 e caiu sem marcar gols após perder para a Dinamarca por 2 a 0. Há também a caótica campanha de 2010, selada com a derrota para a África do Sul por 2 a 1 em meio a uma greve de jogadores.

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